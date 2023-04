Delio Rossi allo Zac 27 anni dopo. Domani c'è il Giugliano

Un’altra campana nel destino di Delio Rossi allo Zac. L’ultima volta, il 3 marzo 1996, finì malissimo contro la “sua” Salernitana che passeggiò per 3-1 grazie anche a un arbitraggio discutibile di Cardona di Milano. Gara che terminò anzitempo per invasione di campo da parte dei supporters rossoneri e col suo inevitabile esonero, coi dauni ormai penultimi in Serie B e che si sarebbero salvati da una doppia clamorosa retrocessione in un anno dalla A alla C grazie a Burgnich.

Oggi il Foggia se la passa decisamente meglio e Delio Rossi è chiamato a chiudere la regular season nel migliore dei modi per poi giocarsi i play-off per la B nella posizione più favorevole possibile all’esito di una stagione decisamente tribolata in casa foggiana. Domani alle 17:30 bisognerà battere le resistenze del Giugliano dell’ex Lello Di Napoli, tutt’ora in lizza per un posto nei play-off. Le “tigri” hanno 43 punti in classifica, come Avellino e Latina, e distano un sol punto dall’area dedicata alle squadre che si giocheranno una chance per la B. Dieci vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte per un totale di 47 gol fatti e 53 subiti (peggior difesa del torneo), sono i numeri messi insieme dai giuglianesi finora. Fuori casa quattro vittorie, 6 pareggi e sette sconfitte per 18 gol fatti e 24 incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Salvemini con dieci centri. Seguono il compagno di reparto Piovaccari con il centrocampista Gladestony a quota cinque. Quattro gol per gli attaccanti Rizzo e Sorrentino, prelevato dalla Gelbison a gennaio. Due a testa per i difensori Scognamiglio, arrivato a gennaio dall’Avellino, e Rondinella, nonché per gli attaccanti Nocciolini, ceduto al Taranto a gennaio, e La Monica, arrivato proprio in cambio dai tarantini. Un gol ciascuno per i difensori Oyewale, Ciro Poziello e Zullo; per i centrocampisti Ceparano, De Rosa, Iglio e Raffaele Poziello e per l’attaccante Di Dio.

All’andata il Foggia perse di misura al “Partenio-Lombardi” di Avellino per 3-2. All’iniziale doppio vantaggio gialloblu di Rizzo e Di Dio, risposero Frigerio e Tonin per in foggiani. Salvemini chiuse poi i conti per i napoletani.

I precedenti tra le due squadre sono tutti racchiusi nel quadriennio di Serie C2 tra il 1999 e il 2003. Nel 99/00 i Satanelli si imposero con un netto 3-0 grazie ai gol messi a segno da Papa, Brienza e Molino. Nella stagione successiva zero a zero. Nel 2001/2002 vittoria esterna dei campani per 2-1 grazie alla doppietta di Falco. Per i foggiani gol della bandiera di La Porta. Infine, nella stagione 2002/2003, bastò una rete di Greco per regalare i tre punti ai rossoneri.

Arbitro dell’incontro sarà Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Di seguito l’attuale rosa del Giugliano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 35esima giornata.

GIUGLIANO – Allenatore: Raffaele Di Napoli

PORTIERI

12 - Jacopo Sassi (Confermato – 2003) (27/-39)

22 – Christos Siamatas (Proveniente dal Kavala – 2003) (0/-0)

1 - Aniello Viscovo (Confermato – 1999) (8/-14)



DIFENSORI

2 - Tamir Berman (Confermato – 2001) (8/0)

24 - Eric Biasiol (Confermato – 1997) (28/0)

3 - Lorenzo D’Alessio (Confermato – 2001) (6/0)

50 – Francesco De Francesco (Confermato – 2002) (0/0)

28 – Gianmarco Mesisca (Proveniente dalla Gelbison – 2003) (0/0 + 0/0 nella Gelbison)

11 - Sulaiman Oyewale (Confermato – 2000) (26/1)

6 - Ciro Poziello (Confermato – 1990) (28/1)

27 - Genny Rondinella (Confermato – 2001) (26/2)

25 - Edoardo Scanagatta (Confermato – 2002) (10/0)

87 - Gennaro Scognamiglio (Proveniente dall’Avellino – 1987) (10/2 + 0/0 nell’Avellino)

13 - Walter Zullo (Confermato – 1990) (27/1)



CENTROCAMPISTI

4 - Giovanni Ceparano (Confermato – 2002) (24/1)

30 – Flavio Ciuferri (Proveniente dalla Roma – 2004) (4/0 + 1/0 nella Primavera)

8 - Roberto De Rosa (Confermato – 1994) (16/1)

89 – Steeve Eyango (Proveniente dal Rimini – 2001) (9/0 + 6/0 nel Rimini)

5 - Lucas Felippe (Confermato - 2000) (29/3)

77 - Matteo Ghisolfi (Confermato – 2002) (17/0)

14 - Gladestony (Confermato – 1993) (30/5)

17 - Giuseppe Iglio (Confermato – 2001) (26/1)

70 - Ousman Gomez (Confermato – 2002) (15/0)

21 - Raffaele Poziello (Confermato – 1988) (15/1)



ATTACCANTI

19 – Salah Basha (Proveniente dall’Udinese – 2003) (1/0 + 13/0 nella Primavera)

80 - Flavio Di Dio (Confermato – 2002) (26/1)

23 - Mattia Felici (Confermato – 2002) (1/0)

18 – Giuseppe La Monica (Proveniente dal Taranto – 2001) (7/2 + 19/1 nel Taranto)

9 - Federico Piovaccari (Confermato – 1984) (28/5)

10 - Nicolas Rizzo (Confermato – 1993) (20/4)

7 - Francesco Salvemini (Confermato – 1996) (30/10)

20 - Lorenzo Sorrentino (Proveniente dal Gelbison – 1995) (13/4 + 13/0 nel Gelbison)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

99 - Giovanni Kyeremateng (A) (Confermato e poi ceduto alla Vastese – 1991) (8/0)

90 - Manuel Nocciolini (A) (Proveniente dal Monopoli e poi ceduto al Taranto – 1989) (21/2)