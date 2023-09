Foggia al battesimo di fuoco. Domani sera derby a Taranto

Serie C Girone C

Finalmente il campionato. Che, nel caso del Foggia, rappresenta la fine di uno stillicidio durato tutta l’estate a partire dalla cocente delusione della sconfitta play-off contro il Lecco, passando attraverso la mestizia dell’attesa che patron Canonico decidesse di dare a mister Cudini un organico all’altezza della Serie C, nonostante l’annunciato ridimensionamento. Senza dimenticare tutto l’aspetto giuridico che, da queste parti, costringe sovente chi si occupa di calcio e chi si limita a tifare a prendere in mano manuali e leggere regolamenti, anziché godersi il calciomercato o gli aspetti squisitamente tecnico-tattici dei rossoneri.

Ma l’attesa è finita. Domani alle 20:45 sarà calcio vero. Prima di campionato e primo derby in casa del Taranto di Eziolino Capuano, tutt’altra squadra rispetto a quella della passata stagione. E allo Iacovone si potrà vedere a che punto sono i Satanelli, che adesso possono contare su un organico niente male ma con molti interpreti in ritardo di preparazione o arrivati da pochi giorni per assimilare gli schemi del mister.

Come detto, i rossoblù hanno cambiato totalmente pelle. La rosa a disposizione dell’ex tecnico rossonero (sia pur per pochi giorni nell’estate 2020) è qualitativamente in grado di centrare la zona play-off. Appena sette i sopravvissuti al restyling: i portieri Vannucchi e Loliva, i difensori Antonini e Ferrara, i centrocampisti Mastromonaco e Romano e l’attaccante Bifulco. Dentro calciatori di categoria e giovani interessanti. L’esperienza è garantita da De Santis dal Monopoli, Enrici dal Lecco, Panico dal Feralpisalò e Riggio dalla Viterbese in difesa. In mediana Calvano dalla Pro Vercelli, Fiorani dal Messina e Zonta dal Vicenza. In attacco Cianci dal Catanzaro, Kanoute dall’Avellino, Orlando dal Siena e Samele, cresciuto di sfuggita nel Foggia prima che il Monopoli lo lanciasse e il Sassuolo se lo accaparrasse. Un talento a caccia di riscatto dopo una stagione non esaltante a Carrara prima e Cerignola poi. Tra i giovani, invece, occhio a Bonetti, prelevato dalla Juventus, e Kondaj arrivato dalla Pianese, entrambi centrocampisti.

Arbitro dell’incontro sarà Alberto Ruben Arena.

Di seguito l’attuale rosa del Taranto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

TARANTO – Allenatore: Ezio Capuano

PORTIERI

Andrea Loliva (Confermato – 2000) (2/-4)

Gianmarco Vannucchi (Confermato – 1995) (33/-22)



DIFENSORI

Matias Antonini (Confermato – 1998) (37/3)

Ivan De Santis (Proveniente dal Monopoli – 1997) (28/2)

Patrick Enrici (Proveniente dal Lecco – 2001) (36/0)

Antonio Ferrara (Confermato – 1999) (30/0)

Jonas Heinz (Proveniente dalla Torres – 2003) (9/0 + 0/0 nel Sudtirol)

Daniel Hysaj (Proveniente dal Napoli – 2004) (26/0 nella Primavera)

Ciro Panico (Proveniente dal Feralpisalò – 1999) (11/0 + 9/0 nel Cosenza)

Cristian Riggio (Proveniente dalla Viterbese – 1996) (28/1)



CENTROCAMPISTI

Andrea Bonetti (Proveniente dalla Juve Next Gen – 2003) (9/0)

Antonio Borgia (Proveniente dal Lamezia Terme – 2003) (21/1)

Simone Calvano (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1993) (31/1)

Federico Capone (Proveniente dalla Gelbison – 2003) (2/0 + 0/0 nell’Avezzano)

Marco Fiorani (Proveniente dal Messina – 2002) (34/1)

Esmeraldo Kondaj (Proveniente dalla Pianese – 2001) (31/7)

Gianluca Mastromonaco (Confermato – 2000) (36/0)

Gianmarco Papaserio (Proveniente dal Tolentino – 1999) (16/0 + 13/0 nel Pomezia)

Antonio Romano (Confermato – 1996) (31/3)

Loris Zonta (Proveniente dal Vicenza – 1997) (27/0)



ATTACCANTI

Alfredo Bifulco (Confermato – 1997) (16/2 + 0/0 nel Padova)

Pietro Cianci (Proveniente dal Catanzaro – 1996) (34/7)

Pasquale De Sarlo (Proveniente dall’Imolese – 1999) (8/0)

Mamadou Kanoute (Proveniente dall’Avellino – 1993) (26/2)

Francesco Orlando (Proveniente dal Siena – 1996) (13/0 + 0/0 nella Salernitana)

Luigi Samele (Proveniente dall’Audace Cerignola – 2002) (12/1 + 9/1 nella Carrarese)



FUORI LISTA

Michele Guida (A) (Proveniente dalla Turris – 1998) (12/0 + 21/4 nel Taranto)

Saveriano Infantino (A) (Proveniente dalla Gelbison – 1986) (11/1 + 12/1 nel Taranto)

Giuseppe La Monica (A) (Proveniente dal Giugliano – 2001) (9/2 + 19/1 nel Taranto)

Arrivi: I.De Santis (dif, 97, Monopoli); P.Enrici (dif, 01, Lecco); J.Heinz (dif, 03, Torres); D.Hysaj (dif, 04, Napoli); C.Panico (dif, 99, Feralpisalò); C.Riggio (dif, 96, Viterbese); A.Bonetti (cen, 03, Juve Next Gen); A.Borgia (cen, 03, Lamezia Terme); S.Calvano (cen, 93, Pro Vercelli); F.Capone (cen, 03, Gelbison); M.Fiorani (cen, 02, Messina); E.Kondaj (cen, 01, Pianese); G.Papaserio (cen, 99, Tolentino); L.Zonta (cen, 97, Vicenza); P.Cianci (att, 96, Catanzaro); P.De Sarlo (att, 99, Imolese); M.Kanoute (att, 93, Avellino); F.Orlando (att, 96, Siena); L.Samele (att, 01, Audace Cerignola)

Partenze: G.Caputo (por, 05, Monopoli); A.Martorel (por, 00); A.Boccadamo (dif, 99, Pianese); N.Canalicchio (dif, 01); N.Evangelisti (dif, 03, Pineto); G.Formiconi (dif, 92); M.Manetta (dif, 91, Messina); G.Sciacca (dif, 96); N.Brandi (cen, 01, Imolese); F.Citarella (cen, 03, Nocerina); L.Crecco (cen, 95, Latina); A.Diaby (cen, 00, Legnago); G.Finocchi (cen, 01); T.Fontana (cen, 00, Fermana); V.Labriola (cen, 01, Giugliano); L.Mazza (cen, 00); A.Provenzano (cen, 91, Pontedera); M.Nocciolini (att, 89, Giugliano); F.Raicevic (att, 93); S.Rossetti (att, 97, Novara); M.Semprini (att, 98, Fermana); C.Tommasini (att, 98, Pescara)