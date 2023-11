Sfida di cartello al Monterisi per il Cerignola: arriva il Catania

L’occasione è ghiotta e la sfida è affascinante. Il Cerignola di mister Tisci dovrà battere il Catania al Monterisi domenica alle 18:30 se vuole rilanciare le proprie ambizioni dopo due sconfitte e un pari nelle ultime tre gare di campionato.

Di contro ci sarà il Catania, nobile decaduta del calcio italiano che, dopo aver vinto lo scorso torneo di Serie D, sta facendo decisamente fatica a imporsi nel girone C di Serie C pur potendo contare su un organico di tutto rispetto. Le attese, finora, sono state tradite al punto che si è reso necessario il cambio in panchina con Michele Zeoli che, ad interim, ha preso la guida della squadra dopo l’esonero di Luca Tabbiani. E la risposta in Coppa Italia di Serie C è stata confortante considerato che, mercoledì, gli etnei hanno battuto 3-2 il Picerno al Massimino.

La rosa degli etnei, come detto, è sicuramente in grado di centrare l’obiettivo play-off. Pochi i confermati rispetto alla passata stagione, anche se tutti elementi di categoria, come Castellini, Lorenzini e Rapisarda in difesa; Rizzo in mediana; De Luca e Sarao in attacco. Sono arrivati numerosi volti nuovi a conferire all’organico rossazzurro le caratteristiche di squadra da piani alti della classifica. Su tutti gli ex Foggia, Deli dal Pordenone e Rocca dal Novara a centrocampo e Chiricò in attacco dal Padova. Oltre a loro sono giunti Liverani dal Pisa tra i pali; Bouah dalla Reggina, Curado dalla Reggina, Maffei dalla Cavese, Mazzotta dal Bari e Silvestri dal Modena (un ritorno) in difesa; Ladinetti dal Pontedera, Quaini dal Fiorenzuola, Zammarini dal Pordenone e Zanellato dalla Spal a centrocampo; Bocic dal Frosione, Di Carmine dal Perugia, Dubickas dal Pordenone e Marsura dall’Ascoli in attacco.

Il tutto, però, ha prodotto quattro vittorie e tre pareggi. Cinque le sconfitte subite per un totale di undici reti realizzate e nove subite. Fuori casa, il ruolino del Catania è meno deficitario rispetto a quello casalingo con due vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte per sette gol fatti e tre incassati. Cannoniere della squadra è Di Carmine con cinque reti, tallonato da Chiricò a quota tre. Una rete ciascuno per altri due attaccanti quali Bocic e Sarao.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Ancora di Roma 1.

Di seguito l’attuale rosa del Catania. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla dodicesima giornata.

CATANIA – Allenatore: Luca Tabbiani poi Michele Zeoli

PORTIERI

95 – Marco Albertoni (inattivo – 1995) (0/-0)

1 - Klavs Bethers (Confermato – 2003) (9/-8)

22 - Alessandro Livieri (Proveniente dal Pisa – 1997) (4/-1)



DIFENSORI

13 - Devid Bouah (Proveniente dalla Reggina – 2001) (8/0)

27 - Alessio Castellini (Confermato – 2003) (10/0)

2 - Marcos Curado (Proveniente dal Perugia – 1995) (10/0)

26 - Filippo Lorenzini (Confermato – 1995) (5/0)

3 - Mattia Maffei (Proveniente dalla Cavese – 2004) (1/0)

11 - Antonio Mazzotta (Proveniente dal Bari – 1989) (12/0)

5 - Francesco Rapisarda (Confermato – 1992) (4/0)

4 - Tommaso Silvestri (Proveniente dal Modena – 1991) (7/0)



CENTROCAMPISTI

19 - Francesco Deli (Proveniente dal Pordenone – 1994) (6/0)

21 - Riccardo Ladinetti (Proveniente dal Pontedera – 2000) (10/0)

16 - Alessandro Quaini (Proveniente dal Fiorenzuola – 1998) (9/0)

18 - Giuseppe Rizzo (Confermato – 1991) (5/0)

8 - Michele Rocca (Proveniente dal Novara – 1996) (9/0)

33 - Roberto Zammarini (Proveniente dal Pordenone – 1996) (12/0)

6 - Niccolò Zanellato (Proveniente dalla Spal – 1998) (5/0)



ATTACCANTI

24 - Milos Bocic (Proveniente dal Frosinone – 2000) (10/1)

31 - Marco Chiarella (Confermato – 2002) (3/0)

32 - Cosimo Chiricò (Proveniente dal Crotone – 1991) (12/3)

7 - Giuseppe De Luca (Confermato – 1991) (3/0)

10 - Samuel Di Carmine (Proveniente dal Perugia – 1988) (9/5)

17 - Edgar Dubickas (Proveniente dal Pordenone – 1998) (7/0)

77 - Davide Marsura (Proveniente dall’Ascoli – 1994) (10/0)

20 - Gabriel Popovic (Proveniente dal Rudes – 2003) (0/0)

15 - Lorenzo Privitera (Confermato – 2005) (0/0)

9 - Manuel Sarao (Confermato – 1989) (10/1)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Marco Palermo (C) (Confermato e poi ceduto al Lamezia Terme – 1995) (1/0)