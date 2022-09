Operazione vittoria: giovedì allo Zac arriva la Virtus Francavilla

Serie C Girone C

Vincere. L’unica cosa che resta al Foggia prima di sprofondare definitivamente all’esito di un inizio di campionato disastroso. Mai, nella storia recente dei rossoneri, si è partiti così male. Bisogna risalire alla Serie C1 edizione 2005/2006 con Morgia in panchina per trovare un altro zero in classifica dopo 180 minuti di gioco. E all’epoca i Satanelli ne presero comunque meno di oggi: tre reti subite contro due tris di fila rimediati dalla squadra di Boscaglia. Che è già sulla graticola considerando che in campo non si vede una squadra amalgamata, che il 4-2-3-1 non sembra essere affatto il modulo adatto agli interpreti e alla categoria e che la condizione atletica dei calciatori non è certo brillante.

L’occasione per il riscatto arriva a poche ore dalla disfatta di Picerno. Giovedì alle 21 allo Zaccheria sarà di scena la Virtus Francavilla di Nicola Calabro, tornato sulla panchina dei brindisini dopo alcune stagioni trascorse altrove, che certamente non sarà disposto a subire la voglia di rivalsa (si spera) dei dauni. Alla loro settima stagione consecutiva in Serie C, i biancazzurri hanno finora raccolto quattro punti frutto del pareggio alla prima a Torre del Greco per 2-2 (a segno Maiorino su rigore e Murilo) e della vittoria di domenica contro il Messina tra le mura amiche grazie al gol messo a segno da bomber Patierno dagli undici metri.

Nel complesso, il mercato estivo condotto dal club di patron Magrì, ha visto confermare in blocco il reparto difensivo dove spiccano Caporale, Idda, Miceli e Pierno; le importanti conferme a centrocampo di Carella, Maiorino, Mastropietro e Tchetchoua e quelle del tandem Patierno, Perez in attacco. Vale a dire che l’ossatura di base composta dai titolari è rimasta invariata rispetto alla passata stagione. A questi elementi sono stati aggiunti, tra i vari, Avella dall’Ancona e di recente Romagnoli dal Catanzaro tra i pali, Minelli dalla Pro Vercelli in difesa, Cardoselli dal Siena, Giorno dalla Triestina e Risolo (un ritorno) dalla Fidelis Andria in mediana; Murilo dalla Viterbese con il ritorno di Ekuban dal Monterosi in avanti.

Sono tre, finora, i precedenti tra Foggia e Virtus Francavilla disputati allo Zaccheria e tutti concentrati negli ultimi cinque anni. Il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri vincenti in due occasioni mentre in una circostanza la contesa è finita in parità. Ultimo incontro disputato tra foggiani e brindisini è quello della passata stagione quando la squadra di Zeman si impose di misura grazie al gol realizzato da Alexis Ferrante. Pari e patta due stagioni fa, sempre in Serie C, con i dauni di Marco Marchionni che si portarono in vantaggio grazie a Michele Rocca salvo poi farsi raggiungere da Manuele Castorani sul finire della gara. Roboante 5-1, infine, nella stagione 2016/2017 (con Calabro sulla panchina della Virtus) che si concluse con la vittoria del campionato da parte del Foggia di Giovanni Stroppa. Fabio Mazzeo aprì le danze prima su calcio di rigore e poi di testa. Tris di Giuseppe Loiacono, sempre di testa, gol del momentaneo 3-1 ospite ad opera di Riccardo Idda (ancora oggi pilastro della difesa biancoceleste). Infine, a tempo scaduto, doppietta di Matteo Di Piazza.

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Francavilla. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Nicola Calabro

PORTIERI

22 - Michele Avella (Proveniente dall’Ancona – 2000) (27/-32)

1 - Joakim Milli (Confermato – 1999) (1/-0)

98 – Andrea Romagnoli (Proveniente dal Catanzaro – 1998) (0/-0)



DIFENSORI

Tommaso Barrotta (Proveniente dalla Roma – 2005) (4/0 nell’Under 17)

17 - Alessandro Caporale (Confermato – 1995) (30/3)

Antonio Fois (Proveniente dal Gelbison – 2002) (19/0)

2 - Riccardo Idda (Confermato – 1988) (34/1)

6 - Mirko Miceli (Confermato – 1991) (29/1)

96 - Alessandro Minelli (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1999) (16/0 + 3/0 nel Cosenza)

18 - Roberto Pierno (Confermato – 2001) (30/3)

13 - Daniele Solcia (Proveniente dal Seregno – 2001) (16/1)



CENTROCAMPISTI

5 - Cassio Cardoselli (Proveniente dal Siena – 1998) (34/3)

27 - Francesco Carella (Confermato – 2001) (30/0)

Tommaso Di Marco (Proveniente dal Torino – 2003) (28/2 nella Primavera)

Elimelech Enyan (Confermato – 2001) (14/1)

4 - Francesco Giorno (Proveniente dalla Triestina – 1993) (16/0 + 1/0 nell’Alessandria)

30 - Federico Macca (Proveniente dal Genoa – 2003) (20/3 nella Primavera + 5/0 nel V.Entella)

7 - Pasquale Maiorino (Confermato – 1989) (29/10)

11 - Federico Mastropietro (Confermato – 1999) (26/6)

21 - Andrea Risolo (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (16/0 + 9/0 nel Catanzaro)

23 - Giovanni Tchetchoua (Confermato – 2000) (24/2)



ATTACCANTI

26 - Andrea Cisco (Proveniente dal Pisa – 1998) (0/0) (9/0 nel Teramo + 2/0 nel Pisa 21/22)

19 - Riccardo Ejesi (Proveniente dal Padova – 2003) (0/0)

66 - Joseph Ekuban (Proveniente dal Monterosi – 2000) (17/3 + 14/2 nel Virtus Francavilla)

31 - Murilo (Proveniente dalla Viterbese – 1995) (26/3)

9 - Cosimo Patierno (Confermato – 1991) (15/8)

10 - Leonardo Perez (Confermato – 1989) (23/4)