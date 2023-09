Foggia: è tempo di "clamoroso al Cibali" contro il Catania

Dopo lo scialbo 0-0 infrasettimanale contro la Virtus Francavilla, il Foggia di mister Cudini è atteso dal difficile impegno del “Massimino” contro il neopromosso Catania. Vinto il campionato di Serie D, i rossazzurri hanno affidato la panchina a Luca Tabbiani, proveniente da quattro stagioni di fila al Fiorenzuola. La rosa a sua disposizione è sicuramente in grado di centrare l’obiettivo play-off. Pochi i confermati, anche se tutti elementi di categoria, come Castellini, Lorenzini e Rapisarda in difesa; Rizzo in mediana; Chiarella, De Luca e Sarao in attacco, sono arrivati numerosi volti nuovi a conferire all’organico etneo le caratteristiche di rosa da piani alti della classifica. Su tutti, gli ex Foggia Deli dal Pordenone e Rocca dal Novara a centrocampo e Chiricò in attacco dal Padova. Oltre a loro sono arrivati Liverani dal Pisa tra i pali; Bouah dalla Reggina, Curado dalla Reggina, Maffei dalla Cavese, Mazzotta dal Bari e Silvestri dal Modena (un ritorno) in difesa; Ladinetti dal Pontedera, Quaini dal Fiorenzuola, Zammarini dal Pordenone e Zanellato dalla Spal a centrocampo; Bocic dal Frosione, Di Carmine dal Perugia, Dubickas dal Pordenone e Marsura dall’Ascoli in attacco.

Il tutto, però, ha prodotto un avvio di stagione equilibrato con una vittoria (col Picerno alla seconda grazie a una doppietta di Di Carmine), un pareggio (0-0 a Monopoli) e una sconfitta (in casa col Crotone all’esordio).

Arbitro dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1. Calcio d’inizio alle 20:45.

Di seguito l’attuale rosa del Catania. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

CATANIA – Allenatore: Luca Tabbiani

PORTIERI

Klavs Bethers (Confermato – 2003) (31/-19)

Alessandro Livieri (Proveniente dal Pisa – 1997) (11/-7)



DIFENSORI

Devid Bouah (Proveniente dalla Reggina – 2001) (9/1)

Alessio Castellini (Confermato – 2003) (33/0)

Marcos Curado (Proveniente dal Perugia – 1995) (30/0)

Filippo Lorenzini (Confermato – 1995) (33/0)

Mattia Maffei (Proveniente dalla Cavese – 2004) (26/0)

Antonio Mazzotta (Proveniente dal Bari – 1989) (20/0)

Francesco Rapisarda (Confermato – 1992) (31/6)

Tommaso Silvestri (Proveniente dal Modena – 1991) (1/0 + 29/0 nel 2022/2023)



CENTROCAMPISTI

Francesco Deli (Proveniente dal Pordenone – 1994) (26/3)

Riccardo Ladinetti (Proveniente dal Pontedera – 2000) (29/1)

Alessandro Quaini (Proveniente dal Fiorenzuola – 1998) (35/0)

Giuseppe Rizzo (Confermato – 1991) (31/3)

Michele Rocca (Proveniente dal Novara – 1996) (32/3)

Roberto Zammarini (Proveniente dal Pordenone – 1996) (37/1)

Niccolò Zanellato (Proveniente dalla Spal – 1998) (28/0)



ATTACCANTI

Milos Bocic (Proveniente dal Frosinone – 2000) (12/0)

Marco Chiarella (Confermato – 2002) (20/5)

Cosimo Chiricò (Proveniente dal Crotone – 1991) (37/14)

Giuseppe De Luca (Confermato – 1991) (29/7)

Samuel Di Carmine (Proveniente dal Perugia – 1988) (29/4 + 2/0 nella Cremonese)

Edgar Dubickas (Proveniente dal Pordenone – 1998) (35/8)

Davide Marsura (Proveniente dall’Ascoli – 1994) (13/3 + 10/1 nel Modena)

Gabriel Popovic (Proveniente dal Rudes – 2003) (8/2)

Lorenzo Privitera (Confermato – 2005) (1/0)

Manuel Sarao (Confermato – 1989) (32/9)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Marco Palermo (C) (Confermato e poi ceduto al Lamezia Terme – 1995) (1/0)



Arrivi: A.Livieri (por, 97, Pisa); D.Bouah (dif, 01, Reggina); M.Curado (dif, 95, Perugia); M.Maffei (dif, 04, Cavese); A.Mazzotta (dif, 89, Bari); T.Silvestri (dif, 91, Modena); F.Deli (cen, 94, Pordenone); R.Ladinetti (cen, 00, Pontedera); A.Quaini (cen, 98, Fiorenzuola); M.Rocca (cen, 96, Novara); R.Zammarini (cen, 96, Pordenone); N.Zanellato (cen, 98, Spal); M.Bocic (att, 00, Frosinone); C.Chiricò (att, 91, Crotone); S.Di Carmine (att, 88, Perugia); E.Dubickas (att, 98, Pordenone); D.Marsura (att, 94, Ascoli); G.Popovic (att, 03, Rudes)

Partenze: A.Groaz (por, 04, Sangiuliano); A.Boccia (dif, 02, Juve Stabia); D.Lubishtani (dif, 04, Siracusa); A.Pedicone (dif, 02); M.Somma (dif, 95); S.Baldassar (cen, 04, Dolomiti); S.Buffa (cen, 01, Messina); O.Di Grazia (cen, 98); F.Lodi (cen, 84, fine carriera); An.Russotto (cen, 88, Siracusa); Al.Russotto (cen, 02); M.Vitale (cen, 04, Audace Cerignola); A.De Respinis (att, 93, Treviso); Jefferson (att, 88, Fidelis Andria); M.Forchignone (att, 03); G.Giovinco (att, 90, Virtus Francavilla); G.Litteri (att, 88, Akragas); V.Sarno (att, 88, Real Casalnuovo)