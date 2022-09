Zaccheria tabù per il Pescara. Ma il Foggia non batte gli abruzzesi in casa da dodici anni

Quindici vittorie rossonere, sette pareggi e tre vittorie pescaresi. Questo il bilancio dei 25 precedenti tra rossoneri e biancazzurri disputatisi storicamente a Foggia. I tre successi del Pescara risalgono alla Serie C anni Cinquanta, nel 1979 in Serie B sul neutro di Napoli con reti di Barbieri per i foggiani, Di Michele e Nobili per i “delfini” e l’ultima nella stagione 2017/2018, sempre tra i cadetti, grazie a Mancuso. I dauni non battono gli abruzzesi tra le mura amiche dalla stagione 2009/2010 in C1, allorquando un guizzo di Millesi regalò la vittoria ai Satanelli. Nella stagione precedente, sempre in C1, Germinale e Pecchia regalarono la vittoria ai foggiani. Positivo anche il bilancio in Serie B negli anni Novanta per i rossoneri: 3-0 nell’89/90 con doppietta di Fonte e gol di Barone, rocambolesco 3-3 sul neutro di Bari nel 90-91 con reti di Casale, Baiano e Rambaudi per i rossoneri, doppietta di Bivi e rete di Fioretti per i biancazzurri. Due 1-0 in favore dei padroni di casa nel 95/96, sul neutro di Benevento, grazie alla rete di Tedesco, e nel 97/98 grazie al gol di Vukoja. Pareggio a reti bianche, invece, nel 96/97. Negli anni Ottanta, un pareggio nell’80/81 con reti di Bozzi per il Foggia e Taddei per il Pescara; 2-0 per i rossoneri nell’81/82 grazie alle marcature di Stanzione e Bordon. Favorevoli ai foggiani anche i precedenti negli anni Settanta in cadetteria con due 1-0. Nel 74/75 con autorete di Ciampoli e nel 75/76 con rete di capitan Pirazzini. Due, infine, le sfide in Serie A tra le due quadre: nel 77/78 vinse il Foggia grazie alle reti messe a segno da Pirazzini e Iorio così come fu la pattuglia di Zeman ad imporsi nel 92/93 grazie a un penalty realizzato da Biagioni.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Pescara.

Prima Divisione Sud girone B 1928/1929

Foggia-Abruzzi Pescara 2-0 (Giustacchini x2 (Fg)

Serie C girone C 1938/1939

Foggia-Pescara 1-1 (Brandimarte (Fg); Serio (Pe)

Serie B girone C 1946/1947

Foggia-Pescara 2-1 (Catalano (Fg); Rinaldi (Pe): Mirabello su rigore (Fg)

IV Serie girone G 1954/1955

Foggia-Pescara 1-0 (Colombo (Fg)

IV Serie girone G 1955/1956

Foggia-Pescara 1-0 (Bartolini (Fg)

IV Serie girone G 1956/1957

Foggia-Pescara 1-1 (Ferrari (Pe); Buonpensiero (Fg)

Serie C girone B 1958/1959

Foggia-Pescara 0-1 (Ferrari (Pe)

Serie C girone C 1959/1960

Foggia-Pescara 0-0

Serie C girone C 1961/1962

Foggia-Pescara 2-0 (Morelli e Nocera (Fg)

Serie B 1974/1975

Foggia-Pescara 1-0 (aut.Ciampoli (Fg)

Serie B 1975/1976

Foggia-Pescara 1-0 (Pirazzini (Fg)

Serie A 1977/1978

Foggia-Pescara 2-0 (Pirazzini e Iorio (Fg)

Serie B 1978/1979

Foggia-Pescara 1-2 (Di Michele (Pe); Barbieri (Fg); Nobili (Pe) (campo neutro di Napoli)

Serie B 1980/1981

Foggia-Pescara 1-1 (Bozzi (Fg); Taddei (Pe)

Serie B 1981/1982

Foggia-Pescara 2-0 (Stanzione e Bordon (Fg)

Serie B 1989/1990

Foggia-Pescara 3-0 (Fonte, Barone e Fonte (Fg)

Serie B 1990/1991

Foggia-Pescara 3-3 (Casale (Fg); rig.Bivi (Pe); Baiano e Rambaudi (Fg); Fioretti e Bivi (Pe) (campo neutro di Bari)

Seria A 1992/1993

Foggia-Pescara 1-0 (Biagioni su rigore (Fg)

Serie B 1995/1996

Foggia-Pescara 1-0 (Tedesco (Fg) (campo neutro di Benevento)

Serie B 1996/1997

Foggia-Pescara 0-0

Serie B 1997/1998

Foggia-Pescara 1-0 (Vukoja (Fg)

Serie C1/B 2008/2009

Foggia-Pescara 2-0 (Germinale e Pecchia (Fg)

Serie C1/B 2009/2010

Foggia-Pescara 1-0 (Millesi (Fg)

Serie B 2017/2018

Foggia-Pescara 0-1 (Mancuso (Pe)

Serie B 2018/2019

Foggia-Pescara 1-1 (Deli (Fg); rig.Mancuso (Pe)