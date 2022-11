Foggia, niente scherzi: vincere contro il Messina allo Zac

Tornare alla vittoria per rilanciare le ambizioni in attesa di una svolta societaria tanto imminente quanto auspicabile. Il Foggia alle 14:30 dovrà fare bottino pieno contro il Messina, fanalino di coda del girone C assieme alla Viterbese con 11 punti. I Satanelli dovranno vincere a maggior ragione dopo aver impattato proprio a Viterbo, domenica scorsa, in una contesa che avrebbe potuto dare ben più soddisfazione ai dauni.

I peloritani, infatti, pur essendosi affidati ad un esperto navigatore della categoria come Gaetano Auteri, non ambiscono ad altro che alla salvezza e non è certo allo Zac che hanno messo in preventivo di fare il colpo. La rosa dei giallorossi ha conservato pochi elementi rispetto alla passata stagione quali Lewandowski tra i pali; Camilleri, Celic e Trasciani in difesa; Fazzi, Fofana e Konate in mediana; Balde (ex Foggia) e Catania in avanti. Tra i molti volti nuovi spiccano quelli di Ferrini dalla Vis Pesaro in difesa; Fiorani dal Teramo, Grillo dalla Vibonese, Marino dal Seregno e Versienti dal Taranto a centrocampo; Curiale dalla Vibonese e Iannone (altro ex Foggia) dalla Paganese in attacco.

I siciliani hanno finora raccolto tre vittorie e due pareggi. Undici le sconfitte subite per un totale di 13 reti realizzate e il doppio subite. Male anche in Coppa Italia di Serie C dove i siciliani sono usciti al primo turno, sia pur solo ai rigori e comunque contro il Crotone. Cannoniere dei giallorossi è l’attaccante Catania con tre centri, seguito dal compagno di reparto Iannone con due centri. Un gol a testa per il portiere Lewandowski e per i centrocampisti Fazzi, Grillo, Konate, Fofana, Fiorani e Marino nonché per l’attaccante Curiale.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Ancora di Roma 1.

Di seguito l’attuale rosa del Messina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

MESSINA – Allenatore: Gaetano Auteri

PORTIERI

1 - Riccardo Daga (Proveniente dal Monterosi – 2000) (0/-0 + 11/-24 nella Viterbese)

22 - Michal Lewandowski (Confermato – 1996) (33/-51)



DIFENSORI

19 - Anthony Angileri (Confermato – 2001) (5/0 + 0/0 nel Piacenza)

5 - Gabriele Berto (Proveniente dall’Atalanta – 2003) (24/0 nella Primavera)

16 - Vincenzo Camilleri (Confermato – 1992) (8/0 + 13/0 nel Lamezia)

18 - Maks Celic (Confermato – 1996) (28/1)

26 - Nicolò Fazzi (Confermato – 1995) (27/0)

15 - Manuel Ferrini (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1998) (14/1 + 8/0 nel Renate)

17 - Giuseppe Filì (Proveniente dall’Empoli – 2002) (8/0 nella Primavera)

23 - Daniele Trasciani (Confermato – 2000) (13/1 + 3/0 nel Teramo)



CENTROCAMPISTI

80 - Giuseppe D’Amore (Confermato – 2004) (1/0)

28 - Marco Fiorani (Proveniente dal Teramo – 2002) (24/0)

6 - Lamine Fofana (Confermato – 1998) (34/3)

7 - Paolo Grillo (Proveniente dalla Vibonese – 1997) (25/0)

14 - Amara Konate (Confermato – 1999) (22/0)

75 - Andrea Mallamo (Proveniente dal Parma – 2002) (23/0 nella Primavera)

4 - Roberto Marino (Proveniente dal Seregno – 1998) (23/2)

27 - Leandro Versienti (Proveniente dal Taranto – 1996) (21/0)



ATTACCANTI

10 - Ibourahima Baldé (Confermato – 1999) (20/3)

20 - Lorenzo Catania (Confermato – 1999) (19/2)

11 - Davis Curiale (Proveniente dalla Vibonese – 1987) (13/4 + 15/0 nel Catanzaro)

8 - Carmine Iannone (Proveniente dalla Paganese – 2001) (15/1)

70 - Paolo Napoletano (Proveniente dal Pescara – 2002) (15/2 nella Primavera + 1/0 nel Virton)

21 - Alessio Piazza (Proveniente dal Lecce – 2002) (4/0 nella Primavera)

9 - Diego Zuppel (Proveniente dallo Spezia – 2002) (7/0 nella Primavera)