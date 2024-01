Esordio con sconfitta per Coletti: doppio Kanoute, il Taranto espugna lo Zaccheria

Serie C Girone C

L’era Coletti inizia con una sconfitta. Vince il pragmatismo di Capuano, che sfrutta la ancora embrionale conoscenza dei principi di stampo dezerbiano dei satanelli, e si aggiudica la contesa nella prima mezz’ora del primo tempo.

Non è bastato il sigillo di Tonin al 36’ del primo tempo a raddrizzare il match, che gli ionici hanno saputo gestire agevolmente fino al 95’, senza mai concedere grosse occasioni (alla fine Vannucchi resterà pressoché inoperoso). C’è tanta strada da fare, ma soprattutto innesti da ricercare in un mercato che mai come quest’anno dovrà davvero essere di riparazione.

PRIMO TEMPO – Un incubo lungo mezz’ora, prima di un timido risveglio. Il primo tempo di Foggia-Taranto si può sintetizzare così. Fino al 29’ il punteggio è implacabile: 0-2 per il Taranto, che già al 3’ potrebbe sbloccarla con Bifulco, che solo soletto spedisce il pallone di testa sul fondo, su cross di Kanoute.

È il preludio al gol che arriva un minuto più tardi, Kanoute riceve palla (si fa per dire) da Martini, penetra in area e buca Nobile. Entrambe le situazioni hanno una identica genesi: il Taranto entra in area su palla persa dai rossoneri in fase di impostazione. La ricerca della costruzione dal basso è già un dogma in casa rossonera, ma senza la sicurezza (mentale e tecnica) e le giuste distanze, diventa solo dannosa. Capuano, che non è certo un neofita, deve aver studiato la gara col Monterosi e ascoltato le parole di Coletti nella conferenza stampa di ieri. E infatti il suo Taranto tiene la linea del pressing altissima, per poi godere della velocità sugli esterni di Bifulco e, soprattutto, Kanoute.

L’apparente 3-4-2-1 iniziale del Foggia diventa presto un 4-2-3-1 dove Vezzoni ed Embalo stazionano quasi sulla linea laterale, mentre Schenetti deve galleggiare tra le linee. Spetta a Martini e Marino fare gioco e pure filtro. Peccato che sulle riconquiste del Taranto, la squadra rossonera si trova sistematicamente spaccata in due e con ampie porzioni di campo concesse ai velocisti ionici.

Alla mezz’ora arriva anche il raddoppio di Kanoute, stavolta bravo a scattare in tempo per appoggiare in rete sulla corta respinta di Nobile al tiro di Bifulco. Partita chiusa? Ovviamente no, anche se servirebbe un episodio per scongiurare il totale ribaltamento della barca. Che arriva al 36’, quando Tonin trova il corridoio giusto, viene servito da Schenetti e segna, dopo una iniziale respinta di Vannucchi.

La partita cambia, perché il Taranto si scopre improvvisamente fragile e incapace di sfruttare gli spazi che comunque ci sarebbero. Il Foggia, però, alza il livello del possesso oltre ai tempi della riaggressione. Non è un caso se il risveglio dei rossoneri coincida con la crescita di Schenetti, che va anche vicino al pari con una bella punizione dal limite.

SECONDO TEMPO – L’avvio di ripresa è un prolungamento della fase finale della prima frazione. Il Foggia spinge e governa il palleggio, mentre il Taranto si trova a gestire la fase di gioco che gli piace di più. Chiusura e ripartenza. Anche perché il lungo fraseggio rossonero si inceppa sul più bello, ovvero quando bisogna entrare in area e, possibilmente, fare gol. La classica montagna che partorisce il topolino. L’unica occasione significativa si sviluppa sulla corsia destra, quando Salines trova il corridoio giusto per metterla al centro verso l’accorrente Schenetti, sul quale è provvidenziale il tocco di un difensore tarantino.

L’esterno ex Feralpi è sicuramente tra i migliori, ecco perché sorprende un po’ quando Coletti lo richiama a vantaggio di Garattoni, e inserisce anche Beretta, per passare a un superoffensivo 4-2-4 con Peralta (subentrato a Embalo) e Schenetti esterni alti. Ma di fatto la partita del Foggia finisce lì. La ricerca ossessiva del fraseggio anche quando il contesto suggerirebbe variazioni più old school (il lancio lungo) è panacea per gli uomini di Capuano, che sfiorano anche un gol a ridosso del 90’ sull’ennesima sciagurata giocata in uscita di Martini. Finisce 1-2. N

Nessun processo a Coletti, ma forse è il caso che sul mercato si agisca seriamente.

Foggia-Taranto: il tabellino

FOGGIA (4-2-3-1) Nobile; Salines (24’st Garattoni), Fiorini, Carillo, Rizzo; Martini, Marino (40‘st Riccardi); Embalo (13’st Peralta), Schenetti, Vezzoni (24’st Beretta); Tonin. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Castaldi, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Riccardi, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore. Coletti

TARANTO (3-4-2-1) Vannucchi; Luciani, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Calvano (21’st Zonta), Romano, Ferrara (40’pt Panico); Kanoute, Bifulco (21’st Orlando); Fabbro (36’st Fiorani). A disposizione: Loliva, Costantino, Riggio, Condaj, Hysaj, Papaserio, Capone. Allenatore: Capuano

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Amedeo di Battipaglia – Ravera di Lodi

Quarto ufficiale: Angelillo di Nola

Marcatori: 4’pt, 29’pt Kanoute (T), 36’pt Tonin (F)

Ammoniti: Ferrara (T), Rizzo (F), Fabbro (T)