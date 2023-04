Sorride lo 'Zac': poker alla Turris, il Foggia chiude al quarto posto

Una regular season quanto meno tormentata che però ha avuto un epilogo felice. Il Foggia chiude al quarto posto, che non garantisce il salto diretto alle fasi nazionali, ma garantisce alla squadra di Delio Rossi almeno di evitare il primo turno dei playoff gironi. E alla luce di tutto quello che è accaduto nel corso della stagione, è un risultato più che apprezzabile. L’ultimo atto del campionato va agli archivi con un rotondo poker alla Turris, che regala ai rossoneri la seconda piazza nella classifica degli attacchi più prolifici (60 gol) dietro l’inarrestabile Catanzaro.

PRIMO TEMPO – Il pericolo diffide ha una incidenza considerevole sulle scelte di Rossi. Si spiega così la contestuale rinuncia a Schenetti e Petermann, i due cervelli più sopraffini della mediana rossonera. Dentro, dunque, Odjer come metodista affiancato da Di Noia e Frigerio per un centrocampo tutto muscoli e incursioni. Così la delega alla qualità la assume Peralta, di nuovo titolare accanto a Ogunseye. Per il Foggia c’è in palio ancora molto, un quarto posto che ha bisogno anche delle non vittorie di Cerignola e Picerno per essere conquistato. Ma c’è anche la Turris da battere, cosa non semplice, almeno per un tempo. La squadra di Fontana ha decisamente meno da chiedere a un campionato avaro di emozioni, epperò non giunge allo ‘Zac’ per l’antipatico ruolo di sparring partner. I campani non producono molto davanti, pur avendo il materiale umano per cagionare grattacapi ai satanelli, ma anche dall’altra parte accade poco. Ai rossoneri manca la qualità negli ultimi venti metri, così accade che la prima parata Perina debba spenderla sulla inzuccata di Leo, sugli sviluppi di un corner in avvio di gara. La spinta della squadra di Rossi aumenta col passare dei minuti quasi in contemporanea con la diffusione dei parziali di Picerno e Castellammare, entrambi favorevoli ai satanelli. Al primo contrasto vinto con Di Nunzio, Ogunseye va a tanto così dal gol, quando il suo diagonale impatta sul palo alla destra di Perina. È parecchio ispirato Peralta, che confeziona assist e belle giocate tra le linee. Quella che manda in porta Bjarkason vale anche il gol del vantaggio: bella anche la giocata dell’islandese, che rimedia con eleganza anche a un primo controllo non perfetto, saltando l’avversario e bucando Perina. È il 44’, il momento migliore per stappare la partita, soprattutto dal punto di vista psicologico.

SECONDO TEMPO – La partita si chiude tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo. Peralta si conferma in vena di regalare perle, mettendo la firma sulla bella rete del raddoppio. Un gol che vanifica anche i tentativi di correzione da parte di Fontana (Acquadro ed Ercolano per Zampa e Schirò). Al decimo giro di lancetta, il Foggia trova anche il tris. Ogunseye fa 11 in campionato dal dischetto. E a questo punto la partita è davvero chiusa, non nel punteggio, però. Frigerio trova il tempo di firmare la terza rete personale nelle ultime quattro gare, con una precisa testata sotto porta su perfetto servizio da sinistra di Di Noia. Quest’ultimo lascerà il posto al giovane Capogna, che può festeggiare l’esordio tra i professionisti. Il resto della gara è accademia o quasi. A rendere concitati i minuti finali sono le notizie provenienti dal ‘Menti’ di Castellammare, dove il Cerignola trova il pari con Malcore tenendo in bilico per un po’ il quarto posto che diventa definitivo (per i satanelli) poco dopo.

Foggia-Turris 4-0: il tabellino

FOGGIA (3-5-2) Thiam; Leo (37’st Rutjens), Kontek, Rizzo; Garattoni, Frigerio, Odjer, Di Noia (23’st Capogna), Bjarkason; Peralta (37’st Schenetti) Ogunseye (30’st Iacoponi). A disposizione: Raccichini, Di Pasquale, Petermann, Markic. Allenatore: Rossi

TURRIS (3-4-2-1) Perina; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; F. Rizzo, Zampa (1’st Acquadro), Franco, Schirò (1’st Ercolano); Giannone, Haoudi (39’st D’Alessandro); Maniero. A disposizione: Antolini, Fasolino, Vitiello, Taugourdeau, Boccia, Primicile, Maldonado, Finardi, Longo. Allenatore: Fontana

Arbitro: Centi di Terni

Assistenti: Lipari di Brescia – Barberis di Collegno

Quarto ufficiale: Gervasi di Cosenza

Marcatori: 44’pt Bjarkason (F), 2’st Peralta (F), 10’st rig. Ogunseye (F), 19’st Frigerio (F)

Ammoniti: Giannone (T), Odjer (F), Ogunseye (F), Capogna (F)