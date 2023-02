Bilancio a favore del Foggia nei precedenti contro la Juve Stabia allo Zac

Bilancio nettamente a favore del Foggia nei 22 precedenti con la Juve Stabia disputati nel capoluogo dauno. Tredici vittorie rossonere, sette pareggi e solo due affermazioni stabiesi tra campionati e Coppa Italia nell’arco degli ultimi, quasi, cento anni. Le due vittorie campane, peraltro, si sono registrate in due casi particolari. La prima, in C2 edizione 2000/2001, sul campo neutro di Avellino (Zaccheria squalificato dopo i gravi incidenti nella gara interna col Tricase che segnò l’esonero di Arcoleo e l’arrivo di Bruno Pace in panchina, ndr) grazie alle reti di Vives, che poi avrebbe vissuto una carriera di tutto rispetto in Serie A e B, e Bedin intermezzate dalla marcatura di Sanseverino. La seconda affermazione delle “vespe”, invece, si registra in Coppa Italia di Serie C 2009/2010 ma solo dopo i calci di rigore all’esito dei 90 regolamentari più supplementari. Ben 14 dei precedenti tra le due squadre si registrano negli ultimi 23 anni e tutti in Serie C. Tra questi c'è una vittoria firmata Zeman nel 2010/2011. Quattro a uno finale per i Satanelli con doppietta di Insigne, Sau e Romagnoli; per i gialloblù a segno Mezavilla. Nella stessa stagione le due squadre si affrontarono anche in Coppa Italia di C. Finale 1-1 con vantaggio napoletano di Valtulina e pari siglato da Cortese. Cinque delle 6 gare terminate in parità tra le due squadre sono racchiuse negli ultimi quindici anni. Foggia-Stabia, inoltre, rimanda anche al testa a testa del 50/51 in Serie C. Entrambe le squadre chiusero il campionato a 52 punti. Lo spareggio di Firenze, terminato 2-0 per lo Stabia, spalancò le porte della Serie B ai campani. Ultime due contese allo Zaccheria terminate col segno X. Uno pari due stagioni fa con vantaggio della Juve Stabia messo a segno da Berardocco su rigore e pareggio rossonero di Dell’Agnello con un gol alla Van Basten. Stesso risultato nella passata stagione con vantaggio degli ospiti siglato da Panico e pareggio del Satanelli di Zeman ad opera di Nicoletti.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra Foggia e Juve Stabia in casa dei rossoneri

29/30 – Prima Divisione – Foggia-Stabia 3-0 (De Rosa, Pavanello, Marchionneschi)

32/33 – Prima Divisione – Foggia-Stabia 4-0 (Montanari, Baldi III, Montanari, Bellotti (Fg)

37/38 – Serie C – Foggia-Stabia 3-2 (Di Maio (St); Creziato (Fg); Gherarducci (St); Creziato, Valentini (Fg)

38/39 – Serie C – Foggia-Stabia 1-0 (Zappaterra)

48/49 – Serie C – Foggia-Stabia 0-0

49/50 – Serie C – Foggia-Stabia 4-2 (Lanciaprima (Fg); Gerzelli (Js); Kovi, rig.Geraci, Creziato (Fg); Celardo (St)

50/51 – Serie C – Foggia-Stabia 2-1 (Silvestri, Sbardellini (Fg); Caruzzi (St)

98/99 – Serie C1 – Foggia-Juve Stabia 3-1 (rig.Oshadogan, Bordacconi, Perrone (Fg); Manca (Js)

00/01 – Serie C2 – Foggia-Juve Stabia 1-2 (Vives (Js); Sanseverino (Fg); Bedin (Js) (campo neutro di Avellino)

05/06 – Serie C1 – Foggia-Juve Stabia 1-0 (Stefani)

06/07 – Serie C1 - Foggia -Juve Stabia 1-1 (Castaldo (Js); Dall’Acqua (Fg)

08/09 – Serie C1 – Foggia-Juve Stabia 1-0 (rigore Del Core)

09/10 – Coppa Italia Serie C – Foggia-Juve Stabia 0-0 (3-4 d.c.r.)

10/11 – Coppa Italia Serie C - Foggia-Juve Stabia 1-1 (Valtulina (Js); Cortese (Fg)

10/11 – Serie C1 – Foggia-Juve Stabia 4-1 (rig.Insigne, Romagnoli, Sau, Insigne (Fg); Mezavilla (Js)

14/15 – Serie C – Foggia-Juve Stabia 1-1 (Sainz Maza (Fg); autogol Potenza (Js)

15/16 – Coppa Italia Serie C – Foggia-Juve Stabia 3-1 (Viola x3 (Fg); Padovani (Js)

15/16 – Serie C – Foggia-Juve Stabia 1-1 (Iemmello (Fg); Nicastro (Js)

16/17 – Coppa Italia Serie C – Foggia-Juve Stabia 4-1 (Padovan x2, Chiricò x2 (Fg); Lisi (Js)

16/17 – Serie C – Foggia-Juve Stabia 1-0 (rig.Mazzeo)

20/21 – Serie C – Foggia-Juve Stabia 1-1 (rig.Berardocco (Js); Dell’Agnello (Fg)

21/22 - Serie C - Foggia-Juve Stabia 1-1 (Panico (Js); Nicoletti (Fg)