Cerignola a caccia del riscatto contro la Casertana

Rimediare subito alla prima sconfitta in campionato patita ad Avellino, giovedì, a tempo abbondantemente scaduto. Questo l’obiettivo dell’Audace Cerignola che, alle 18:30, affronterà al Monterisi la Casertana dell’ex secondo di Zeman, mister Cangelosi.

Un avversario per nulla da prendere sotto gamba, nonostante il ripescaggio in Serie C ottenuto solo agli inizi di settembre e una rosa costruita in fretta e furia per centrare l’obiettivo minimo stagionale che è, ovviamente, la salvezza. Le cose, finora, stanno andando bene considerati i 14 punti in classifica frutto di tre vittorie e cinque pareggi. Due le sconfitte subite, e mai in trasferta, per un totale di undici gol messi a segno e dodici incassati (fuori casa il conto è otto a quattro).

La rosa dei campani è stata totalmente rifondata: alle conferme dei soli Paglino in difesa, Maltese in mediana, Casoli, Taurino e l’ex Foggia Turchetta in avanti, sono arrivati parecchi elementi di categoria tra cui Venturi dalla Reggiana tra i pali; Anastasio dalla Pro Verdelli, l’ex Foggia Cadili dal Lamezia, Calapai dal Crotone, Celiento dal Cesena, Fabbri dal Trento, Sciacca, altro ex Foggia, dal Taranto e Soprano dal Trapani in difesa; Damian dal Trento, Proietti dalla Ternana e Toscano dal Gubbio a centrocampo; Carretta dal Sudtirol, Curcio, altro ex Foggia, dal Catanzaro, Montalto dalla Reggiana e Tavernelli dalla Triestina in attacco.

Cannoniere dei casertani è Curcio con quattro reti. A seguire Calapai, Damian, Proietti, Toscano, Carretta, Montalto e Tavernelli a quota uno.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale alla serie D girone H edizione 2021/2022. Terminò 3-0 per i padroni di casa grazie ai col messi a segno da Malcore (doppietta) e Agnelli.

Arbitro dell’incontro sarà Daniele Virgilio di Trapani.

Di seguito l’attuale rosa della Casertana. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

CASERTANA – Allenatore: Vincenzo Cangelosi

PORTIERI

1 – Davide Marfella (Proveniente dal Napoli – 1999) (0/-0)

22 - Giacomo Venturi (Proveniente dalla Reggiana – 1992) (10/-12)



DIFENSORI

Ramzi Aya (Proveniente dall’Avellino – 1990) (0/0)

33 – Armando Anastasio (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1996) (10/0)

66 – Andrea Cadili (Proveniente dal Lamezia Terme – 1999) (2/0)

16 - Luca Calapai (Proveniente dal Crotone – 1993) (8/1)

4 – Daniele Celiento (Proveniente dal Cesena – 1994) (8/0)

3 - Alessandro Fabbri (Proveniente dal Trento – 1990) (5/0)

24 - Stefano Paglino (Confermato – 2003) (5/0)

19 – Giacomo Sciacca (Proveniente dal Taranto – 1996) (8/0)

6 – Marco Soprano (Proveniente dal Trapani – 1996) (8/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Filippo Damian (Proveniente dal Trento – 1996) (8/1)

16 – Mattia Maltese (Confermato – 2001) (2/0)

80 – Mattia Proietti (Proveniente dalla Ternana – 1992) (10/1)

5 – Marco Toscano (Proveniente dal Gubbio – 1997) (10/1)



ATTACCANTI

7 – Mirko Carretta (Proveniente dal SudTirol – 1990) (8/1)

21 – Giacomo Casoli (Confermato – 1988) (10/0)

10 - Alessio Curcio (Proveniente dal Catanzaro – 1990) (10/4)

32 – Adriano Montalto (Proveniente dalla Reggiana – 1988) (6/1)

25 - Leonardo Taurino (Confermato – 1995) (5/0)

11 – Camillo Tavernelli (Proveniente dalla Triestina – 1999) (10/1)

27 – Gianluca Turchetta (Confermato – 1991) (3/0)