Foggia e la maledizione dei playoff: da Paternò a Lecco, un tabù che dura da oltre vent'anni

Da quando gli inglesi ne definirono struttura e regole, il calcio è sempre stato uno sport di tabu da sfatare, di incantesimi più o meno lunghi da spezzare. È notoria ‘l’allergia’ ai calci di rigore che ha perseguitato la Nazionale Azzurra per ben tre edizioni consecutive dei mondiali, prima che finalmente il cielo di Berlino si colorasse di azzurro in una notte di ormai 17 anni fa.

Quasi mezzo secolo, invece, dovettero attendere i tifosi dell’Inter per risollevare la Champions League. Quarantacinque anni, per l'esattezza, separarono il successo sul Benfica del 1965 dal leggendario ‘triplete’ del 2010. E a proposito di Benfica, alla formazione lusitana è legata una delle ‘maledizioni’ più longeve della storia. Correva l’anno 1962, la squadra di Eusebio sconfisse il Real di Di Stefano e Puskas facendo sua la Coppa dei Campioni. A guidare quella squadra, un tecnico ungherese naturalizzato austriaco, Bela Guttmann che al termine della stagione lasciò la squadra per un mancato accordo economico con il club. La separazione, tutt’altro che serena, non si consumò prima che Guttmann lanciasse il sortilegio: “Da qui a cento anni nessuna squadra portoghese sarà due volte consecutive campione d’Europa e il Benfica senza di me non vincerà mai una coppa dei campioni”. Da allora, il calcio portoghese avrebbe celebrato due vittorie del Porto (nel 1987 e nel 2004), mentre il Benfica avrebbe perso tutte le finali internazionali disputate (ben nove, l’ultima delle quali nel 2014 in Europa League). Ma di storie simili, nel calcio, ce ne sono una infinità.

Sei anni fa, in un caldo pomeriggio di fine aprile, un paesino della provincia pontina vide annientarsi dopo un inferno lungo 19 anni, il sortilegio che teneva lontano il Foggia dalla serie B. Quel successo, così meritato e così atteso, giunse poco meno di un anno dopo la amarissima delusione patita contro il Pisa in una finale playoff che da queste parti è ancora ferita che sanguina. Lo è di sicuro per Roberto De Zerbi, che malgrado i recenti successi nella terra d’Albione, di tanto in tanto, rimembra quel che avrebbe potuto essere e non è stato. La sconfitta con il Pisa fu solo una delle tante occasioni perse a un passo dal traguardo. Da ieri pomeriggio, purtroppo, non è più l’ultima in ordine cronologico. Nella lista delle finali infauste si è ora aggiunta quella con il Lecco. Il doppio successo dei lombardi ha spazzato via senza troppi complimenti gioia e speranze, alimentate da un percorso a dir poco emozionante. Un percorso che per i tanti segnali al suo interno (dall’eurogol di Di Noia, che ha tenuto in piedi la squadra messa all’angolo dal più gagliardo Potenza, passando per la folle rimonta nel derby, fino all’impresa dello ‘Scida’ e alla irrazionale serata dell’Adriatico) ha autorizzato anche i tifosi più recalcitranti a chiedersi se questa non fosse la volta buona. A sperare che quei segnali potessero suggerire un epilogo diverso. E invece. Invece il day after è ancora una volta denso di tristezza e pensieri cupi.

Nella stagione in cui Leo Messi è riuscito finalmente a sollevare la coppa del Mondo come il suo mentore ‘DieGol’, il Napoli a riconquistare un tricolore che mancava da oltre trent’anni, il Manchester City a vincere il suo primo alloro continentale dopo aver speso un oceano di petroldollari, la speranza che, nel suo piccolo, anche il Foggia potesse sfatare il proprio personale tabu, era grande. Tuttavia, l’ordalia è stata di nuovo sfavorevole.

L’idiosincrasia ormai cronica per gli spareggi promozione dura ormai da oltre vent’anni. Da quel 9 giugno 2002. Era la finale playoff dell’allora serie C2, che il Foggia perse senza perdere. Decisivo, nel doppio confronto con il Paternò, fu il miglior piazzamento in classifica dei siciliani allenati da Pasquale Marino, che subito dopo fu ingaggiato proprio dal Foggia che nella stagione successiva avrebbe stravinto il campionato. Senz’altro più doloroso, per come si consumò, fu la sconfitta nella finale del 2007 con l’Avellino. Anche allora, il Foggia era reduce da una qualificazione ottenuta all’ultimo respiro, in quel di Cava de Tirreni, grazie a una zampata di Mastronunzio. Un autentico carneade, Rivaldo (solo omonimo del pallone d’oro 1999), gelò i rossoneri a pochi minuti dal 90’, pareggiando il gol realizzato da Salgado nella gara di andata. Inutile, indugiare su quanto avvenne nei supplementari. Nel 2016 fu la volta del Pisa: il titanico calore di uno ‘Zaccheria’ gonfio come poche altre volte si era visto, non bastò ad azzerare il vantaggio che i toscani si erano costruiti all’Arena Garibaldi (4-2). E si arriva al Lecco, quarta squadra a sconfiggere il Foggia in una finale playoff.

La storia rossonera è fatta anche di altre delusioni, seppur giunte nei turni precedenti. Per due anni consecutivi (nel 2008 con la Cremonese e nel 2009 con il Benevento) i rossoneri si fermarono in semifinale, uscendo sempre senza perdere, ma solo per il peggior posizionamento nella regular season. Nel 2013, in serie D, fu il Matera il giustiziere dei satanelli (3-1). Era il secondo turno dei playoff di serie D. Sconfitta che fu addolcita dal ripescaggio ottenuto poche settimane dopo. Per arrivare alle stagioni più recenti: nel 2021 il Foggia di Marchionni, con una rosa qualitativamente modesta, fu sconfitto dal più quotato Bari nel secondo turno dei playoff girone, dopo aver eliminato a sorpresa il Catania. Si fermò al primo turno della fase nazionale, invece, il Foggia di Zeman, sconfitto nel doppio confronto dall’Entella, dopo aver eliminato Turris e Avellino nei playoff girone. Insomma, la storia parla chiaro: le promozioni a Foggia arrivano solo vincendo il campionato. E in due occasioni è accaduto l’anno dopo una finale playoff persa. Accadde nel 2003 e nel 2017. Chissà che questa coincidenza non si manifesti nuovamente.