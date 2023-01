Il Foggia riparte dallo Zac con il Picerno

La corsa al quarto posto del Foggia ricomincia dallo Zaccheria contro il Picerno. I rossoneri di mister Gallo devono riprendere da dove avevano lasciato, splendidamente, prima di Natale al “Francioni” di Latina. Il mercato ha aperto i battenti e, a fronte degli addii di Malomo, Chierico e D’Ursi (ai quali seguiranno quelli di Raccichini, Markic, Papazov, Peschetola, Iacoponi, Tonin e molto probabilmente Vuthaj) ci sono già Kontek, abile e arruolabile, e Rutjens a puntellare la difesa. Certo, ci vorranno altri innesti, anche se bisogna abbassare il monte ingaggi, ma patron Canonico e il “baby diesse” Sapio sono vogliosi di rinforzare la squadra e rimediare agli errori commessi in estate.

I potentini di mister Emilio Longo si presentano all’appuntamento con i Satanelli con 27 punti in classifica, in zona play-off sia pur in condominio con un nutrito gruppo di squadre composto da Avellino, Giugliano, Latina e Taranto. Sette vittorie, 6 pareggi e sette sconfitte per un totale di 19 reti messe a segno e 20 subite, sono i numeri finora messi insieme dai lucani che hanno il terzultimo attacco del girone assieme a Juve Stabia e Taranto, ma anche la quarta miglior difesa del torneo dopo Catanzaro, Crotone e Juve Stabia, Avellino e Gelbison. Fuori casa, il Picerno ha finora vinto due incontri, pareggiato quattro volte e perso in altrettante occasioni per appena 6 gol messi a segno e undici subiti. Cannoniere della squadra è l’attaccante Esposito con 6 gol. Seguono l’eterno Reginaldo e Diop, entrambi attaccanti, a quota tre. Un gol ciascuno per i difensori Garcia e Novella, per i centrocampisti De Cristofaro, Guerra e Pitarresi, per gli attaccanti D’Angelo e Golfo.

Il mercato di gennaio ha visto sinora arrivare Tommaso Ceccarelli in attacco dall’Avellino. Ceduti Liurni, attaccante passato alla Casertana e il difensore Montesano passato alla Luparense.

All’andata terminò con un secco 3-0 per il Picerno che al “Curcio” infilò i foggiani con Reginaldo, Esposito su rigore e Pitarresi.



Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre allo Zac, invece, il Foggia vinse 3-2 nella passata stagione grazie ai gol messi a segno da Ferrante e Petermann. Vivacqua ad accorciare le distanze per gli ospiti, ancora Ferrante per i Satanelli di Zeman e infine Parigi a rendere la sconfitta meno amara per i suoi. Foggia e Picerno, peraltro, si sono già affrontate nel capoluogo dauno nel corso di questa stagione in Coppa Italia di Serie C. Ebbero la meglio i rossoneri ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Fatale l’errore dal dischetto di Garcia.

Arbitro dell’incontro sarà Domenico Castellone di Napoli. Calcio d’inizio sabato alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Picerno. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 20esima giornata.

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo

PORTIERI

1 - Mirko Albertazzi (Confermato – 1997) (4/-2)

12 - Francesco Cerroni (Confermato – 2005) (0/-0)

22 - Gianmarco Crespi (Confermato – 2001) (16/-18)



DIFENSORI

6 - Andrea Allegretto (Confermato – 2001) (11/0)

28 - Ciro De Franco (Confermato – 1988) (13/0)

3 - Manuel Ferrani (Confermato – 1987) (7/0)

2 - Mario Finizio (Confermato – 1992) (3/0)

18 - Ruben Garcia (Confermato – 1995) (18/1)

21 - Niccolò Monti (Confermato – 2001) (7/0)

35 - Mattia Novella (Confermato – 2001) (18/1)

20 - Gabriele Pagliai (Confermato – 2002) (10/0)

99 - Carmine Setola (Confermato – 1999) (2/0)



CENTROCAMPISTI

30 - Rodrigo De Ciancio (Confermato – 1995) (17/0)

4 - Antonio De Cristofaro (Confermato – 2000) (18/1)

14 - Francesco Dettori (Confermato – 1983) (17/0)

25 - Walter Guerra (Confermato – 1992) (15/1)

8 - Rachid Kouda (Confermato – 2002) (17/0)

23 - Michele Orsi (Confermato – 2003) (0/0)

5 - Francesco Pitarresi (Confermato – 1990) (10/1)



ATTACCANTI

9 - Diego Albadoro (Confermato – 1989) (2/0)

Tommaso Ceccarelli (Proveniente dall’Avellino – 1992) (8/0 nell’Avellino)

10 - Massimo D’Angelo (Confermato – 1990) (12/1)

29 - Abou Diop (Confermato – 1993) (15/3)

11 - Emmanuele Esposito (Confermato – 1991) (16/6)

17 - Federico Gerardi (Confermato – 1987) (12/0)

24 - Francesco Golfo (Confermato – 1994) (15/1)

19 - Reginaldo (Confermato – 1983) (17/3)

16 – Andrea Santarcangelo (Confermato – 2003) (10/0)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

45 - Andrea Montesano (D) (Proveniente dal Gozzano e poi ceduto alla Luparense – 1992) (2/0)

7 - Lorenzo Liurni (A) (Proveniente dal Gavorrano e poi ceduto alla Casertana – 1994) (8/0)