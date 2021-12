Il Monterosi sfiora il colpaccio, Rizzo Pinna salva i rossoneri: il Foggia chiude l'anno con uno scialbo pari

Classifica alla mano, sono due punti persi. Ma per l'andamento della partita, il Foggia può dire di averne guadagnato uno. Tra Zeman e Menichini, sarà sicuramente il secondo ad avere più di un motivo per recriminare. Perché la sua squadra ha giocato una gara di grande accortezza difensiva, colpendo al momento opportuno e avendo anche le occasioni per arrotondare il punteggio. Il gol di Rizzo Pinna ha il sapore di una vera beffa per gli ospiti.

PRIMO TEMPO – Il consueto calore delle due curve fa sì che non si avverta tanto la copiosa presenza di seggiolini vuoti. Si gioca alle 14,30, come una volta, ma di mercoledì, peraltro pre-natalizio. Ma tant'è. Rispetto ad Avellino Zeman cambia tre uomini, riproponendo Martino a sinistra per Nicoletti, Petermann torna a comandare la mediana. In avanti c'è nuovamente Tuzzo a destra. Più sorprendenti le scelte di Menichini, che sistema i suoi con un impronosticabile, ma ugualmente abbottonatissimo, 4-4-2. L'ex vice di Mazzone piazza due terzini a sinistra (Tonetto e Cancellieri) con Tartaglia e Verde a presidiare il versante opposto. In avanti, l'ex Adamo galleggia tra trequarti e attacco, dando una mano in mediana e supportando all'occorrenza la punta fisica Caon. La strategia di Menichini è abbastanza semplice: tenere le due linee da quattro strette e compatte, per levare ampiezza alla squadra di Zeman. In fase passiva, addirittura si vede una linea a sei quando i due esterni alti si abbassano in linea con i difensori. In mezzo, Di Paolantonio e Parlati a turno vanno a 'molestare' Petermann per complicarne i ragionamenti. Con linee di passaggio scarne e per di più frammentate, servirebbe una maggiore velocità nella trasmissione della palla. E qui vengono fuori i difetti della squadra, in particolare la carenza di qualità in mezzo al campo, dove la pur apprezzabile generosità di Gallo e Garofalo non può bastare. Nel grigiore globale, si apprezza la corsa di Tuzzo condita anche da qualche intuizione niente male, oltre alla solita solidità difensiva garantita dal duo Sciacca-Di Pasquale. Ma i rossoneri non vanno oltre una bordata centrale di Petermann e un paio di tentativi di Curcio, non proprio pericolosi per Alia. In chiusura di tempo, Zeman deve anche rinunciare alla spinta di Garattoni, bloccato da un colpo al ginocchio, e sostituito da Nicoletti. Alla fine, le occasioni migliori le possono vantare proprio gli ospiti. Perché la squadra di Menichini, sa come ripartire in velocità. E in due occasioni, con Adamo prima (ben bloccato dalla tempestiva uscita di Volpe) e con Di Paolantonio nel finale (conclusione dal limite respinta in tuffo dall'estremo difensore), vanno vicini al colpaccio.

SECONDO TEMPO – Chi si attendeva una ripresa arrembante del Foggia, sulla falsariga di quanto spesso accaduto nel corso del girone di andata, viene presto smentito. I rossoneri non trovano sbocchi perché il Monterosi continua a star bene in campo e a chiudere ogni varco. In gare di questo tipo servirebbe la scossa del talento, ma Curcio è nella classica giornata no. Zeman impiega quasi un quarto d'ora per cambiare qualcosa, inserendo Rocca e Merkaj. Ma la mezzala ex Samp va a intasare il versante mancino dove già agiscono Curcio e Nicoletti, aumentando la confusione. A complicare ulteriormente i piani rossoneri c'è il gol del Monterosi. Lo realizza Adamo, al termine di una pregevole e veloce azione orchestrata sulla destra. Lo 'Zac' comincia a mugugnare, anche perché la reazione dei satanelli è rabbiosa sì, ma senza idee né costrutto. Ferrante e c. non vanno oltre dei velleitari tiri al bersaglio puntualmente ricacciati indietro dalla muraglia difensiva eretta dagli avversari. Succede che serve un altro intervento di Volpe per tenere in piedi i padroni di casa e scongiurare una sconfitta clamorosa, quanto giusta. Nel finale Zeman le prova tutte, rispolverando Rizzo Pinna e Vigolo per un fischiato Curcio e Garofalo. Ed è proprio il primo a trovare il gol allo scoccare del 90' con una zampata di sinistro. Sembra il prologo di un recupero d'assalto, ma l'espulsione rimediata da Petermann (che nell'occasione si fa anche male) e l'ostruzionismo degli ospiti accorciano la fine prima che la sancisca il triplice fischio.

FOGGIA (4-3-3) Volpe; Garattoni (43'pt Nicoletti), Sciacca, Di Pasquale, Martino; Garofalo (39'st Rizzo Pinna), Petermann, Gallo (12'st Rocca); Tuzzo (12'st Merkaj), Ferrante, Curcio (39'st Vigolo). A disposizione: Dalmasso, Maselli, Vigolo, Di Jenno. Allenatore Zeman

MONTEROSI (4-4-2) Alia; Tartaglia, Borri, Mbende, Tonetto; Verde, Di Paolantonio, Parlati (51'st Buono), Cancellieri; Adamo (26'st Buglio), Caon (26'st Polidori). A disposizione: Marcianò, Polito, Tripoli, Nasini, Feudo. Allenatore: Menichini

Arbitro: Cherchi di Carbonia

Assistenti: Biffi di Treviglio – Lipari di Brescia

Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona

Marcatori: 15'st Adamo (M), 45'st Rizzo Pinna (F)

Ammoniti: Tonetto (M), Alia (M), Ferrante (F), Verde (M)