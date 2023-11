Ravasio sorprende il Foggia, Embalo non basta: il Sorrento strappa un pari allo ‘Zac’

Due punti in quattro partite. Se non è una crisi, le assomiglia molto. Il pari con il Sorrento fotografa un momento di evidente appannamento dal quale il Foggia di Cudini fa fatica a emergere. Contro la squadra di Maiuri i rossoneri hanno disputato un primo tempo a tratti indisponente per l'infinità di errori e l'inconcludenza della propria manovra, chiuso meritatamente sotto di un gol. La veemente reazione di inizio ripresa ha trasmesso l'illusione che i destini potessero essere sovvertiti. Il forcing dei rossoneri non ha prodotto granché, a parte l'occasione di Garattoni in pieno recupero.

PRIMO TEMPO – Si torna all’antico: Cudini rispolvera la difesa a quattro e il rombo a centrocampo. A guida della mediana c’è Vacca, alla prima stagionale dal 1’. Schenetti è confermato sulla trequarti, mentre in avanti Embalo viene preferito a Peralta come partner di Tonin. Il cambio di modulo non sortisce gli effetti sperati. Al Foggia manca sempre il quid negli ultimi 15-20 metri, lì dove servirebbe il cambio di marcia. Embalo e Tonin giocano troppo larghi, con il primo che punta quasi esclusivamente sull’assolo (senza mai quagliare, peraltro) specie quando il compagno di turno lo sollecita per il ‘dai e vai’. Fa bella figura il Sorrento, il cui 4-3-3 è molto più 4-5-1 quando Vitale e Martiniago si allineano ai tre mediani per serrare le corsie e accorciare ulteriormente le distanze tra i reparti. Per varcare il muro servirebbe una trasmissione di palla rapida e meno banalità tecniche sulla trequarti. Anche perché l’avvio dell’azione dei rossoneri è sempre pulito, grazie alla visione di gioco di Vacca che non conosce (almeno quella) il logorio del tempo. La rapidità necessaria non c’è, per la gioia del Sorrento che alla prima transizione giusta trova il gol grazie a Ravasio. Letale il diagonale dell’attaccante, scattato in posizione un po’ dubbia. Ma è un aspetto che non muta la valutazione della prestazione dei rossoneri, che dopo il gol aggiungono all’imprecisione anche il nervosismo. Di Noia (maluccio anche lui) becca un giallo evitabilissimo, mentre il Sorrento gongola e inizia a giocare con il cronometro.

SECONDO TEMPO – L’approccio molle è sicuramente una delle cause dello svantaggio di fine primo tempo. Lo evidenzia l’avvio di ripresa, di tutt’altra pasta. Il Foggia non cambia negli uomini, ma nello spirito. L’attacco furioso porta subito frutti, quando Embalo ribadisce in rete una corta respinta di Marcone su destro dal limite di Schenetti. È uno a uno e con oltre quaranta minuti da giocare, i presupposti per prendersi la piena posta ci sono tutti. Cudini fa all-in quando richiama un Vacca in riserva inserendo Tounkara e passando al 4-2-3-1 con Embalo, Schenetti e Tonin alle spalle dell’ex Viterbese. La scelta, senz'altro coraggiosa, finisce per cagionare più effetti collaterali che benefici. Con un uomo in meno a centrocampo la superiorità acquisita sfiorisce progressivamente. Non sono affatto pochi, per la verità, anche i meriti del Sorrento. La squadra di Maiuri continua a coprire bene il campo e a far circolare il pallone con efficace semplicità. I campani vanno anche vicini al raddoppio quando Cuccurullo trova il pertugio sul fronte mancino e centra il palo alla destra di Nobile. È un Foggia frenetico, la cui agitazione viene alimentata dallo scorrere dei minuti. Cudini cambia ancora quando decide di inserire Odjer, Papazov e Peralta per Schenetti, Martini ed Embalo. Si chiude con il 3-4-3, ma l’auspicato cambio di marcia non arriva. Né aiutano le strategiche perdite di tempo degli ospiti, agevolate dal permissivismo estremo del direttore di gara, il quale però non perdona al portiere Marcone la palla calciata addosso all’assistente, subito dopo la clamorosa occasione sciupata da Garattoni in pieno recupero (colpo di testa sotto porta, finito sul fondo). In porta ci va Messori, che fa anche bella figura con un paio di prese alte. Al triplice fischio, le curve si fanno sentire. Per il Foggia è il primo vero momento buio della stagione.

Foggia-Sorrento 1-1: il tabellino

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile; Garattoni, Salines, Carillo, Rizzo (16’st Vezzoni); Martini (28’st Odjer), Vacca (12’st Tounkara), Di Noia; Schenetti (28’st Peralta); Embalo (28’st Papazov), Tonin. A disposizione: Dalmasso, Peralta, Riccardi, Odjer, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini

SORRENTO (4-3-3) Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (41’st Colombini); La Monica, De Francesco (41’st Bonavolontà), Cuccurullo (34’st Messori); Vitale, Ravasio, Martiniago (18’st Panelli). A disposizione: Del Sorbo, D’Aniello, Scala, Petito, Vitiello, Konè, Caravaca. Allenatore: Maiuri

Arbitro: Viapiana di Catanzaro

Assistenti: Rignanese di Rimini – Pandolfo di Castelfranco Veneto

Quarto ufficiale: Perri di Roma 1

Marcatori: 26’pt Ravasio (S), 5’st Embalo (F)

Ammoniti: Rizzo (F), Di Noia (F), Morcone (S), De Francesco (S)

Espulsi: 47’st espulso Marcone (S) per comportamento scorretto