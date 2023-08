Ufficiale: Cerignola, saluta un centrocampista

Il mercato dell'Audace Cerignola è fermo da giorni. Pochi colpi in entrata, finora, e tutti mirati a puntellare un organico che è stato confermato in larghissima parte. Il sapiente "diesse" Elio Di Toro, del resto, opera con oculatezza e, in questi giorni finali di calciomercato, dovrà badare più a resistere agli assalti per Malcore e Achik, senza disdegnare qualche colpo last minute, soprattutto in prospettiva. L'unico movimento registrato negli ultimi giorni è quello in uscita di Christian Langella, classe 2000, 33 presenze e due gol nell'ultima stagione che si è accasato al Rimini, club a guida "foggiana" (nelle scorse settimane il sodalizio romagnolo che milita in Serie C è passato di mano con la regia dell'avvocato Fabio Verile, ex presidente del Foggia). Altri due elementi della rosa della passata stagione, intanto, hanno trovato una nuova squadra: il difensore Righetti è passato al Lumezzane e il centrocampista Mengani al Campobasso.

Prosegue la preparazione precampionato dei gialloblu che, nelle amichevoli fin qui disputate, hanno battuto il Team Altamura a domicilio per 3-0 (a segno Tascone, Ruggiero e Botta); il Termoli per 2-1 nel ritiro di Palena (in gol Martinelli); la Folgore Curi Delfino Pescara, sempre a Palena, per 8-0 (doppiette di Malcore e Achik e reti di Campomaggio, D'Ausilio, Sainz-Maza e D'Andrea); 4-1 lo Spoltore, a Palena (gol di Capomaggio, Ruggiero e D'Andrea con una doppietta); 16-0 la Michele Biancofiore a San Giovanni Rotondo (triplette di Malcore e D'Andrea, doppiette di Sosa e Coccia e gol di Achik, Capomaggio, Ruggiero, Botta, D'Ausilio e Olivera).