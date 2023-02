Foggia-Taranto, derby con record di precedenti

Nei 35 precedenti tra Foggia e Taranto, il bilancio è a favore dei rossoneri tra le mura amiche: 14 vittorie, dodici pareggi e nove vittorie esterne per i rossoblu. Ultima contesa allo Zaccheria quella relativa alla passata stagione con i tarantini in vantaggio grazie a un penalty realizzato da Saraniti e pareggio dauno ad opera di Petermann. I Satanelli non battono gli ionici in Serie C dal 2016/2017, quando il Foggia di Stroppa si impose con i gol di Angelo e Letizia. Foggia-Taranto è un derby che si è anche disputato in Serie B per dieci volte: quattro vittorie dei dauni, una ionica e ben cinque pareggi, tutti per 1-1. Ultimo successo tarantino in casa dauna è quello in Serie D stagione 2012/2013: Molinari e Gatto ribaltarono l’iniziale vantaggio rossonero messo a segno da Loiacono.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Taranto



1927/1928 - Prima Divisione - Foggia-Taranto 1-0 (Poli)

1929/1930 - Prima Divisione – Foggia-Taranto 2-2 (Castellano (Ta); aut.Moleri (Fg); Vecchi (Fg), aut.Maniero (Ta)

1930/1931 – Prima Divisione – Foggia-Taranto 2-1 (Castellano (Ta); De Rosa, Marchionneschi (Fg)

1932/1933 - Prima Divisione – Foggia-Taranto 0-2 (Castellano, Nicolini)

1935/1936 - Serie B – Foggia-Taranto 0-1 (aut.Lavè)

1936/1937 - Serie C – Foggia-Taranto 2-5 (Creziato (Fg); Cioni, Cavazza (Ta); De Meo (Fg); Colaussi, rig.Cavazza, Colaussi (Ta)

1939/1940 - Serie C – Foggia-Taranto 1-2 (Molinari (Ta); Caputo (Fg); Gnelli (Ta)

1940/1941 - Serie C – Foggia-Taranto 0-1 (rig.Tomaselli)

1941/1942 - Serie C – Foggia-Taranto 2-1 (Bertè, rig.Carrara (Fg); Jachsetich (Ta)

1942/1943 - Serie C – Foggia-Taranto 2-1 (Lipizer (Ta); Lotti x2 (Fg)

1946/1947 - Serie B – Foggia-Taranto 4-0 (Ferrante, Catalano, Ferrante, Catalano)

1950/1951- Serie C – Foggia-ArsenalTaranto 3-2 (aut.Lo Cicero, Di Fonte x2 (Fg); Ferrari, Castellano (Ta)

1951/1952 - Serie C – Foggia-ArsenalTaranto 1-3 (Tortul (Ta); Pozzo (Fg); Silvestri x2 (Ta)

1961/1962 - Serie C - Foggia Incedit-Taranto 0-0

1969/1979 - Serie B – Foggia-Taranto 1-0 (Villa)

1971/1972 - Serie B - Foggia-Taranto 1-1 (Saltutti (Fg); Paina (Ta)

1972/1973 - Serie B – Foggia-Taranto 1-1 (Braglia (Fg); Panozzo (Ta)

1974/1975 - Serie B – Foggia-Taranto 1-1 (Selvaggi (Ta); Pirazzini (Fg)

1975/1976 - Serie B – Foggia-Taranto 1-0 (Bordon)

1978/1979 - Serie B – Foggia-Taranto 1-1 (rig.Libera (Fg); Nardello (Ta)

1980/81 - Serie B - Foggia-Taranto 1-1 (Fabbri (Ta); Tinti (Fg)

1983/1984 - Serie C1 – Foggia-Taranto 1-1 (Fracas (Ta); Bruzzone (Fg)

1985/1986 – Serie C1 – Foggia-Taranto 2-4 (Paolucci (Ta); Messina (Fg); Pesce, D’Ottavio, Pesce (Ta); rig.Messina (Fg)

1990/1991 - Serie B - Foggia-Taranto 1-0 (Rambaudi (Fg) - giocata a Benevento)

2000/2001 - Serie C2 – Foggia-Taranto 1-1 (Perrone (Fg); rig.Spader (Ta)

2003/2004 - Serie C1 – Foggia-Taranto 2-1 (Da Silva (Fg); Di Fausto (Ta); Brutto (Fg)

2006/2007 - Prima Divisione – Foggia-Taranto 1-0 (Ignoffo)

2008/2009 - Prima Divisione – Foggia-Taranto 2-0 (Salgado, Zanetti)

2009/2010 Prima Divisione – Foggia-Taranto 0-0

2010/2011 – Prima Divisione – Foggia-Taranto 0-0

2011/2012 – Prima Divisione – Foggia-Taranto 0-1 (Sciaudone)

2012/2013 – Serie D – Foggia-Taranto 1-2 (Loiacono (Fg); Molinari, Gatto (Ta)

2016/2017 – Serie C - Taranto 2-0 (Angelo, Letizia)

2019/2020 – Serie D – Foggia-Taranto 1-0 (Tortori)

2021/2022 - Serie C - Foggia-Taranto 1-1 (rig.Saraniti (Ta); Petermann (Fg)