Sprofondo rossonero: il Foggia di Gallo dura un tempo, poi crolla anche con la Gelbison

Un primo tempo discreto, infarcito di occasioni (alcune clamorose), non basta al Foggia per riprendersi. La prima di Gallo contro la Gelbison è da dimenticare, quasi esclusivamente per il risultato che fa sprofondare i rossoneri in penultima posizione. Impensabile a inizio stagione. Vince la Gelbison di De Sanzo, che si conferma tra le sorprese di questo inizio stagione. Squadra quadrata e generosa, brava a colpire nel momento giusto e a sfruttare le debolezze mentali dei satanelli.

PRIMO TEMPO - Pensare a una rivoluzione fatta e finita nel giro di 48 ore sarebbe piuttosto pretenzioso. Epperò, il Foggia del primo tempo con la Gelbison qualcosa di nuovo la mette in mostra. Gallo conferma il doppio trequartista a supporto di Ogunseye (Vuthaj out per un risentimento muscolare) con Schenetti che nella rifinitura si ritrova a giocare titolare per un infortunio dell'ultim'ora occorso a Peralta. Gallo aveva chiesto maggiore intensità e riaggressione sistematica. Le armi principali per dominare sull'avversario e tenere costantemente la squadra corta. Detto fatto. Il Foggia, per almeno mezz'ora, risponde alle sollecitazioni del nuovo tecnico. Non si vedono trame 'guardioliane', ma per lo meno si può finalmente osservare una squadra giocare non più sotto ritmo. Non è un caso se la squadra mette a referto almeno quattro occasioni, clamorosa quella che al 4' capita su Ogunseye (colpo di testa fuori, a un passo dalla porta). Ci sono poi i ragionamenti da fare sui singoli: perché Schenetti finalmente fa lo Schenetti, non l'irritante e inconcludente 'trottolino' vistosi nelle gare precedenti, ma trequartista a tutto campo, generatore seriale di idee e giocate pericolose. L'unica nota poco lieta, di fatto, è rappresentata dallo zero nella casella dei gol fatti. Ma questa volta più da imputare alla sfortuna e all'imprecisione, che alla totale assenza di idee. Dal canto suo la Gelbison fa la classica parte della neopromossa sfavorita. Si chiude e prova a ripartire, prediligendo più il lancio lungo che il fine palleggio, peraltro poco praticabile nel terreno di gioco in pessime condizioni del 'Torre' di Pagani.

SECONDO TEMPO - Bastano sette minuti per prendere coscienza del carattere effimero del risveglio rossonero. Quando Faella viene imbeccato da una verticalizzazione di oltre quaranta metri e può andare solo verso la porta di Nobile, bucandola, la partita del Foggia finisce. I rossoneri riscoprono le proprie fragilità alle quali si aggiunge una evidente flessione fisico-atletica. Ma il crollo del Foggia è soprattuto mentale, perché a parte un tiraccio di Odjer, i rossoneri fanno una tremenda fatica a portare palloni puliti fino alla trequarti. Per la gioia della Gelbison, che può gestire con meno affanni. Gallo cerca di ridar vigore alla trequarti con Peschetola e l'esordiente Iacoponi. Ma servirebbe ben altro per (ri)tonificare la squadra, che soccombe al 20' con il perfetto stacco di Gilli sugli sviluppi di un corner, che gela Nobile. Il segmento restante di gara è un'ode alla mediocrità alla quale il solo Tonin (subentrato a Ogunseye) prova a opporsi con generosità. Vince la Gelbison, che si affaccia tra i grandi in zona playoff. Per il Foggia la classifica è semplicemente inquietante.

Gelbison-Foggia 2-0: il tabellino

GELBISON (3-5-2) D'Agostino; Bonalumi, Gilli, Loreto; Nunziante, Papa, Graziani, Fornito (42'st Savini), Correnti (32'st Onda); Faella (17'st Statella), De Sena (17'st Sorrentino). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Onda, Marong, Di Fiore, Mesisca, Citarella, Paoloni, Savini, Sane. Allenatore: De Sanzo

FOGGIA (4-3-2-1) Nobile; Garattoni, Sciacca, Papazov, Nicolao; Odjer, Petermann (27'st Frigerio), Di Noia; Schenetti (13'st Peschetola), D'Ursi (13'st Iacoponi); Ogunseye (27'st Tonin). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Rizzo, Chierico, Leo, Frigerio, Tonin. Allenatore: Gallo

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Ferrari di Rovereto - Torresan di Bassano del Grappa

Quarto ufficiale: Renzi di Pesaro

Marcatori: 7'st Faella (G), 20'st Gilli (G)

Ammoniti: Petermann (F), Faella (G), Di Noia (F)