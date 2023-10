Cerignola a caccia della svolta contro la corazzata Benevento

Cerignola-Benevento deve essere la gara della svolta. C’è poco da girarci intorno per l’Audace ci mister Tisci, affetta da “pareggite” e reduce anche dall’eliminazione in Coppa Italia di categoria ad opera della Turris, in settimana. Vero, dopo 6 gare di campionato la casella delle sconfitte subite è ancora immacolata, ma cinque pareggi di cui gli ultimi tre consecutivi con due gare finite 0-0 non rappresentano un cammino esaltante per una squadra che, in estate, ha rinforzato il proprio organico per migliorare quanto di buono già fatto lo scorso anno.

Domenica al Monterisi alle 20:45 sarà di scena una “nobile decaduta” come il Benevento. I giallorossi sono reduci dalla retrocessione dalla Serie B ma, al tempo stesso, hanno recuperato la voglia di continuare a fare calcio di Vigorito, elemento imprescindibile per le fortune del calcio sannitico di questi ultimi anni. Ne è venuta fuori una potenziale “corazzata” che ha tutte le carte in regola per essere solo di passaggio in Serie C. Certo, non era facile a inizio estate liberarsi di numerosi e gravosi contratti. E infatti qualcuno della vecchia guardia, alla fine, è rimasto, conferendo sicuramente spessore qualitativo alla rosa affidata a mister Matteo Andreoletti. Manfredini e Paleari tra i pali, Capellini, El Kaouakibi e Pastina in difesa (ai quali si aggiunge il ritorno dal Palermo di Masciangelo); Karic, Kubica e Tello in mediana; Ciano e Improta in attacco, costituiscono il pacchetto dei “superstiti” della passata stagione e indubbiamente un lusso per la categoria. A loro si sono aggiunti ulteriori elementi di esperienza come Benedetti dal Pordenone, Berra dal Sudtirol, Meccariello dalla Spal (infortunatosi però gravemente all’esordio e sostituito con Terranova dalla Reggina) in difesa; Agazzi dalla Ternana, Pinato dal Pordenone, Simonetti dall’Ancona e il ritorno di Talia a centrocampo; Bolsius dalla Fidelis Andria, Ciciretti (un ritorno) dall’Ascoli, Ferrante dalla Ternana e Marotta dalla Viterbese (soffiato al Giugliano) in attacco, sono i “nomi” su cui si è puntato per dare immediatamente la caccia alla cadetteria.

Le “streghe” occupano attualmente il secondo posto in classifica a 13 punti frutto di quattro vittorie (le ultime tre di fila) e un pareggio. Unica sbavatura la sconfitta all’esordio a Torre del Greco. In settimana, invece, i beneventani hanno capitolato in Coppa Italia di Serie C contro il Giugliano, in casa, ma solo ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari (a segno Ciano e Bolsius). I giallorossi sono andati finora a segno tre volte con l’ex Foggia Ferrante, due volte a testa con Pastina e Simonetti e una volta con Karic.

Arbitro dell’incontro sarà Gabriele Scatena di Avezzano.

Di seguito l’attuale rosa del Benevento. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.





BENEVENTO – Allenatore: Matteo Andreoletti

PORTIERI

12 - Nicolò Manfredini (Confermato – 1988) (8/-9)

24 - Alberto Paleari (Confermato – 1992) (33/-40)



DIFENSORI

3 - Amedeo Benedetti (Proveniente dal Pordenone – 1991) (30/0)

20 - Filippo Berra (Proveniente dal Sudtirol – 1995) (19/0)

96 - Riccardo Capellini (Confermato – 2000) (19/1)

2 – Hamza El Kaouakibi (Confermato – 1998) (13/0)

5 – Edoardo Masciangelo (Proveniente dal Palermo – 1996) (4/0 + 15/0 nel Benevento)

6 - Biagio Meccariello (Proveniente dalla Spal – 1991) (35/2)

58 - Christian Pastina (Confermato – 2001) (16/1)

23 - Francesco Rillo (Proveniente dal Potenza – 2000) (17/0)

28 - Emanuele Terranova (Proveniente dalla Reggina – 1987) (10/0 + 10/0 nel Bari)

25 - Angelo Viscardi (Proveniente dalla Sambenedettese – 2004) (33/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Davide Agazzi (Proveniente dalla Ternana – 1993) (28/0)

17 - Emanuele Agnello (Confermato – 2003) (1/0)

4 - Vincenzo Alfieri (Proveniente dalla Recanatese – 2002) (32/2)

7 – Nermin Karic (Confermato – 1999) (33/0)

8 – Krzysztof Kubica (Confermato – 2000) (14/0 + 4/0 nel Gornik Zabrze)

14 - Marco Pinato (Proveniente dal Pordenone – 1995) (31/7)

18 – Pierluigi Simonetti (Proveniente dall’Ancona – 2001) (36/6)

38 - Angelo Talia (Proveniente dal Potenza – 2003) (33/1)

71 – Andres Tello (Confermato – 1996) (28/5)



ATTACCANTI

98 - Don Bolsius (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1998) (37/8)

30 - Lorenzo Carfora (Confermato – 2006) (8/0)

10 – Camillo Ciano (Confermato – 1990) (19/5)

99 - Amato Ciciretti (Proveniente dall’Ascoli – 1993) (13/2)

11 - Alexis Ferrante (Proveniente dalla Ternana – 1995) (1/0 + 31/2 nel Cesena 22/23)

16 - Riccardo Improta (Confermato – 1993) (35/2)

9 - Alessandro Marotta (Proveniente dalla Viterbese – 1986) (32/12)

26 – Samuele Sorrentino (Proveniente dal Matese – 2003) (31/9)

FUORI LISTA

36 – Francesco Perlingieri (D) (Confermato – 2002) (0/0)

78 - Davide Masella (C) (Proveniente dal Potenza – 2002) (0/0)



Arrivi: A.Benedetti (dif, 91, Pordenone); F.Berra (dif, 95, Sudtirol); E.Masciangelo (dif, 96, Palermo); B.Meccariello (dif, 91, Spal); F.Rillo (dif, 00, Potenza); E.Terranova (dif, 87, Reggina); A.Viscardi (dif, 04, Sambenedettese); D.Agazzi (cen, 93, Ternana); V.Alfieri (cen, 02, Recanatese); M.Pinato (cen, 95, Pordenone); P.Simonetti (cen, 01, Ancona); A.Talia (cen, 03, Potenza); D.Bolsius (att, 98, Fidelis Andria); A.Ciciretti (att, 93, Ascoli); A.Ferrante (att, 95, Ternana); A.Marotta (att, 86, Viterbese); S.Sorrentino (att, 03, Matese)

Partenze: D.Foulon (dif, 99, Mechelen); K.Gilk (dif, 88, Cracovia); G.Letizia (dif, 90, Feralpisalò); A.Tosca (dif, 92, Al-Riyadh); F.Veseli (dif, 92, Fathi Karagumruk); G.Acampora (cen, 94, Bari); A.Basit (cen, 99); R.Jureskin (cen, 00, Pisa); I.Koutsoupias (cen, 01, Bari); S.Sanogo (cen, 01); P.Schiattarella (cen, 87, Potenza); M.Viviani (cen, 00, Cosenza); D.Vokic (cen, 96, Radomlje); D.Farias (att, 90); A.La Gumina (att, 96, Sampdoria); S.Pettinari (att, 92, Reggiana); Simy (att, 92, Salernitana)