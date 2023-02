L’attacco non punge, l’Audace Cerignola si ferma anche con la Gelbison

Serie C Girone C

Prosegue il momento no dell’Audace Cerignola, che in quel di Agropoli non va oltre uno scialbo 0-0 in casa della Gelbison. Sono ora tre le gare consecutive nelle quali la formazione di Pazienza non trova i tre punti, dopo il duplice k.o. rimediato contro Catanzaro e Monopoli. Proprio la formazione barese, al terzo successo di fila, gli ofantini in classifica dopo aver battuto il Picerno nell’altro posticipo della ventiseiesima giornata.

Non è stata una bella partita quella contro i cilentani. Pochissime le emozioni nella prima frazione, seguita da una ripresa nella quale la squadra di Pazienza è stata senz’altro più intraprendente, ma poco incisivi sotto porta. A nulla è valso l’innesto di Achik, escluso dall’undici iniziale che ha visto l’esordio dal 1’ di Samele al fianco di Malcore. Il bomber gialloblu anche oggi è andato a secco.

Come detto, le occasioni migliori la squadra di Pazienza le ha costruite nella seconda frazione. All’8’ il portiere della Gelbison Anatrella si oppone a una conclusione di Russo e viene salvato da una deviazione di un difensore sul successivo tentativo di tap-in da parte di Samele. I gialloblu pericolosi anche al 26’ con un doppio intervento di Anatrella, che respinge un traversone teso e pericoloso di Achik e poi anticipa Malcore.

L’estremo difensore della squadra di De Sanzo è attento anche in pieno recupero sulla pericolosa punizione dalla trequarti di Achik. Dopo questo pareggio, l’Audace resta in settima posizione, sciupando l’occasione di sopravanzare la Juve Stabia – sconfitta ieri in casa dal Crotone – e di piazzarsi al quinto posto alle spalle del Foggia. Sorride il Monopoli, che nelle ultime tre partite ha guadagnato ben otto lunghezze sulla formazione di Pazienza.