Foggia-Giugliano 1-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

FOGGIA (4-3-1-2) Nobile 6; Garattoni 6 Marzupio 6,5 Carillo 6,5 Rizzo 6,5 (44’st Antonacci s.v.); Martini 6,5 Marino 5,5 (16’st Vezzoni 6) Di Noia 6,5; Schenetti 5,5 (31’st Vacca 6); Embalo 5,5 (31’st Peralta 5,5), Tonin 7. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Beretta, Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Salines. Allenatore: Cudini 6

GIUGLIANO (3-5-2) Baldi 6,5; Menna 6 (1’st Berman 6) Scognamiglio 5,5 Caldore 6; Di Dio 5,5 Gladestony 6 Labriola 6 Vogiatzis 5,5 Oyewale 5,5 (16’st Oviszach 6); Sorrentino 5 (16’st Salvemini 5,5) Nocciolini 5,5 (34’pt Bernardotto 6). A disposizione: Russo, Antonini, Berman, Yabre, Zullo, Berardocco, Virgilio, Giorgione, De Sena, Rondinella, Aruta, De Francesco. Allenatore: Di Napoli 6

Nobile 6 – Di buono c’è l’esordio stagionale mantenendo la porta inviolata. La dea bendata gli dà una mano su due uscite che solleciterebbero una reinterpretazione dello ‘Skrik’ di Munch, lui ci mette il riflesso del buon portiere sulla bordata ravvicinata di Bernardotto. Rivedibile (per usare un eufemismo) con i piedi.

Garattoni 6 – La speranza è che nel futuro si trovi la chiave per supportarne le discese, a guisa dello scorso anno, seppur con un sistema di gioco differente. Le centellina, sia perché gli manca un supporto offensivo concreto con il quale combinare sul suo versante, sia perché si preoccupa di non sguarnire il settore. Quando, però, ha la possibilità di scattare, lo fa e serve un placcaggio old style di Scognamiglio per impedirne la fuga verso la porta.

Marzupio 6,5 – Un gigante nel vero senso della parola. Dominante sulle palle alte, quando può cerca pure l’anticipo senza la preoccupazione di lasciarsi alle spalle metri e metri di campo. Sfiora il suo primo gol in rossonero, Baldi è miracoloso. Buona la seconda, anche se i test probanti devono ancora arrivare.

Carillo 6,5 – Rispetto a Marzupio ha piedi un po’ più educati per azionare l’uscita dal basso. Ma la sensazione è che la costruzione avverrà attraverso una minima sollecitazione della retroguardia. L’intesa col compagno di reparto migliora. Si destreggia bene nel finale quando il Giugliano confusamente cerca di riprendersi il punto. Come per Marzupio, da rivedere con avversari più quotati.

Rizzo 6,5 – Che sia da braccetto o da terzino, l’applicazione e l’intelligenza tattica non mutano di una virgola. Chissà che il suo passato recente da difensore nel 3-5-2 non possa agevolare le discese di Garattoni sull’altro fronte, mantenendo i tre difensori in fase di non possesso, come si suol fare quando si gioca con un terzino di spinta e uno di contenimento (44’st Antonacci s.v.).

Martini 6,5 – Timido nella proposta, ma cazzuto quando c’è da dare solidità. È un 2004, ma non lo si nota poi tanto. La sua prestazione cresce di spessore, soprattutto nel secondo tempo, quando si affaccia con costanza sulla trequarti avversaria.

Marino 5,5 – A giudicare da certi rischi che si prende in fase di prima costruzione, la personalità non gli manca. Neppure i piedi e la visione di gioco. Epperò, è ancora evidente la tenerezza in fase di non possesso. Svariate volte, in transizione, viene saltato con facilità quasi irrisoria. Cala alla distanza (16’st Vezzoni 6 – Si piazza sul centrosinistra, un paio di cross e qualche apprezzabile sovrapposizione, non sempre premiata).

Di Noia 6,5 – Il più vivo nel primo tempo. Aggressivo e propositivo, come lo è stato nella seconda parte della scorsa stagione. Non mancano gli errori di misura, ma è suo il lancio che manda Tonin a segnare.

Schenetti 5,5 – Tra le linee sa come muoversi, peccato che gli spazi siano piuttosto intasati. Allora cerca di esplorare territori diversi (la fascia destra, nello specifico) per trovare spazio e tempo per inventare. Le intenzioni ci sono, la concretezza non tanto. Cerca la gloria sui piazzati, per poco non riesce a invertire il trend di una serata un po’ così (31’st Vacca 6 – Ritorno al passato: un quarto d’ora o poco più da trequartista. L’intento è chiaro: tenere palla, nasconderla alla bisogna. Lui fa anche di più, tipo lanciarsi in un coast to coast che neppure ai tempi di De Zerbi (ormai 7 anni fa) aveva sperimentato).

Embalo 5,5 – Per un tempo litiga con il pallone, sbagliando stop che magicamente diventano improbabili sponde. Gli servirebbe lo spazio per lanciarsi in profondità, invece gioca più spalle alla porta, con risultati modesti. Nella ripresa sale di tono, cagionando il giallo di Oyewale, lasciato sul posto con un gran bel movimento. Piccola anticipazione di quello che potrebbe dare. Ma il lavoro da fare è molto (31’st Peralta 5,5 – Sacrificato sull’ara del minutaggio, trasuda malinconia o scazzo, fate un po’ voi, anche nei movimenti. E alla fine, nell’ultimo segmento concessogli, finisce solo per fare confusione e rendersi poco utile).

Tonin 7 – Ha evidentemente un conto aperto con il Giugliano, al quale ha segnato il terzo gol in carriera. Un bel gol, dopo un primo tempo di corsa e sacrificio – ma anche poca concretezza –, che non risparmia neppure nella seconda frazione. La rete lo ingagliardisce oltremodo, tanto da proporsi come factotum della squadra. Nel finale si ritrova anche a fare il mediano e il difensore aggiunto. Lo spirito giusto per meritarsi la titolarità, oltre le logiche del minutaggio.

Cudini 6 – La squadra ha dei principi che già si intravedono. Servirà tempo perché si sviluppino a dovere. Ma occorre chiarezza sulle scelte. Il ricorso al minutaggio deve essere una opportunità, non un dogma. Arriveranno le partite (come quella con l’Avellino) in cui servirà la malizia degli esperti. Perché alla fine non è l’impiego continuativo di under 23 che ti garantisce i punti.