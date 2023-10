La voglia di riscatto di Nobile: "L'anno scorso non mi sono espresso al meglio. Cudini? Con lui possiamo fare tanta strada"

Serie C Girone C

Il calcio è bello per tanti motivi. Uno di questi è senza dubbio la possibilità di giocarsi nuove chance per riscattare prestazioni negative. Il caso di Tommaso Nobile è la perfetta dimostrazione. Giunto a Foggia dopo un lungo corteggiamento e un testa a testa con altri club, le prestazioni dell’ex Francavilla non sono state al livello delle stagioni precedenti. Un infortunio e le scelte (di mercato prima, con l’ingaggio di Thiam, tecniche poi con il rilancio di Dalmasso nei playoff) hanno fatto il resto. Nobile è di fatto sparito dai radar per tutta la seconda parte della stagione scorsa e l’inizio di quella attuale neppure è stato molto incoraggiante.

Escluso dal ritiro insieme a Vacca, Odjer e Vuthaj, ha trascorso l’estate ad allenarsi a parte, in attesa di comprendere dove sarebbe proseguita la sua carriera. Poi, la decisione di reintegrarlo in rosa, e subito Nobile si è ritrovato titolare del Foggia. Il resto è storia recentissima: sei gare senza subire reti, un paio di incertezze, ma anche tante parate determinanti. L’ultima è arrivata proprio con il Benevento, due giorni fa, sulla punizione di Ciano: “L’ho presa io a mano piena, non è finita sul palo, anche se alcuni video davano quella sensazione”, ci tiene a precisare nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Picerno.

Con i lucani il Foggia concluderà il trittico di gare che avrebbe dovuto testare la forza della squadra di Cudini.

Nei primi due atti i rossoneri hanno raccolto meno di quanto effettivamente meritassero, ma le indicazioni tratte sono buone al di là dei risultati conseguiti. Certo, una vittoria domani darebbe linfa alle ambizioni e renderebbe un po’ più stabile la classifica, più corta che mai. Ma non sarà semplice perché il Picerno è una squadra difficile da affrontare e non troppo dissimile da quella che la scorsa stagione raccolse 6 punti con i rossoneri: “Da diversi anni gioca bene e dà fastidio a chiunque. Non sarà facile, loro sono abituati a giocare sul sintetico e su un campo un po’ più stretto. Sarà una gara da affrontare con la testa giusta, senza presunzione e con umiltà”.

Ripetere la prestazione di Benevento, magari con maggiore incisività davanti, sarebbe un buon punto di partenza: “Giovedì ha giocato bene tutta la squadra, siamo stati bravi a rimanere sul pezzo per tutta la partita”.

Guai, però, a pensare che con una eventuale vittoria la strada possa diventare in discesa: “Uscire bene da queste tre partite ti dà certezze, ma ogni partita ha le sue insidie. Se vincessimo a Picerno e poi non affrontassimo le altre gare con il giusto piglio, rischieremmo di inciampare e cadere faccia a terra”, ammonisce.

Il discorso si sposta poi sugli obiettivi di squadra e personali: “Cerchiamo di fare il meglio ogni domenica. Quest’anno non c’è il Catanzaro di turno, ma ci sono tante squadre attrezzate con idee chiare. Si può vincere e perdere su qualsiasi campo. Non mi sorprenderebbe di vedere una delle squadre in cima alla classifica fare un passo falso in casa di squadre di bassa classifica”.

A livello personale le idee sono chiare: “È stata dura stare fuori l’anno scorso. Ricominciare quest’anno e dovermi riguadagnare il posto è stato un po’ “stressante”, ma fa parte del gioco. Ti dà stimoli in più. Penso di non essere riuscito a esprimermi al meglio la scorsa stagione, adesso sto provando a dare il massimo di domenica in domenica”.

La concorrenza non manca, visto che Cucchietti è reduce da una stagione da titolare e Dalmasso ha difeso la porta del Foggia nei playoff: “Il nostro allenatore dei portieri (Cristin Cicioni) ci sa gestire bene, soprattutto dal punto di vista umano. Non è mai facile con tre potenziali titolari. Tra noi tre il rapporto è tranquillo, non manca quel pizzico di rivalità che ci porta a stare sempre sul pezzo, perché nessuno di noi sa con certezza se giocherà o meno”.

Sul mister e la squadra aggiunge: “Cudini mi piace, ha buone idee e sta tenendo bene il gruppo. Con lui possiamo fare tanta strada. Differenze tra il gruppo attuale e quello della scorsa stagione? Non ce ne sono. Siamo un bel gruppo, siamo giovani e vogliamo dare il massimo ogni partita”.