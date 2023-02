Lo ‘Zac’ fa festa con Peralta e Garattoni: il Foggia vince il derby con il Taranto ed è quarto

Una prova di maturità brillantemente superata. Il Foggia fa suo anche il derby con il Taranto vincendo una partita che per larghi tratti del primo tempo è stata tutt’altro che semplice. Un penalty, procurato e trasformato da Peralta, ha spezzato gli equilibri prima che Garattoni chiudesse i conti già a fine primo tempo. Terzo successo di fila e terza gara senza subire reti. Segnali di una crescita che, si spera, conosca ulteriori step e approfondimenti.

PRIMO TEMPO – Il Taranto alla voce gol fatti nelle ultime cinque partite fa registrare un inquietante zero, ma va attenzionato il solo gol subito (con il Catanzaro, peraltro). Il che suggerisce quella che sarà la sceneggiatura della partita. Il Taranto attende, con le linee strettissime e un 5-3-2 che raramente si trasforma in 3-5-2. Non c’è neanche troppa pressione sulle menti pensanti rossoneri, ma la sola preoccupazione di levare ossigeno alla manovra dei rossoneri negli ultimi venti metri. Ecco perché ha senso la scelta di Gallo di riproporre il più creativo Peralta, più utile di Iacoponi in una gara che prevede poche concessioni alle fughe in campo aperto. Il Foggia parte forte: sa che il tempo è il migliore alleato della squadra di Capuano; più passano i minuti più si riducono le possibilità di segnare. Anche perché i ritmi elevati dei primi minuti non si possono mantenere per l’intera partita. Il Taranto, dove c’è il fresco ex Sciacca, si pianta a protezione della trequarti e le concessioni sono davvero poche. Per far male servirebbe un fraseggio veloce e preciso. Schenetti fa battezza la trequarti in orizzontale alla ricerca di pertugi ove poter inventare; Costa propone, Ogunseye è sempre un pericolo. La mission rossonera potrebbe rendersi meno affannosa già al 15’, quando proprio l’ex Modena si trova una bella palla dal dischetto dei rigore – giuntagli da sinistra –, ma la mira è difettosa. Sarà l’unica vera conclusione verso la porta, prima del gol. Il dominio del Foggia è meno sterile quando i proprietari di piedi buoni si cercano. Al 20’ è bella la combinazione Peralta-Schenetti, chiusa con un cross d’esterno di Peralta che non trova di poco Ogunseye. Servirebbe un episodio per sbloccarla, che puntualmente si verifica. E non è un caso se l’azione del rigore (apparso quanto meno generoso) nasca in una delle poche situazioni nelle quali il Taranto prova ad alzare leggermente il baricentro. Il Foggia beneficia degli spazi più ampi e su una perfetta transizione avviata e rifinita da Ogunseye trova il penalty poi trasformato da Peralta. A questo punto, cambia tutto. Il Foggia può giocare in scioltezza, mentre il Taranto fa fatica a ridestarsi dal montante incassato. Ogunseye si ritrova a far da sponda per il raddoppio di Garattoni (su sventagliata dalla destra di Di Noia). Lo Zaccheria apprezza.

SECONDO TEMPO – Il doppio vantaggio determina due conseguenze: gli innesti di Labriola e Provenzano nel Taranto (fuori Mastromonaco e Diaby), ma soprattutto la necessità di cambiare strategia. Non più mero ostruzionismo e linee serratissime, ma aggressione in avanti e un baricentro un po’ più alto. Il che finisce per essere un piccolo vantaggio per il Foggia perché per i rossoneri hanno a disposizioni porzioni di campo più ampie di campo da perlustrare nella metà campo ionica. Una ripartenza, al 16’, potrebbe mettere il punto esclamativo sulla contesa, ma il mancino di Ogunseye non è pulito e preciso quanto l’invito offertogli da Peralta. In oltre mezz’ora, il Taranto si fa vedere un paio di volte dalle parti di Nobile, ma serve tanta magnanimità per definire occasioni limpide un passaggio per Bifulco intercettato e un colpo di testa di Semprini finito in curva. Gallo dà spazio a Rutjens, Iacoponi, Frigerio e Kontek anche per scongiurare scherzi disciplinari degli ammoniti Leo e Di Noia. Nocciolini è l’ultima carta che Capuano si gioca per provare a riaprirla. Nobile palesa il personale disaccordo volando sulla ‘castagna’ di Labriola. L’ultimo sussulto di una serata di sorrisi a tinte rossonere.

Foggia-Taranto 2-0: il tabellino

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Leo (27’st Iacoponi), Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia (20’st Frigerio), Costa (38‘st Kontek); Peralta (27’st Rutjens), Ogunseye. A disposizione: Illuzzi, Thiam, Kontek, Bjarkason, Markic, Battimelli, Odjer, Capogna. Allenatore: Gallo

TARANTO (3-5-2) Vannucchi; Sciacca, Antonini, Formiconi (28’st Evangelisti); Mastromonaco (1’st Labriola), Diaby (1’st Provenzano), Mazza (28’st Boccadamo), Crecco, Ferrara; Bifulco (32’st Nocciolini), Semprini. A disposizione: Loliva, Caputo, Manetta, Citarella, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. Allenatore: Capuano

Arbitro: Emmanuele di Pisa



Assistenti: Pragliola di Terni – Vettorel di Latina



Quarto ufficiale: Carrione di Castellammare di Stabia



Marcatori: 39’pt rig. Peralta (F), 45’pt Garattoni (F)



Ammoniti: Ferrara (T), Di Noia (F), Leo (F)