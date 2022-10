Alla ricerca degli attributi perduti

Serie C Girone C

“Sarebbe stato presuntuoso pensare che bastasse il cambio per svoltare velocemente. Ritengo che i primi 30 minuti la squadra sia stata sufficientemente bene in campo e abbia creato situazioni per poter essere in vantaggio. Non le abbiamo sfruttate bene. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo la squadra non mi è piaciuta, abbiamo cominciato a calciare lungo, cosa che non ho chiesto e alla prima difficoltà questa squadra è ritornata ai problemi che avevo notato guardando i video prima di arrivare qui. Bisogna lavorare, bisogna tirarsi su le maniche, bisogna che tutti se la sentano di affrontare una missione difficile, perché giocare a Foggia è bello e difficile. Io vorrei giocarci, perché ho le palle vere. Devono dimostrarmi tutti che meritano di giocare nel Foggia, altrimenti si fa qualcosa di diverso”.

Basterebbero queste parole di Fabio Gallo per sintetizzare la partita del Foggia contro la Gelbison, che a sua volta è stata la sintesi degli ultimi due mesi. Una discreta prima mezz’ora giocata a buoni ritmi ha illuso, perché dopo le occasioni non sfruttate, la squadra ha cominciato a immalinconirsi e a smettere di giocare, per poi sparire completamente dopo il primo gol della Gelbison. Esattamente ciò che Gallo aveva notato da osservatore esterno, esattamente ciò che sta accadendo da inizio stagione. Il mister ha inviato un messaggio chiaro, sulla falsariga di quanto già dichiarato da Lauriola il giorno prima: non c’è più il tempo per chiedere tempo. Prima ancora del salto di qualità tattico, la squadra è chiamata a un cambio di mentalità. A tirar fuori quegli attributi che, evidentemente, sono rimasti nascosti piuttosto bene fino a ora. Non palesarli vorrebbe dire rischiare seriamente, come tentare di fare il morto a galla sulle sabbie mobili. Significherebbe trasformare la stagione dei sogni e dei proclami in una delle più disastrose degli ultimi vent’anni.

GELBISON (3-5-2) D'Agostino 6,5; Bonalumi 6,5 Gilli 7 Loreto 6; Nunziante 6,5 Papa 6 Graziani 6,5 Fornito 6,5 (42'st Savini s.v.) Correnti 6 (32'st Onda s.v.); Faella 7 (17'st Statella 6) De Sena 6,5 (17'st Sorrentino 6). A disposizione: Vitale, Cannizzaro, Marong, Di Fiore, Mesisca, Citarella, Paoloni, Sane. Allenatore: De Sanzo 7

FOGGIA (4-3-2-1) Nobile 6; Garattoni 5,5 Sciacca 5 Papazov 5 Nicolao 5,5; Odjer 5,5 (39’st Chierico s.v.) Petermann 4,5 (27'st Frigerio 6) Di Noia 5,5; Schenetti 5,5 (13'st Peschetola 5,5) D'Ursi 5 (13'st Iacoponi 5,5); Ogunseye 4,5 (27'st Tonin 6). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Rizzo, Chierico, Leo, Frigerio, Tonin. Allenatore: Gallo 5,5

Arbitro: Petrella di Viterbo 6

Assistenti: Ferrari 6 – Torresan 6

Nobile 6 – Anche questa volta, becca due gol per i quali gli si può imputare nulla.

Garattoni 5,5 – Inizio incoraggiante, sprinta con una certa frequenza. Ma la durata è limitata.

Sciacca 5 – La marcatura su Gilli è tanto tenera quanto snervante. Il successivo atteggiamento del corpo rasenta il deprimente.

Papazov 5 – Si fa bruciare da Faella, che non riesce a contrastare neppure con le cattive. E già nel primo tempo, sullo stesso attaccante, rischia di farsi uccellare in un corpo a corpo. Sarà anche un under 21 della Bulgaria (non del Brasile, dunque), ma le sue presunte doti, a oggi, non si sono neanche intuite.

Nicolao 5,5 – Stesso discorso di Garattoni. Per un tempo è più che propositivo e pericoloso, sia quando si sovrappone che quando entra dentro il campo. Poi si spegne, e nella verticalizzazione che manda in porta Faella non è posizione granché bene.

Odjer 5,5 – È forse uno dei pochi a crederci pure quando non ci crederebbe più neanche il più ottimista dei mental coach. Ma non può essere lui il giocatore a cui appoggiarsi tecnicamente per cercare il risveglio.

Petermann 4,5 – Su un suo bel tiro dalla distanza, D’Agostino compie la più bella parata della gara. Unico lampo di una partita in cui sbaglia tanto, troppo. Ma a far più male è il modo in cui sparisce completamente nella ripresa. In barba alla fascia che indossa (27'st Frigerio 5,5 – Fantacalcisticamente il voto lo meriterebbe. Fa poco, perché la gara ha ormai poco o nulla da raccontare).

Di Noia 5,5 – Come tanti altri compagni, lancia segnali incoraggianti, poi si inabissa e torna quello ‘apprezzato’ nelle gare precedenti.

Schenetti 5,5 – Nella prima fase di gara è a tratti immarcabile. Da sottopunta galleggia su tutta la trequarti e appare piuttosto ispirato. L’autonomia, però, è limitata. Dulcis in fundo (si fa per dire) c’è il tenero passaggio intercettato, da cui si origina il gol di Faella (13'st Peschetola 5,5 – Entra subito dopo il gol della Gelbison, che affossa mentalmente la squadra. Chiedere a lui di fare da trascinatore sarebbe quasi canzonatorio).

D'Ursi 5 – Fumoso come pochi. Un tiro che non centra lo specchio e stop (13'st Iacoponi 5,5 – Esordisce nella partita peggiore entrando nel momento peggiore).

Ogunseye 4,5 – La qualità della costruzione, con un attaccante come lui, migliora sensibilmente e non ne voglia Vuthaj. Ma a due passi dal portiere, con la porta spalancata, certi gol non si possono non segnare (27'st Tonin 6 – Da apprezzare per l’impegno e qualche giocata di qualità. È l’unico che prova a dare un senso a un secondo tempo del tutto insensato).

Gallo 5,5 – Gli sono bastati tre giorni per capire quali siano i problemi della sua squadra. Gli è bastata una partita per imporre un aut aut, che a breve potrebbe già diventare una sentenza definitiva. Di certo, a oggi, è l’unico che non può avere colpe per la situazione in essere.