Il Foggia di Gallo contro il Gelbison "ringalluzzito"

Serie C Girone C

Il “nuovo” Foggia targato Fabio Gallo in panchina e Matteo Lauriola “diesse” debutterà domani alle 17:30 al “Marcello Torre” di Pagani, domicilio del Gelbison di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. I rossoblù, all’esordio assoluto in Serie C, provengono dal rotondo 3-0 rifilato al Taranto e dalla vittoria di misura a Cerignola. Segno tangibile della positività dell’avvento del nuovo tecnico Fabio De Sanzo (ex Foggia da calciatore nella stagione 99/00 in C2) che ha preso il posto, da circa tre settimane, di Gianluca Esposito, artefice della promozione dalla Serie D.

La rosa dei campani è stata ovviamente stravolta dopo il salto di categoria. Confermati i soli D’Agostino tra i pali, Onda in difesa, Di Fiore, Fornito, Graziani e Uliano in mediana e Faella in attacco. Tra i numerosi volti nuovi si segnalano quelli di Bonalumi dal Giana Erminio e di Cargnelutti dal Potenza in difesa; Foresta dalla Carrarese, Papa dall’Ancona e Statella dal Messina a centrocampo; Caccavallo dal Siena, De Sena dalla Pro Sesto, Sane dal Latina e Sorrentino dalla Fidelis Andria in attacco.

Con Esposito in panchina, il Gelbison aveva ottenuto solo due pareggi (uno in trasferta) e rimediato due sconfitte (una fuori) andando a segno solo due volte e incassando cinque reti. Oggi i gol fatti sono 6 e tutti segnati da uomini diversi: Bonalumi, Cargnelutti, Gilli, Fornito, De Sena e Faella. In Coppa Italia di categoria, invece, fuori dai giochi martedì scorso all'esito dell'1-0 inflitto dalla Turris sul proprio campo.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre non ce ne sono di disputati in casa dei salernitani. Questo perché, nella stagione 2019/2020, quando le due squadre erano in Serie D, non ebbe mai luogo la sfida di ritorno a causa del lockdown che mise fine anticipatamente al campionato a marzo.

Arbitro dell’incontro sarà Claudio Petrella di Viterbo.

Di seguito l’attuale rosa del Gelbison. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

GELBISON – Allenatore: Gianluca Esposito poi Fabio De Sanzo

PORTIERI

12 - Francesco Cannizzaro (Proveniente dal Bitonto – 2003) (6/-7 + 18/-20 nel Città S.Agata)

1 - Bernardino D’Agostino (Confermato – 1993) (35/-23)

22 - Samuele Vitale (Proveniente dal Sassuolo – 2002) (22/-23 nella Primavera)



DIFENSORI

25 - Simone Bonalumi (Proveniente dal Giana Erminio – 1994) (29/1)

4 - Riccardo Cargnelutti (Proveniente dal Potenza – 1999) (28/4)

6 - Matteo Gilli (Proveniente dal Gravina – 1997) (34/3)

27 - Ciro Loreto (Proveniente dalla Turris – 1998) (25/2)

5 - Bubacarr Marong (Proveniente dal Palermo – 2000) (4/0)

13 - Gianmarco Mesisca (Proveniente dal Pineto – 2003) (31/1)

2 - Arturo Onda (Confermato – 2001) (22/1)

30 - Federico Paoloni (Proveniente dal Vicenza – 2003) (18/1 nella Primavera)



CENTROCAMPISTI

17 - Francesco Citarella (Proveniente dal Perugia – 2003) (10/3 nella Pri. + 3/0 nel Sassuolo Pri.)

11 - Giovanni Di Fiore (Confermato – 2003) (7/0)

20 - Giovanni Foresta (Proveniente dalla Carrarese – 1995) (8/0)

21 - Giuseppe Fornito (Confermato – 1994) (15/3 + 8/1 nel Giugliano)

7 - Vittorio Graziani (Confermato – 2001) (21/5)

28 - Christian Nunziante (Proveniente dalla Turris – 2000) (16/1)

14 – Salvatore Papa (Proveniente dall’Ancona – 1990) (20/0)

23 - Giorgio Savini (Proveniente dal Torino – 2003) (32/1 nella Primavera)

77 - Giuseppe Statella (Proveniente dal Messina – 1988) (15/1 + 18/3 nel Lavello)

8 - Francesco Uliano (Confermato – 1989) (32/7)



ATTACCANTI

Giuseppe Caccavallo (Proveniente dal Siena – 1987) (19/3)

24 - Riccardo Correnti (Proveniente dall’Acireale – 2001) (35/3)

18 - Carmine De Sena (Proveniente dalla Pro Sesto – 1991) (12/1 + 11/3 nella Sambenedettese)

45 - Alessio Faella (Confermato– 1997) (22/6 + 14/4 nel Città S.Agata)

16 - Nigel Kyeremateng (Proveniente dalla Fermana – 2000) (14/0 + 5/0 nel Teramo)

19 - Adama Sane (Proveniente dal Latina – 2000) (29/5)

9 - Lorenzo Sorrentino (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1995) (13/0 + 16/2 nella Vibonese)