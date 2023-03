Esordio allo Zac per mister Somma contro la Viterbese

Esordio casalingo e anche in panchina per mister Mario Somma che, allo Zac, dovrà subito dimostrare di saper far dimenticare in fretta Fabio Gallo e raccogliere l’intera posta in palio contro un avversario sì di bassa classifica, ma in ripresa con tre vittorie di fila e un pareggio nelle ultime quattro partite. La Viterbese, quest’anno, non ha avuto vita facile. Sia per la penalizzazione di due punti subita per il mancato pagamento di contributi Inps, sia per vicende societarie turbolente. Prova ne è stato il “matrimonio lampo” con il “diesse” Oscar Magoni, chiamato per operare nel mercato di gennaio salvo poi interrompere il rapporto. Non solo: alcune operazioni in entrata portate a termine dall’ex mediano atalantino, come quelle relative al difensore Renault e al centrocampista Ndom, sono state addirittura ricusate nel giro di pochi giorni. Tre, invece, i cambi avvenuti finora in panchina: prima l’ex Foggia Filippi, poi Pesoli e ora Lopez con cui i gialloblu sembrano aver ritrovato lo smalto perduto. La classifica, tuttavia, piange ancora con il penultimo posto a quota 25 punti (sarebbero 27, tanti quanti la Turris) frutto di 6 vittorie e nove pareggi. Sono 14 le sconfitte finora subite per un totale di 28 gol fatti e 40 incassati. Fuori casa, i laziali hanno finora vinto due volte, pareggiato quattro incontri e perso in otto circostanze per dieci gol messi a segno e 17 incassati.

Cannoniere della squadra è l’esperto attaccante Marotta con nove centri. A seguire il compagno di reparto Polidori con 6 marcature. A quota tre il centrocampista D’Uffizi, a due il difensore Semenzato. Una a testa per i difensori Monteagudo, Ricci e Riggio, per i centrocampisti Andreis e Mungo e per l’attaccante Nesta.

Mercato di gennaio movimentato, nel vero e proprio senso della parola. A fronte degli addii, tra gli altri, dell’ex Foggia Fumagalli passato a difendere i pali del Messina e di Volpicelli, due gol per lui, andato a rinforzare l’attacco del Sangiuliano, sono arrivati, tra gli altri, Dekic tra i pali dal Pisa, Devetak dal Palermo e Ingegneri dal Mantova in difesa, l’ex Reggina Barillà e Mastropietro dalla Virtus Francavilla a centrocampo e Jallow in attacco dal Montevarchi.

All’andata il Foggia si impose in casa della Viterbese per 2-1 grazie ai gol di Garattoni e Di Pasquale intermezzati dal momentaneo pareggio di Marotta. Per quel che concerne i precedenti allo Zac tra le due squadre, se ne contanto tre. Zero a zero in C1 nella stagione 2003/2004; 3-1 per i dauni nella Coppa Italia di Serie C 2009/2010 con reti rossonere di Germinale, doppietta, e Lustrissimi, autorete e gol della badiera avversaria di Ferretti su penalty; uno pari nella stagione 2020/2021, sempre in Serie C, con vantaggio rossonero di Rocca su rigore e pareggio di Baschirotto per la Viterbese.

Arbitro dell’incontro sarà Domenico Mirabella di Napoli. Calcio d’inizio sabato alle 14:30.

Di seguito l’attuale rosa della Viterbese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 29esima giornata

VITERBESE – Allenatore: Giacomo Filippi poi Emanuele Pesoli poi Giovanni Lopez

PORTIERI

1 – Vladan Dekic (Proveniente dal Pisa – 1999) (0/-0 + 0/-0 nel Pisa)

77 - Luca Bisogno (Confermato – 2000) (12/-12)

Daniele Lazzari (Proveniente dal Grosseto – 1997) (0/-0 + 3/-7 nel Grosseto)



DIFENSORI

34 – Mladen Devetak (Proveniente dal Palermo – 1999) (8/0 + 6/0 nel Palermo)

50 – Andrea Ingegneri (Proveniente dal Mantova – 1992) (1/0 + 9/0 nel Mantova)

27 - Filippo Marenco (Confermato – 2003) (10/0)

2 - Juan Monteagudo (Confermato – 1995) (21/1)

17 - Daniel Pavlev (Confermato – 2000) (15/0)

13 - Luca Ricci (Confermato – 1989) (25/1)

14 - Cristian Riggio (Confermato – 1996) (20/1)

11 - Daniel Semenzato (Confermato – 1987) (18/2)

2 – Matteo Sorini (Confermato – 2003) (0/0)

Antonio Vespa (Confermato – 2004) (0/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Simone Andreis (Confermato – 2001) (23/1)

71 – Antonino Barillà (Inattivo – 1988) (6/0)

42 – Yiftach Cats (Confermato – 1998) (1/0)

15 - Simone D’Uffizi (Confermato – 2004) (20/3)

78 – Lorenzo Giglio (Confermato – 2004) (3/0)

20 – Federico Mastropietro (Proveniente dal V.Francavilla – 1999) (4/0 + 12/0 nel V.Francavilla)

24 - Malick Mbaye (Confermato – 1995) (20/0)

8 - Linas Megalaitis (Confermato – 1998) (23/0)

10 - Domenico Mungo (Confermato – 1993) (25/1)

5 – Mario Rabiu (Inattivo – 2000) (2/0)

25 - Francesco Rodio (Confermato – 2001) (21/0)

32 – Christian Spolverini (Cresciuto nella società – 2003) (3/0)



ATTACCANTI

Alessandro Bersaglia (Confermato – 2004) (1/0)

7 – Sulayman Jallow (Proveniente dal Montevarchi – 1996) (5/0 + 21/3 nel Montevarchi)

9 - Alessandro Marotta (Confermato – 1986) (23/9)

99 – Giuseppe Montaperto (Proveniente dall’A.Cerignola – 2000) (3/0 + 0/0 nell’A.Cerignola)

35 - Gianmarco Nesta (Confermato – 2000) (18/1)

18 - Alessandro Polidori (Confermato – 1992) (28/6)



CEDUTI NEL CORSO DELA STAGIONE

1 - Ermanno Fumagalli (P) (Confermato e poi ceduto al Messina – 1982) (17/-28)

3 - Matteo Fracassini (D) (Proveniente dal Fiorenzuola e poi svincolato – 2000) (1/0)

20 - Davide Manarelli (D) (Proveniente dalla Paganese e poi ceduto al V.Francavilla – 2002) (3/0)

4 - Gabriel Santoni (D) (Proveniente dall’Albalonga e poi ceduto all’A.Cerignola – 2001) (5/0)

16 - Davide Di Cairano (C) (Proveniente dall’Albalonga e poi svincolato – 2000) (8/0)

28 - Marco Simonelli (A) (Proveniente dalla Fermana e poi ceduto al Flaminia – 2000) (8/0)

7 - Emilio Volpicelli (A) (Confermato e poi ceduto al Sangiuliano – 1992) (20/2)