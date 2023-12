Peralta sbaglia un rigore, il Foggia non sa più vincere: allo 'Zac' pari con il Potenza

PRIMO TEMPO – Chissà come sarebbero stati accompagnati negli spogliatoi i calciatori del Foggia. Impossibile saperlo, perché per la terza volta in stagione (e non sarà l’ultima) allo ‘Zaccheria’ si gioca senza pubblico. Indugiare sulle intemperanze di Caserta o sull’eccesso di zelo delle autorità, sarebbe poco costruttivo. Meglio parlare del campo e di cose ce ne sono da dire. Di fronte due squadre con più di un problema e le rispettive panchine tutt’altro che stabili. Da un lato c’è chi il posto lo ha già perso (Lerda) e il suo sostituto (De Giorgio) non è quello inizialmente designato (Raffaele). Dall’altra c’è chi la panchina, stando ai rumors, rischia di perderla senza una inversione di marcia. Tanto per cambiare, si cambia. Gioco di parole non voluto, ma necessario. Stavolta Cudini si affida a un 3-4-3 (con Di Noia di nuovo in difesa) inizialmente difficile da inquadrare, specie per i movimenti di Garattoni e del rientrante Rizzo. Quel che è certo, è che Peralta agisce largo sulla destra, con licenza di accentrarsi e azionare il piede con cui ha maggior confidenza. Compito ingrato il suo, perché deve ispirare le punte, in particolare Tounkara. L’assenza di pubblico a volte può essere un vantaggio perché allenta la pressione nei giocatori più in difficoltà. Ma non è il caso dell’ex Viterbese, che inquadra la porta soltanto una volta di testa senza che il tentativo di inzuccata generi qualcosa di più di una placida carezza sui guanti dell’ex Alastra. Il Foggia fa la partita e la cosa è abbastanza lampante, anche se la confusione è sempre pronta a spuntare, soprattutto quando la palla si avvicina al semicerchio che precede l’area di rigore. La squadra di Cudini lavora molto sulle fasce e i cross dal fondo non sono neanche tanto malvagi; peccato manchi lo stoccatore. Così come manca la freddezza a Peralta dagli undici metri, quando Tonin (il migliore dei suoi) recupera palla ad Armini che lo affossa in area. L’italoargentino incrocia, Alastra sceglie il lato giusto e mantiene la parità. Poco pericoloso il Potenza, che pure i giocatori per far male (a cominciare dall’altro ex Di Grazia) ce li avrebbe. Tra i lucani regna la prudenza e, a giudicare dal momento attuale, la scelta non è del tutto insensata.

SECONDO TEMPO – La succitata confusione regna sovrana anche nella seconda frazione. Anzi, aumenta col passare del tempo. La duplice parata di Nobile (su Rossetti e Candellori) è una parentesi di luce nel buio della mediocrità che avvolge le due squadre. De Giorgio, dopo aver inserito Steffè per Saporiti, perde Hadziosmanovic in avvio (dentro Gyamfi) e poco dopo lo scoccare dell’ora prova a stappare il match cambiando l’intera coppia offensiva. Attende molto di più Cudini, che si affida a Odjer oltre la mezz’ora per l’ammonito Martini e rispolvera Schenetti solamente al 39’. Al netto delle poche risorse a disposizione, non sono le scelte che assecondano l’urgenza di vincere. E infatti la partita non si schioda, neppure in pieno recupero quando Garattoni viene toccato in area. Per Mirabella non è rigore, in molti dissentono. Cudini in primis, che rimedia il rosso dopo il triplice fischio. Il modo peggiore per chiudere la serata.

Foggia-Potenza 0-0: il tabellino

FOGGIA (3-4-3) Nobile; Salines, Di Noia, Rizzo; Garattoni, Martini (33’st Odjer) Frigerio, Vezzoni (39’st Schenetti); Peralta, Tounkara, Tonin. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Castaldi, Vacca, Marino, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou. Allenatore: Cudini

POTENZA (3-5-2) Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni (44’st Hristov); Hadziosmanovic (7’st Gyamfi), Saporiti (1’st Steffè), Schiattarella, Candellori, Volpe; Rossetti (18’st Gagliano), Di Grazia (19’st Asencio). A disposizione: Gasperini, Iacovino, Monaco, Prezioso, Pace, Laaribi, Verrengia, Pisapia. Allenatore: De Giorgio

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Rainieri di Milano – De Luca di Merano

Quarto ufficiale: Coppola di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Martini (F), Armini (P), Rizzo (F)

Note: 37’pt Alastra respinge un rigore a Peralta