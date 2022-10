Cambia l'orario di Foggia-Crotone: calcio d'inizio anticipato alle 14.30

Serie C Girone C

Cambia l'orario di Foggia-Crotone, sfida valida per l'ottava giornata del girone C di serie C, in programma sabato prossima. La gara, inizialmente programmata per le 17.30, è stata anticipata alle 14.30: la Lega Pro ha infatti accolto la richiesta formulata dal club rossonero di anticipare il calcio d'inizio.

Anche per altre due gare è stata disposta la variazione di orario: si tratta di Monterosi-Giugliano (calcio d'inizio alle ore 12.30) e di Pescara-Fidelis Andria, che inizierà anch'essa alle 14.30.