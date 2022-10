Il Foggia alla partita della vita contro la capolista Crotone

Serie C Girone C

L’avversario peggiore possibile, nel momento peggiore possibile e, per giunta, allo Zaccheria che sarà una pentola a pressione sulle due Curve. Sabato alle 14:30 il Foggia non potrà sbagliare. O vince o si manifesterà la certezza che, al netto dell’esonero di Boscaglia e dell’arrivo di Gallo, la squadra dovrà arrivare a gennaio ed essere praticamente smantellata in sede di mercato di riparazione, rifatta, per poi cercare di raggiungere la salvezza, obiettivo al momento paurosamente irraggiungibile per ciò che i rossoneri stanno dimostrando sul campo.

Il Crotone è la capolista del campionato (assieme al Catanzaro), retrocesso dalla Serie B e con la seria intenzione di tornarci. In panchina è tornato Franco Lerda dopo l’esperienza a Vercelli nella passata stagione e l’organico a sua disposizione è indubbiamente all’altezza di centrare l’obiettivo promozione. I numeri, del resto, parlano chiaro: 19 punti, 6 vittorie (di cui quattro di fila) e un pareggio per dodici gol fatti e appena tre subiti (seconda miglior difesa dopo quella dei catanzaresi). La classifica marcatori crotonese recita: quattro gol Chiricò, due reti a testa per Golemic e Gomez, una ciascuno per Awua, Petriccione, Tribuzzi e Kargbo. A queste si aggiungono le due marcature messe a segno da Rojas e Pannitteri contro il Messina terminata 5-3 ai rigori dopo il due pari dei 90 minuti regolamentari in Coppa Italia di Serie C.

Confermati Calapai, Cuomo, Golemic e Mogos in difesa; Awua e Giannotti in mediana e Kargbo in avanti, i calabresi hanno puntato su elementi di categoria quali Branduani dal Catanzaro e Dini dalla Juve Stabia tra i pali; Bove dall’Avellino, Crialese dalla Pro Vercelli e Giron dal Palermo in difesa; Carraro (ex Foggia) dal Cosenza, Petriccione dal Benevento, Tribuzzi dal Frosinone e Vitale dalla Pro Vercelli a centrocampo; Bernardotto dal Teramo, Chiricò (altro ex di turno) dal Padova, Gomez dalla Triestina, Panico dalla Pro Vercelli, Pannitteri dalla Fermana e Tumminello dalla Reggina in attacco.

Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Di Graci di Como.

Di seguito l’attuale rosa del Crotone. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

CROTONE – Allenatore: Franco Lerda

PORTIERI

22 - Paolo Branduani (Proveniente dal Catanzaro – 1989) (31/-19)

1 - Andrea Dini (Proveniente dalla Juve Stabia – 1996) (16/-16 + 17/-26 nella Fidelis Andria)



DIFENSORI

6 - Davide Bove (Proveniente dall’Avellino – 1998) (25/1)

26 - Luca Calapai (Confermato – 1993) (14/1 + */* nel Catania)

23 - Carlo Crialese (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1992) (31/1)

3 - Giuseppe Cuomo (Confermato – 1998) (19/1)

2 - Maxime Giron (Proveniente dal Palermo – 1994) (26/1)

5 - Vladimir Golemic (Confermato – 1991) (17/2 + 9/1 nel Pas Lamia)

48 - Sergio Yakubiv (Proveniente dall’Atletico Fiuggi – 2002) (16/2 + 0/0 nella Lucchese)

14 - Vasile Mogos (Confermato – 1992) (24/1)

15 - Federico Papini (Proveniente dalla Lucchese – 1999) (13/1)

36 - Riccardo Spaltro (Proveniente dal Renate – 2000) (15/0 + 2/0 nella Spal)



CENTROCAMPISTI

86 - Theophilus Awua (Confermato – 1998) (18/0 + 14/0 nella Pro Vercelli)

21 - Marco Carraro (Proveniente dal Cosenza – 1998) (35/2)

7 - Pasquale Giannotti (Confermato – 1999) (23/0)

10 - Jacopo Petriccione (Proveniente dal Benevento – 1995) (12/0 + 12/0 nel Pordenone)

20 - Luis Rojas (Proveniente dal Bologna – 2002) (6/0 nella Primavera + 1/0 nel Crotone)

Thomas Schirò (Confermato – 2000) (14/0)

19 - Alessio Tribuzzi (Proveniente dal Frosinone – 1998) (28/0)

13 - Mattia Vitale (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1997) (24/2 + 0/0 nel Frosinone)



ATTACCANTI

11 - Gabriele Bernardotto (Proveniente dal Teramo – 1997) (37/8)

32 - Cosimo Chiricò (Proveniente dal Padova – 1991) (37/11)

9 - Guido Gomez (Proveniente dalla Triestina – 1994) (29/5)

24 - Augustus Kargbo (Confermato – 1999) (32/3)

37 - Giuseppe Panico (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1997) (18/4 + 19/1 nella Juve Stabia)

77 - Orazio Pannitteri (Proveniente dalla Fermana – 1999) (35/10)

93 - Marco Tumminello (Proveniente dalla Reggina – 1998) (14/1)