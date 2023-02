Foggia a caccia del riscatto contro la Juve Stabia

Dimenticare l’amarezza della eliminazione in semifinale di Coppa Italia di Serie C subita ad Alessandria contro la Juve Next Gen, sia pur solo ai calci di rigore. C’è il campionato da onorare e la zona play-off da scalare per il Foggia di mister Gallo, atteso dalla sfida allo Zaccheria di domani pomeriggio alle 14:30 contro la Juve Stabia.

Avversario ostico quello campano allenato da Sandro Pochesci che è subentrato a fine gennaio al dimissionario Leonardo Colucci. Una squadra che, numeri alla mano, sta facendo sicuramente bene in campionato considerando le secche in cui si trova la società. Prova ne è il mercato di riparazione di gennaio dove l’ex “diesse” del Foggia, Beppe Di Bari, non ha potuto fare granché se non tre operazioni minori in entrata (tra cui l’ex Foggia ai tempi di Ninni Corda, Moreschini dalla Viterbese a centrocampo) e movimenti di alleggerimento in uscita con le cessioni di un altro ex Foggia, Tonucci, passato alla Vis Pesaro e gli addii di Sarri tra i pali ed Erradi a centrocampo che erano fuori lista fin da inizio stagione.

Una stagione da “matrimonio coi fichi secchi” insomma. Ma, numeri alla mano, le “vespe” si sono finora ben comportate mettendo insieme 37 punti in classifica e occupando stabilmente la zona play-off. Le fortune stabiesi, tuttavia, si collocano fino alla sosta natalizia. Perché il 2023, finora, è stato decisamente deficitario con quattro sconfitte rimediate nelle ultime sette gare. Complessivamente, i gialloblu hanno finora vinto dieci incontri, pareggiato in sette circostanze e perso dieci gare per un totale di 23 gol fatti e 23 subiti. Vale a dire che la Juve Stabia segna poco ma incassa altrettanto col contagocce. Lontano dal “Menti”, il ruolino non è affatto male con cinque vittorie, tre pareggi e 6 sconfitte per dieci gol fatti e tredici subiti. Cannonieri, si fa per dire, della squadra sono gli attaccanti Pandolfi e Silipo con tre reti ciascuno. Seguono i difensori Caldore, Maggioni e Mignanelli con gli attaccanti D’Agostino e Zigoni a quota due. Un gol a testa per i centrocampisti Altobelli, Ricci e Maselli, altro ex di turno assieme ad Alberto Gerbo, e per l’attaccante Bentivegna.

Foggia e Juve Stabia si sono già incrociate due volte in questa stagione, in entrambi i casi a Castellammare di Stabia. La prima, all’andata, vide le due squadre pareggiare con vantaggio dei padroni di casa ad opera di Santos (poi svincolatosi a gennaio) e pareggio dauno di Ogunseye. La seconda volta in Coppa Italia di Serie C: vinse il Foggia ai calci di rigore per 3-2 all’esito del risultato “a occhiali” maturato nei tempi regolamentari,

Arbitro dell’incontro sarà Valerio Crezzini di Siena.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 27esima giornata.

JUVE STABIA – Allenatore: Leonardo Colucci poi Sandro Pochesci

PORTIERI

1 - Davide Barosi (Confermato – 2000) (26/-21)

32 - Matteo Esposito (Confermato – 2002) (0/-0)

87 - Danilo Russo (Confermato – 1987) (1/-2)



DIFENSORI

24 - Marco Caldore (Confermato – 1994) (24/2)

13 - Davide Cinaglia (Confermato – 1994) (16/0)

3 - Ugo Dell’Orfanello (Confermato – 2000) (7/0)

96 - Tommaso Maggioni (Confermato – 2001) (25/2)

19 - Daniele Mignanelli (Confermato – 1993) (24/2)

79 - Michele Peluso (Confermato – 2001) (10/0)

44 - Michele Picardi (Confermato – 2004) (1/0)

77 - Alessandro Vimercati (Confermato – 2002) (5/0)



CENTROCAMPISTI

25 - Daniele Altobelli (Confermato – 1993) (25/1)

14 - Luca Berardocco (Confermato – 1991) (21/0)

4 - Lorenzo Carbone (Confermato – 2002) (6/0)

5 - Alberto Gerbo (Confermato – 1989) (20/0)

8 - Sergio Maselli (Confermato – 2001) (18/1)

31 – Patrick Moreschini (Proveniente dalla Viterbese – 2001) (0/0 + 0/0 nella Viterbese)

11 - Manuel Ricci (Confermato – 1990) (24/1)

23 - Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (27/0)



ATTACCANTI

10 - Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (15/1)

70 - Giuseppe D’Agostino (Confermato – 2003) (21/2)

17 - Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (14/0)

7 - Luca Pandolfi (Confermato – 1998) (27/3)

99 – Alessio Rosa (Proveniente dall’Empoli – 2003) (1/0 + 12/0 nella Primavera)

20 - Andrea Silipo (Confermato – 2001) (19/3)

90 - Michele Volpe (Proveniente dalla Pergolettese – 1997) (0/0 + 6/0 nella Pergolettese)

9 - Gianmarco Zigoni (Confermato – 1991) (18/2)



FUORI LISTA

35 - Edoardo Sarri (P) (Proveniente dal Cosenza e poi ceduto al Bari – 1999) (0/-0)

6 - Denis Tonucci (D) (Confermato e poi ceduto alla Vis Pesaro – 1988) (8/0)

39 - Bilal Erradi (C) (Confermato e poi ceduto al Sorrento – 2001) (0/0)

18 - Vincenzo Della Pietra (A) (Confermato e poi ceduto al Monterosi – 2002) (6/0)

99 - Christian Santos (A) (Proveniente dal Colo Colo e poi svincolato – 1988) (14/2)