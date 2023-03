Festa grande allo 'Zaccheria', il Foggia batte anche la Viterbese e agguanta il terzo posto

Con qualche sofferenza in più rispetto al dovuto il Foggia trova una vittoria preziosa, allungando a otto il ciclo di risultati utili consecutivi. Ed è una vittoria di vitale importanza, perché proietta i satanelli al terzo posto, complice il pari del Pescara di Zeman in casa contro la Juve Stabia. L’hanno decisa le reti di Rutjens e Garattoni, la seconda dal sapore del sospiro di sollievo al termine di una fase di gara nella quale i rossoneri sono andati in affanno malgrado la superiorità numerica per l’espulsione (doppio giallo) di Mastropietro a inizio ripresa. Fa due su due Somma, che può sorridere anche per il nuovo clean sheet, anche se qualcosa andrà registrata nella gestione di un vantaggio che andava congelato molto prima.

PRIMO TEMPO – L’iniziativa per le famiglie qualche effetto lo sortisce a giudicare dalla maggiore presenza di seggiolini occupati in Tribuna Est. Nulla di paragonabile ai bei tempi di circa un lustro fa, ma sicuramente meglio rispetto a quanto visto nelle precedenti gare interne del Foggia. È il primo vero esordio di Somma, che può seguire finalmente i suoi dalla panchina e lo fa davanti al suo nuovo pubblico. Il tecnico si affida in larga parte agli uomini impiegati ad Andria, con l’unica differenza rappresentata dal ritorno di Schenetti in mediana e la contestuale riproposizione di Iacoponi accanto a Ogunseye. Di contro c’è la Viterbese, assai più temibile di quanto la classifica suggerisca. E infatti, l’atteggiamento iniziale del Foggia è quello di chi prende sul serio l’avversario. I rossoneri impongono sin da subito ritmi alti e una riaggressione che arriva fino a ridosso dell’area di rigore. La partita potrebbe subire una virata netta addirittura prima che la lancetta dei secondi completi il suo primo giro. Il sinistro di Petermann sfiora il secondo palo, ma avrebbe meritato epilogo più felice per la bellezza dell’esecuzione. Il regista del Foggia, in formato olandese, è dappertutto: imposta, rifinisce, tampona e conclude. A fine primo tempo saranno ben quattro le conclusioni, tutte di gran pregio seppur imprecise per questione di centimetri. È un Foggia che attacca a tutto campo, ora appoggiandosi sulle imbeccate di Costa, ora sulle fughe in avanti di Garattoni, o ancora sugli inserimenti di uno Schenetti leggermente più affrancato dai compiti difensivi. Manca un po’ di precisione nell’atto finale. Così accade che il gol i satanelli lo realizzino grazie a un’altra delle sue opzioni disponibili: il cross di Costa da corner pesca il perfetto inserimento di Rutjens, che timbra per la prima volta il cartellino con la maglia rossonera. La Viterbese è stranamente troppo passiva e non meno fallosa, non si sa se per strategia (del tipo, lasciamo sfogare gli avversari per poi uscire alla distanza) o se per l’effettiva bontà delle ‘politiche di aggressione’ della squadra di Somma. Resta il fatto che la squadra di Lopez riesca a trovare la via della porta solo una volta, con Polidori (colpo di testa a lato su ottimo cross di Devetak). Alla fine, qualche timido sussulto ai rossoneri lo crea Thiam con una uscita a vuoto su un piazzato di Mungo e un disimpegno sghimbescio.

SECONDO TEMPO – L’entrata sconsiderata di Mastropietro può cambiare definitivamente il volto della partita, perché alla Viterbese tocca rimontare un gol con un uomo in meno, impresa tutt’altro che semplice. Almeno in teoria. La realtà, invece, vede un Foggia che si incarta sistematicamente sul più bello, pur costruendo una quantità considerevole di potenziali occasioni. Così accade che la Viterbese prenda coraggio progressivamente. Lopez lo intuisce rinunciando a un difensore (Barillà per Ricci) e poi affiancando Jallow a Polidori. Fortuna vuole che per i rossoneri anche le occasioni capitate ai laziali siano solo potenziali. A chiudere il cerchio, ci pensa il solito Garattoni, che spiazza Bisogno nobilitando il perfetto suggerimento di Peralta. Gol che può dare il via alle feste e scatenare i cori anti-Pescara, agganciato in classifica. Impensabile solo due mesi fa.

Foggia-Viterbese 2-0: il tabellino

FOGGIA (3-5-2) Thiam; Rutjens, Kontek, Rizzo; Garattoni, Di Noia (45’st Odjer), Petermann, Schenetti (34’st Frigerio), Costa; Iacoponi (17’st Peralta), Ogunseye. A disposizione: Nobile, Pirrò, Vacca, Di Pasquale, Beretta, Agnelli, Leo, Bjarkason, Markic, Battimelli, Capogna. Allenatore: Somma

VITERBESE (3-5-2) Bisogno; Riggio, Ricci (21’st Barillà), Monteagudo; Pavlev, Mungo (39’st Nesta), Melelaitis, Mastropietro, Devetak (39’st D’Uffizi); Polidori (33’st Jallow), Marotta. A disposizione: Dekic, Rabiu, Mbaye, Marenco, Ingegneri, Montaperto. Allenatore: Lopez

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Pandolfo di Castelfranco Veneto – Pistarelli di Fermi

Quarto ufficiale: Savino di Torre Annunziata

Marcatori: 16’pt Rutjens (F), 47’st Garattoni (F)

Ammoniti: Mungo (V), Mastropietro (V), Di Noia (F), Rizzo (F)

Espulsi: 4’st Mastropietro (V) per doppia ammonizione