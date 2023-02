Foggia a caccia del bis casalingo contro la Gelbison

Serie C Girone C

Quando ci sono due partite consecutive in casa è sempre difficile fare 6 punti. Lo dice la cabala, ma il Foggia di mister Gallo ha tutte le credenziali per fare bottino pieno anche contro la Gelbison domenica allo Zac alle 17:30.

I rossoblù di mister Fabio De Sanzo, subentrato ad Esposito dopo quattro giornate, sono in piena crisi di risultati. Una vittoria nelle ultime dodici giornate, addirittura, complessivamente, due nelle ultime diciassetta giornate. Un ruolino decisamente deficitario per una compagine ormai al limite della zona play-out con 29 punti, assieme al Potenza. Tralasciando l’exploit iniziale di quattro vittorie di fila avuto con l’avvento di De Sanzo, la squadra di Vallo della Lucania ha il peggior attacco del girone, assieme a quello della Fidelis Andria, con appena 18 gol messi a segno, pur contando su una buona difesa che, al momento, di gol ne ha incassati 23. In trasferta, due vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte per appena 6 reti realizzate e dodici subite. Complessivamente, la Gelbison ha vinto 6 partite, ne ha pareggiate undici e ne ha perse otto.

Cannoniere della squadra è l’attaccante De Sena con cinque centri. Seguono il centrocampista Fornito a quota tre, il difensore Gilli a due così come l’attaccante Faella. Una a testa per i difensori Cargnelutti e Loreto, il centrocampista Graziani e gli attaccanti Infantino, arrivato dal Taranto a gennaio, e Kyeremateng.

Il mercato di riparazione ha visto arrivare Anatrella tra i pali dal Piacenza, la coppia Granata, difensore, e Infantino, attaccante, dal Taranto, il centrocampista Francofonte dal Gubbio e l’attaccante Tumminello dal Crotone. Hanno salutato, tra i vari, il difensore Bonalumi, i centrocampisti Citarella e Foresta e gli attaccanti Sorrentino e Statella.

All’andata i rossoblù si imposero a Pagani per 2-0 grazie ai gol di Faella e Gilli. Fu quella la prima partita effettiva della gestione Gallo. Ultima amarezza prima di spiccare un volo regolare, sia pur con qualche sporadica turbolenza. Foggia e Gelbison si sono affrontate anche in Serie D edizione 2019/2020. Vinsero i rossoneri con un secco 3-0 grazie ai gol messi a segno da Staiano, Cadili e Russo.

Arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Vingo di Pisa.

Di seguito l’attuale rosa del Gelbison. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 25esima giornata.

GELBISON – Allenatore: Gianluca Esposito poi Fabio De Sanzo

PORTIERI

12 – Dario Anatrella (Proveniente dal Piacenza – 2001) (4/-3 + 0/-0 nel Piacenza)

1 - Bernardino D’Agostino (Confermato – 1993) (17/-15)

22 - Samuele Vitale (Confermato – 2002) (4/-5)



DIFENSORI

4 - Riccardo Cargnelutti (Confermato – 1999) (19/1)

6 - Matteo Gilli (Confermato – 1997) (23/2)

3 - Antonio Granata (Proveniente dal Taranto – 2000) (3/0 + 5/0 nel Taranto)

27 - Ciro Loreto (Confermato – 1998) (25/1)

5 - Bubacarr Marong (Confermato – 2000) (7/0)

2 - Arturo Onda (Confermato – 2001) (15/0)



CENTROCAMPISTI

Federico Capone (Inattivo – 2003) (0/0)

11 - Giovanni Di Fiore (Confermato – 2003) (2/0)

21 - Giuseppe Fornito (Confermato – 1994) (22/3)

71 – Nicolò Francofonte (Proveniente dal Gubbio – 2001) (4/0 + 12/0 nel Gubbio)

7 - Vittorio Graziani (Confermato – 2001) (19/1)

28 - Christian Nunziante (Confermato – 2000) (23/0)

14 – Salvatore Papa (Confermato – 1990) (17/0)

23 - Giorgio Savini (Confermato – 2003) (18/0)

8 - Francesco Uliano (Confermato – 1989) (18/0)



ATTACCANTI

Giuseppe Caccavallo (Confermato – 1987) (0/0)

24 - Riccardo Correnti (Confermato – 2001) (12/0)

18 - Carmine De Sena (Confermato – 1991) (25/5)

45 - Alessio Faella (Confermato– 1997) (12/2)

9 – Saveriano Infantino (Proveniente dal Taranto – 1986) (4/1 + 12/1 nel Taranto)

16 - Nigel Kyeremateng (Confermato – 2000) (14/1)

19 - Adama Sane (Confermato – 2000) (15/0)

93 – Marco Tumminello (Proveniente dal Crotone – 1998) (3/0 + 13/0 nel Crotone)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

12 - Francesco Cannizzaro (P) (Proveniente dal Bitonto e poi ceduto alla P.S.Maria – 2003) (0/-0)

25 - Simone Bonalumi (D) (Proveniente dal Giana Erminio e poi ceduto al Leon – 1994) (14/1)

13 - Gianmarco Mesisca (D) (Proveniente dal Pineto e poi ceduto al Giugliano – 2003) (0/0)

30 - Federico Paoloni (Proveniente dal Vicenza e poi ceduto all’Aprilia – 2003) (0/0)

17 - Francesco Citarella (C) (Proveniente dal Perugia e poi ceduto al Taranto – 2003) (9/0)

20 - Giovanni Foresta (C) (Proveniente dalla Carrarese e poi ceduto alla Recanatese – 1995) (7/0)

77 - Giuseppe Statella (C) (Proveniente dal Messina e poi ceduto al Rende – 1988) (7/0)

9 - Lorenzo Sorrentino (A) (Proveniente dalla F.Andria e poi ceduto al Giugliano – 1995) (13/0)