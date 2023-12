Salines e Schenetti sbloccano il Foggia: i rossoneri ritrovano la vittoria. Al Monterosi non basta Palazzino

Tre punti per chiudere dignitosamente (l'avverbio ci sta tutto) un girone di andata quanto meno controverso. Il Foggia batte il Monterosi in una partita che è la perfetta sintesi del suo girone di andata. Un buon primo tempo, chiuso alla grande con il letale doppio gol di Salines e Schenetti (che si rivelerà decisivo), cui fa seguito una ripresa dai toni dimessi, infarcita di errori e paure mal dissimulate. Fortuna che i propositi di rimonta del Monterosi si siano fermati a metà, sulla bella conclusione di Palazzino.

PRIMO TEMPO – Che ci sia la mano di Antonio Vacca, allenatore ‘ombra’ alle spalle di quello ufficiale (Olivieri) lo si capisce già leggendo le formazioni. L’impiego di un regista (Fiorini) al centro della difesa a tre è una scelta tipicamente dezerbiana. Lo scopo è quello di far partire l’azione con una certa pulizia dal basso e i risultati sono incoraggianti, anche quando la posizione del giovane scuola Fiorentina si inverte con quella di Riccardi. Il resto della formazione è abbastanza prevedibile, anche per le assenze. E quindi, Salines fa il quarto a centrocampo, con Peralta e Schenetti in appoggio all’unica punta Tonin. In mezzo, c’è Marino con Frigerio, giusto per confermare la ricerca costante del palleggio. Più qualità che quantità. Le premesse della gara favoriscono la scelta. Le trame rossonere non sono affatto disprezzabili, anche perché il tenero Monterosi non fa le barricate. Il Foggia arriva con una certa costanza al tiro, molto spesso dalla distanza, manca la misura. Il 4-1-4-1 del Monterosi si attiva quando i rossoneri perdono le misure, ma i rischi corsi da Nobile sono piuttosto contenuti. La sensazione, con il passare dei minuti è che la gara possa stapparsi da un momento all’altro. Anche perché il Foggia fa breccia soprattutto sul versante destro come una lama incandescente nel burro fuso. Tonin, però, si conferma tutt’altro che un cecchino implacabile, come quando al 37’ viene imbeccato da Peralta sul lato destro, ma incrocia nel peggiore dei modi. Poco dopo è Mastrantonio a opporsi con una grande paratona sulla incornata di Carillo (punizione da destra di Schenetti). Nelle vesti di uomo-sponda Tonin si trova sicuramente più a suo agio: suo l’appoggio che spiana la strada all’inserimento di Salines, che va a bucare Mastrantonio. È il 44’ e il Foggia la sblocca; un minuto dopo arriva anche il raddoppio, ancora Tonin difende palla e agevola l’inserimento di Schenetti che centra il bersaglio. Uno-due implacabile, e duplice abbraccio di gruppo a Vacca. Un segnale?

SECONDO TEMPO – Con due gol sul groppone, Romondini si affida alla logica: dunque, via un centrocampista (Di Paolantonio), dentro un attaccante. Vano si affianca a Costantino per aumentare chili e centimetri nella speranza che dalle fasce arrivino i cross giusti. Il Foggia vorrebbe gestire, contenere la prevedibile furia iniziale del Monterosi, per poi chiuderla. Il gol di Palazzino al quarto d’ora, però, cambia nuovamente la storia del match. Il Foggia si scopre nuovamente fragile, mentre il Monterosi mette in mostra virtù evidentemente nascoste nella prima parte di gara. Il doppio attaccante qualche problema alla retroguardia rossonera lo produce, soprattutto quando Costantino viene incontro e Vano attacca la profondità. I due attaccanti si cercano e si trovano, come al 24’, quando Vano serve il nove sul quale Nobile è superlativo. Martini (per Marino) ed Embalo (per Peralta) sono le prime mosse in corsa del duo Vacca-Olivieri, non sufficienti per stemperare l’assalto dei laziali. C’è spazio anche per Tounkara, che finirà sul taccuino dell’arbitro, ma solo alla voce “Ammoniti”. Romondini fa all-in con Ekuban nel disperato tentativo di prendersi almeno un punto. Speranze cancellate dal triplice fischio di Catanzaro, non prima di aver "ammirato" una assurda uscita di Nobile, che lascia basiti compagni e avversari, ma fortunatamente (per il Foggia) non causa conseguenze nefaste. Il Foggia vince. Per la guarigione, servirà ben altro.

Foggia-Monterosi 2-0: il tabellino

FOGGIA (3-4-2-1) Nobile; Riccardi, Fiorini (39’st Rossi), Carillo; Salines, Frigerio, Marino (16’st Martini), Vezzoni; Peralta (16’st Embalo), Schenetti; Tonin (25’st Tounkara). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Castaldi, Vacca, Pazienza, Antonacci, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Olivieri

MONTEROSI (4-1-4-1) Mastrantonio; Bittante, Piroli, Giordani, Di Renzo (45’st Ekuban); Di Paolantonio (1’st Vano); Silipo (19’st Di Francesco), Verde, Tolomello (42’st Ferreri), Palazzino; Costantino. A disposizione: Rigon, Crescenzi, Ekuban, D’Antonio, Cordova, Corallini, Glenowski. Allenatore: Romondini

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Assistenti: Aletta di Avellino – Ingenito di Piombino

Quarto ufficiale: Zangara di Catanzaro

Marcatori: 44’pt Salines (F), 45’pt Schenetti (F), 15’st Palazzino (M)

Ammoniti: Fiorini (F), Marino (F), Vezzoni (F), Tounkara (F), Riccardi (F), Nobile (F), Martini (F)