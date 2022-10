Crotone corsaro due volte in 24 anni. Foggia vincente 6 volte su sette dal 47 al 62

Sfida numero dodici nella storia tra Foggia e Crotone. Il bilancio, almeno negli ultimi 24 anni, è nettamente favorevole ai pitagorici che hanno espugnato lo Zaccheria in due occasioni su quattro. L’ultima volta in Serie B, nella stagione 2018/2019, quando alla seconda di ritorno i calabresi allenati dall’ex Giovanni Stroppa regolarono i Satanelli con i gol di Marcus Rohden e Niccolò Zanellato nel primo quarto d’ora del match. Altro successo calabrese è quello risalente alla stagione 98/99 in Serie C1, allorquando fu Alessandro Ambrosi a regalare i tre punti ai rossoblù. Le restanti due sfide dell’era contemporanea hanno visto imporsi i foggiani nel 2008/2009 in C1 grazie al gol messo a segno da Domenico Germinale e un pari nel 2003/2004, sempre in C1, con i crotonesi abili a rimontare con Matteo Beretta e Daniele Vantaggiato l’iniziale doppio vantaggio dauno firmato da Roberto De Zerbi e Alejandro Da Silva.

Decisamente migliore il ruolino dei foggiani nei precedenti in Serie C che vanno dal 1947 al 1962. Ben 6 vittorie e un pareggio nelle sette sfide tra Foggia e Crotone disputate nel capoluogo dauno.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Crotone

Serie B 2018/2019

Foggia-Crotone 0-2 (Rohden, Zanellato)

Serie C1/B 2008/2009

Foggia-Crotone 1-0 (Germinale)

Serie C1/B 2003/2004

Foggia-Crotone 2-2 (De Zerbi, Da Silva (Fg); Beretta, Vantaggiato (Kr)

Serie C1/B 1998/1999

Foggia-Crotone 0-1 (Ambrosi)

Serie C 1961/1962

Foggia-Crotone 2-0 (Danova, Patino)

Serie C 1959/1960

Foggia-Crotone 1-0 (Stornaiuolo)

Serie C 1951/1952

Foggia-Crotone 4-2 (Sbardellini x2, Pozzo (Fg); Bertoglio (Kr); Pozzo (Fg); Robotti (Kr)

Serie C 1950/1951

Foggia-Crotone 2-2 (Petrini (Kr); Nicoli, Silvestri (Fg); rig.Garolfi (Kr)

Serie C 1949/1950

Foggia-Crotone 2-0 (Geraci, Nicoli)

Serie C 1948/1949

Foggia-Crotone 1-0 (Spatuzzi)

Serie C 1947/1948

Foggia-Crotone 3-0 (Catalano, Spatuzzi, rig.Bisson)