Al Foggia basta un gol per battere il Giugliano: Tonin regala i primi tre punti ai rossoneri

Una vittoria di misura per ripartire. Vincere non era semplice, per una lunga serie di ragioni. Pertanto l'1-0 rifilato al Giugliano, pur se giunto senza offrire una prova da incorniciare, è come il miele per gli orsi. L'ha decisa Tonin, oggetto misterioso lo scorso anno, rilanciato in questa stagione - forse - anche per la logica del minutaggio al quale il club rossonero sembra voler mostrare una maggiore attenzione. Per il resto, serve tempo. La squadra resta ancora evidentemente un cantiere aperto, con molti punti di domanda e poche certezze.

PRIMO TEMPO – In conferenza stampa, Schenetti e Cudini avevano previsto un canovaccio affine a quello di Taranto. Previsione azzeccata. Il primo Foggia versione casalinga di Cudini non si discosta da quello di una settimana fa. È identico l’atteggiamento, il tentativo di fare la partita. Purtroppo non cambia neppure l’inefficacia offensiva. Tra le novità c’è il riabilitato Nobile in prota, ma anche Embalo a far compagnia a Tonin, nuovamente preferito a Peralta, evidentemente per assecondare l’esigenza di fare minutaggio.

Ma questo finisce per inficiare sulla qualità negli ultimi quindici metri. Il 4-3-1-2 del Foggia si poggia quasi esclusivamente sul versante mancino, dove spesso Tonin cerca spazi per aggredire la profondità, senza però impensierire l’attento Menna. Al centro, malgrado una forma fisica non proprio alla Cristiano Ronaldo, Scognamiglio dirige con autorevolezza una retroguardia che i rossoneri non riescono mai a bucare in velocità. Anche perché Embalo sembra lontano da una condizione atletica eccellente, senza contare che il gioco spalle alla porta forse non rientra tra le sue qualità principali. Alla fine, l’unico serio pericolo che i satanelli costruiscono è sugli sviluppi di un corner, quando una capocciata di Marzupio costringe Baldi al paratone in tuffo. Il resto è la fiera del ‘vorrei, ma non posso’, tra rifiniture imprecise, combinazioni malriuscite e tiracci indegni di essere annotati sul taccuino. Dall’altra parte l’impressione è che a mister Di Napoli lo 0-0 più di tanto non dispiaccia. Il Giugliano si affaccia di rado, giusto quelle volte in cui la mediana rossonera perde le misure e i quinti e le mezzali annusano la possibilità di aggredire gli spazi creatisi. Ma sono situazioni che si creano di rado e alla fine il duo Nocciolini-Sorrentino non fanno paura. Il primo, tra l’altro, deve anche abbandonare il campo al 34’ per un guaio fisico (dentro Bernardotto).

SECONDO TEMPO – L’avvio di match autorizza le preoccupazioni. Il sussulto del Giugliano procura più di un affanno alla retroguardia rossonera. Nobile è croce e delizia, prima compiendo un miracolo su Bernardotto, poi bucando l’uscita sul successivo corner, venendo graziato dalla girata di Sorrentino. Il Foggia sembra sbandare, ma basta una verticalizzazione con i giri giusti per cambiare la storia del match. Schenetti è bravo a trovare il campo aperto dove Tonin può lanciarsi in velocità, Scognamiglio deve soccombere. L’attaccante rossonero è poi bravo a superare Baldi con un elegante tocco d’esterno. Il Foggia segna nel miglior momento del Giugliano. Capita spesso nel calcio. A quel punto, la gestione del match è più serena, malgrado la squadra di Cudini non trovi il modo per chiuderla.

Di Napoli prova a raddrizzarla con Salvemini e Oviszach, senza trovare gli auspicati riscontri. Cudini replica richiamando prima Marino, poi un Embalo in crescendo (ma stremato) e Schenetti. Con Vacca trequartista e Di Noia a far legna in mezzo, il Foggia può controllare e stazionare nella trequarti avversaria. Il secondo gol non arriva, ma basta quello di Tonin per cancellare lo zero in classifica. Di questi tempi accontentarsi è esercizio di sapienza.

Foggia-Giugliano 1-0: il tabellino

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile; Garattoni, Marzupio, Carillo, Rizzo (44’st Antonacci); Martini, Marino (16’st Vezzoni), Di Noia; Schenetti (31’st Vacca); Embalo (31’st Peralta), Tonin. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Beretta, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Salines. Allenatore: Cudini

GIUGLIANO (3-5-2) Baldi; Menna (1’st Berman), Scognamiglio, Caldore; Di Dio, Gladestony, Labriola, Vogiatzis, Oyewale (16’st Oviszach); Sorrentino (16’st Salvemini), Nocciolini (34’pt Bernardotto). A disposizione: Russo, Antonini, Berman, Yabre, Zullo, Berardocco, Virgilio, Giorgione, De Sena, Rondinella, Aruta, De Francesco.

Allenatore: Di Napoli

Arbitro: Sfira di Pordenone

Assistenti: Biffi di Treviglio – Piatti di Como

Quarto ufficiale: Totaro di Lecce

Marcatori: 12’st Tonin (F)

Ammoniti: Embalo (F), Di Dio (G), Oyewale (G), Scognamiglio (G), Marzupio (F)