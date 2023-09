Precedenti a favore dei Satanelli contro il Giugliano

Serie C Girone C

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, sono quasi tutti racchiusi nel quadriennio di Serie C2 tra il 1999 e il 2003. Nel 99/00 i Satanelli si imposero con un netto 3-0 grazie ai gol messi a segno da Papa, Brienza e Molino. Nella stagione successiva zero a zero. Nel 2001/2002 vittoria esterna dei campani per 2-1 grazie alla doppietta di Falco. Per i foggiani gol della bandiera di La Porta. Infine, nella stagione 2002/2003, bastò una rete di Greco per regalare i tre punti ai rossoneri. Nella passata stagione, secco 3-0 allo Zac grazie ai gol messi a segno da Ogunseye, Petermann su rigore e Frigerio.