Furia rossonera allo 'Zaccheria': Rizzo, Nicolao e Petermann rimontano la Fidelis

Non aveva mai segnato più di un gol in una partita il Foggia. Ne fa tre contro la Fidelis Andria, in una partita dai due volti. Impacciata e ben imbrigliata dalla formazione ospita, nel primo tempo, gagliarda e determinata nella ripresa. Per la seconda volta in pochi giorni i rossoneri si trovano a reagire di fronte a uno svantaggio, mostrando quel carattere che l'allenatore e la piazza chiedevano dopo l'inizio horror. Il “Vi vogliamo così” al triplice fischio, conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

PRIMO TEMPO – Le parole di Gallo della vigilia, assolutamente condivisibili, si rivelano presto profetiche. La Fidelis Andria ci mette poco a dimostrare che il 3-0 rifilato al Messina non è stata il frutto della tipica giornata perfetta. C'è del buono nel 3-5-1-1 di Cudini, squadra fisica ed equilibrata, che non disdegna il palleggio laddove si presenti l'opportunità. Contro una squadra disposta praticamente a specchio, che azzera gli spazi e accorcia le linee, il Foggia riscopre le antiche incertezze che sembravano perdute. La soluzione Ogunseye non porta frutti, anche perché i rifornimenti per gli attaccanti arrivano col contagocce, ma anche l'ex Modena non sembra un campione di furia agonistica. La differenza principale fra le due squadre, sta nella utilità delle mezzali. Perché Candellori e Paolini sanno attaccare bene lo spazio, sfruttando i movimenti a tutto campo di Urso e Bolsius. Tra i padroni di casa, Frigerio è più efficace nei recuperi che nella proposta, mentre Di Noia sembra quasi impegnarsi a sbagliare tutto lo sbagliabile. Alla fine, i rossoneri mettono a referto solo conclusioni fuori dallo specchio, come quella di Sciacca al quarto d'ora, o di Frigerio poco dopo (su cross di Nicolao) e, per ultima, l'imprecisa volèe di D'Ursi in pieno recupero. Anche la scelta di Nicolao a destra non porta benefici. Perché l'ex Latina si trova costantemente raddoppiato quando deve spingere e, nel contempo, garantisce meno copertura in fase passiva. Non è un caso se la Fidelis scelga proprio il suo versante per attaccare. Ed è proprio sulla destra rossonera che gli ospiti confezionano l'azione del vantaggio. Il movimento a uscire dei due attaccanti leva i riferimenti al terzetto difensivo rossonero. Urso viene incontro, Bolsius si allarga e mette al centro; la chiusura di Malomo è imperfetta quanto basta per agevolare Candellori, che beffa Nobile. È il 32'. Lo stesso estremo difensore salva il risultato su una transizione rapida, che pesca la difesa rossonera alta e scoperta. Bolsius gigioneggia troppo (per fortuna) e quando prova a incrociare trova la 'pedata' dell'ex Francavilla. A Gallo tocca anche spendere un cambio poco prima della fine, quando Malomo dà forfait e lascia il campo a Di Pasaquale.

SECONDO TEMPO – Un episodio, il gol di Rizzo al 2' sugli sviluppi di un corner, dà l'abbrivio a un'altra partita. Anche perché il Foggia, senza cambiare uomini, è cambia e tanto nell'atteggiamento. La furia rossonera è esaltante, quasi violenta. C'è poi la metamorfosi tecnica dei giocatori chiave, come Petermann: è lui, con un lancio illuminante di prima, a lanciare di prima Ogunseye. L'attaccante, per una volta fa valere il fisico e confeziona il più goloso degli assist per Nicolao. In otto minuti il Foggia l'ha ribaltata. La Fidelis accusa il colpo, perdendo i riferimenti e le distanze grazie ai quali era riuscito a imbrigliare la squadra di Gallo nella prima frazione. Dall'altra parte, i satanelli trovano sistematicamente gli spazi per affondare. Frigerio prende coraggio accompagnando l'azione di Nicolao e il Foggia riesce a portare più uomini nella trequarti avversaria. Il cambio di marcia trova la definitiva conferma nel gol del 3-1. Lo realizza Petermann, al termine di una prolungata azione da lui stesso avviata. Delizioso il mancino a giro che si incastona sul secondo palo e fa impazzire lo 'Zac'. Il capitano lascerà subito dopo il campo per Odjer, insieme a Costa (per Garattoni). Cudini prova a rendere meno infausto il destino dei suoi piazzando Sipos al centro dell'attacco e passando al 3-4-3, con magri risultati. Vince il Foggia. La salita verso la redenzione si fa sempre meno dura.

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Sciacca, Malomo (46'pt Di Pasquale), Rizzo; Nicolao, Frigerio, Petermann (25'st Odjer), Di Noia, Costa (25'st Garattoni); D'Ursi, Ogunseye (21'st Tonin) A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Peralta, Leo, Peschetola, Iacoponi. Allenatore: Gallo

FIDELIS ANDRIA (3-5-1-1) Zamarion; Fabriani, Dalmazzi, Milillo; Hadziosmanovic (37'st Orfei) Candellori, Arrigoni (28'st Sipos), Paolini (45'st Persichini), Mariani; Urso; Bolsius. A disposizione: Vandelli, Graziani, Pinelli, Mercurio, Delvino, Ciotti, Djibril, Zenelaj, Pavone, Alba, Tulli. Allenatore: Cudini

Arbitro: Carrione

Assistenti: Lazzaroni – Pragliola

IV assistente: Baratta

Marcatori: 32' Urso (FA), 2'st Rizzo (FG), 8'st Nicolao (FG), 20'st Petermann (FG)

Ammoniti: Rizzo (FG), Urso (FA), Milillo (FA), Candellori (FA)