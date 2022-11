Petermann sbaglia poi rimedia: il Foggia ritrova la vittoria

Una vittoria con qualche patema d'animo, per le diverse occasioni non sfruttate e per qualche pericolosa ripartenza concessa. Ma mai come in questo momento, i tre punti sono l'unica cosa che conta. Il Foggia supera il Messina ultimo in classifica, che allo 'Zac' ha messo in difficoltà la squadra di Gallo, poco lucida e senza idee nel primo tempo, più pimpante e vogliosa nella ripresa. Decisivi i cambi di Gallo (con il passaggio al 4-3-1-2), ma ancor di più il cambio di mentalità della squadra, apparsa troppo impallata nella testa più che nelle gambe per un tempo. L'ha decisa Davide Petermann, protagonista in negativo prima, quando si è fatto neutralizzare un rigore da Lewandowski, match winner poi con una precisa inzuccata su corner del solito Costa.

PRIMO TEMPO – Fischi alla fine del primo tempo non se ne sentivano da un po’. È il segno che il Foggia dopo il tonfo nel derby non si è ancora ritrovato. La prima frazione con il Messina lo confermano. La squadra sembra imballata, con poche idee peraltro confuse. Qualche merito lo ha anche la formazione di Auteri, che per lo meno si fa preferire per il modo assai più ordinato in cui copre il campo. Il 3-4-3 è corto e aggressivo, soprattutto nella prima metà di frazione, nella quale il Foggia fa molta fatica a uscire con palloni puliti e giocabili. Il terzetto offensivo dei peloritani è guidato da Balde Balde, a Foggia nell’anno di Marchionni. Il fratellino di Keita Balde lavora di più nel raccordo, sia per disturbare (in collaborazione con il mediano Marino) le fonti di gioco rossonere (Petermann) che per aprire spazi al fisico Zuppel. Sul fronte sinistro, invece, c’è Iannone che sta quasi sulla linea laterale; così facendo, Garattoni deve inizialmente tenere a freno le scorribande e Sciacca deve preoccuparsi di allargarsi di tanto in tanto. La vera sorpresa di Gallo è in attacco: Peschetola è il partner di Vuthaj, con Peralta scelto nel ruolo di mezzala. Il duo offensivo, pur muovendosi molto, quaglia quasi nulla. La distribuzione di palloni giocabili è piuttosto mediocre, malgrado la buona volontà di Peralta; il resto lo fa la scarsa intesa tra i due riferimenti avanzati, apparsi tecnicamente poco compatibili. Alla fine dei 47’ a referto vanno solo tre situazioni degne di nota: due conclusioni di Fofana, che Dalmasso accompagna al di qua del suo palo destro, e un pallonetto d’esterno di Vuthaj allo scadere, che sfiora l’incrocio dei pali, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti. Poco, troppo poco per meritare più di uno scialbo zero a zero.

SECONDO TEMPO – Prima ancora che Gallo metta mano alla formazione, a cambiare è l’approccio dei suoi. Sin dai primissimi minuti, quando Vuthaj e Peschetola vanno a un passo dal gol. Il Foggia piazza le tende nella trequarti avversaria, anche se i pericoli più limpidi li produce sui calci piazzati. Il rigore conquistato da Vuthaj legittima una superiorità quasi netta, ma Lewandowski intuisce il lato scelto da Petermann e mantiene immacolato il punteggio. A quel punto, Gallo cambia: dentro Ogunseye e Di Noia per Rizzo e PEschetola: si passa al 4-3-1-2 con Di Noia mezzala sinistra e Peralta dietro l’attacco pesante. Entrambi i neoentrati garantiscono il quid richiesto da Gallo. L’ex Modena garantisce fisicità e trattiene più palloni di quanto non facessero i due titolari e va anche a un passo dal gol centrando un palo clamoroso con un destro a giro. L’azione è propedeutica al corner che Costa fa pervenire sulla testa di Petermann, per il gol della redenzione e della futura vittoria. Servirebbe il secondo per tenere a freno i sussulti delle coronarie, ma ancora una volta i rossoneri fanno bene quasi tutto perdendosi sul più bello e non sfruttando gli strappi di Di Noia o le invenzioni di Peralta. Non mancano, però, gli effetti collaterali. Perché il Messina in almeno due occasioni potrebbe far male con Fazzi e Fiorani che non impensieriscono Dalmasso. Il Foggia vince, convince di meno, ma di questi tempi è meglio accontentarsi.

FOGGIA (3-5-2) Dalmasso; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo (13’st Ogunseye); Garattoni, Frigerio, Petermann, Peralta (44’st Leo), Costa; Peschetola (13’st Di Noia), Vuthaj (44’st Tonin). A disposizione: Illuzzi, Nobile, Chierico, Rotoli, Nicolao, Iacoponi, Battimelli, Odjer. Allenatore: Gallo

MESSINA (3-4-3) Lewandowski; Angileri, Ferrini, Filì (37’pt Trasciani); Konate (1’st Fazzi (22’st Fiorano)), Marino, Fofana, Versienti; Zuppel, Balde (14’st Grillo), Iannone (1’st Catania). A disposizione: Daga, Fazzi, Trasciani, Napoletano, Berto, Catania, Fiorani, Curiale. Allenatore: Auteri

Arbitro: Ancora Assistenti: Landoni – Peloso

Quarto ufficiale: Angelillo

Marcatori: 26’st Petermann (F) Ammoniti: Konate (M), Rizzo (F), Trasciani (M), Zuppel (M), Di Pasquale (F), Fazzi (M)

Note: 9’st Lewandowski para rigore a Petermann (F)