La carica di Gallo e le scelte tattiche determinanti: allo 'Zac' si è (ri)vista una squadra vera

Il primo di una serie di segnali che la squadra è chiamata a dare è arrivato. Contro il Crotone, capolista e, fino alle 14.30 di ieri pomeriggio, una delle due squadre imbattute del girone C. Il Foggia di Gallo l’ha domata con il carattere e una grande organizzazione. Valori ben più determinanti delle condizioni del terreno di gioco, motivazione un po’ pretestuosa con la quale il tecnico dei calabresi Lerda ha cercato di spiegare la prestazione dei suoi. L’ha vinta Gallo, con le scelte iniziali e quelle in corsa, ma soprattutto con il carattere che è riuscito a infondere ai suoi giocatori. Che, per la prima volta, hanno giocato da squadra, hanno interpretato un canovaccio ben preciso, senza dover ricorrere a iniziative solitarie e povere di senso che nel calcio non sono mai una risorsa. Se sarà l’inizio di un nuovo percorso, lo dirà il campo. E lo dirà presto, perché fra due giorni già si tornerà in campo contro la Juve Stabia, ferita dal k.o. rimediato con il Taranto. Nel frattempo, la partita di ieri ha offerto più di uno spunto interessante. A cominciare dal modulo: il ricorso alla difesa a tre si è rivelato subito una soluzione lungimirante: prima ricompattarsi, accorciare le distanze fra le linee, ridare quel senso di sicurezza a una difesa fin qui estremamente fragile. Poi si penserà al resto, ovvero a rimodulare la fase offensiva, a dare una logica costante alla manovra quando la palla non ce l’hanno gli avversari. Si riparte da qui, malgrado il 3-5-2 non sembri il sistema di gioco migliore per esaltare le caratteristiche di certi giocatori. Ma Gallo è stato chiaro: non è il tempo delle coccole, ma quello delle mascelle serrate. E chi vorrà far parte del progetto dovrà porre nell’armadio il vestito da gran gala e indossare la tuta da meccanico. Sporcarsi le mani per un obiettivo comune, anche a costo di snaturarsi un po’. Non è affatto un delitto.

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Sciacca 7 Malomo 7 Rizzo 7; Garattoni 7,5 Frigerio 7 Petermann 6,5 Di Noia 6 (29'st Chierico 6,5) Nicolao 6,5; D'Ursi 7 Vuthaj 7,5 (40'st Tonin s.v). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Schenetti, Ogunseye, Peralta, Papazov, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer. Allenatore: Gallo 7,5

CROTONE (4-3-3) Branduani 6,5; Calapai 5,5 Golemic 5,5 Cuomo 5,5 Giron 5 (38'st Crialese s.v.); Petriccione 5,5 Carraro 6 (26'pt Awua 5,5) Tribuzzi 5,5 (28'st Vitale 5,5); Chiricò 6 Gomez 5 (28'st Tumminello 5,5) Kargbo 5 (38'st Bernardotto s.v.). A disposizione: Dini, Gattuso, Bove, Giannotti, Mogos, Papini, Rojas, Panico, Pannitteri. Allenatore: Lerda 5

Arbitro: Di Graci 5

Assistenti: Tinello 6 – Porcheddu 6

Nobile 6,5 – Si prende un giallo per perdita di tempo, quando si devono giocare ancora due terzi della ripresa. Chi lo avrebbe mai detto. Non compie parate determinanti, ma trasuda sicurezza specie quando cominciano a spiovere traversoni dalla destra piuttosto infami.

Sciacca 7 – Niente male affatto. Vince tutti i duelli, gioca con estrema sicurezza perché finalmente sa di avere le giuste garanzie di protezione. Sbaglia giusto qualche rilancio, cosa inconsueta per uno che ha piedi abbastanza educati. Ma è un dettaglio irrilevante.

Malomo 7 – Senza le sconfinate aree da coprire, ritrova le antiche certezze e torna il granitico difensore che era al Sudtirol e che non era mai stato a Foggia. Titanico sulle palle aeree, cancella Gomez dal campo. Cede solo una volta, quando Chiricò lo punta e lo salta. Lui lo stende e becca il giallo. Ciò non lo turba affatto.

Rizzo 7 – Non giocava dalla gara con l’Entella. Si ritrova a giocare da braccetto mancino con il compito più gravoso: pedinare Chiricò. Grandi meriti sono i suoi se l’esterno salentino non trova mai gli spazi per accendersi come vorrebbe. La sua presenza è preziosa anche per le uscite dal basso e per concedere a Nicolao maggiori libertà di spinta.

Garattoni 7,5 – Timido in avvio, poi si ricorda dell’endorsement pronunciato da Gallo sulle qualità di corsa dei terzini. E comincia a mulinare chilometri. Meriterebbe un gol in avvio di ripresa, ma il suggerimento di D’Ursi è mal calibrato. Difensivamente gioca, forse, la migliore partita da quando è a Foggia. Incarta Kargbo e lo porta a casa.

Frigerio 7 – Quella corsa strana, tra lo sgraziato e l'appesantito, ti suggerisce l’idea che possa crollare a terra da un momento all’altro. E invece… Accompagna l’azione, si inserisce, rattoppa, cuce, aggredisce sulle seconde palle. Urge check up completo per appurare l’eventuale presenza di polmoni aggiuntivi.

Petermann 6,5 – Mister Gallo gli affida mansioni diverse da quelle a cui era abituato con Zeman. Obbedisce. Il ricorso minore alla verticalità, forse, lo limita un po’, ma tatticamente fa un lavoro oltremodo prezioso. Da (ri)calibrare la qualità dei passaggi, ma va bene così. Va anche a un passo dal raddoppio, Branduani compie la più bella parata del pomeriggio.

Di Noia 6 – Difeso da Gallo nel post-partita. Giusto, perché fisicamente non era a posto, ma ha dato tutto. Non è stato tanto in termini di qualità, abbastanza sotto il profilo dell’impegno e del lavoro difensivo (29'st Chierico 6,5 – Il mister si affida a lui per ridare intensità alla mediana e rinvigorire le transizioni. Una di queste conduce al quasi gol di Petermann).

Nicolao 6,5 – La presenza di Rizzo alle sue spalle, gli consente di stare sempre un po’ più alto rispetto a Garattoni. A volte quasi in linea con i due attaccanti. Sua la prima conclusione della gara; molto bene nella ripresa, quando il Crotone concede spazi e lui se li va a prendere tutti.

D'Ursi 7 – Quasi irritante per un tempo, in cui emerge soprattutto lo scarso dialogo col collega di reparto. In avvio di ripresa sbaglia un passaggio al centro per l’accorrente Garattoni abbastanza facile. Poi ispira il gol di Vuthaj, ed entra in scena un altro D’Ursi. Quasi immarcabile specie quando si allarga sul versante mancino per raccogliere la verticalizzazione del quinto di centrocampo. Sfiora due gol che avrebbero fatto tremare lo ‘Zac’.

Vuthaj 7,5 – A fine partita il mister è stato chiaro: “Deve imparare a giocare a calcio”. Il riferimento è alle evidenti difficoltà quando è chiamato a giocare spalle alla porta. Ma c’è tanta abnegazione nella sua partita, e uno spirito di sacrificio reso ancora più encomiabile dal fatto di non essersi allenato per tutta la settimana. E pi c’è il gol, tutt’altro che banale (40'st Tonin s.v).

Gallo 7,5 – Dirà che la vittoria è al 120% dei suoi ragazzi. Ma lui ha grandissimi meriti. L’ha vinta, prima ancora che con le scelte tattiche, con le motivazioni che è riuscito a trasmettere alla squadra. Una squadra che, ci si perdoni il gioco di parole, è sembrata davvero una squadra.