Effetto gradinata allo 'Zac', con il Catanzaro si va verso il record stagionale di presenze

Procede spedita la prevendita dei tagliandi per la gara con il Catanzaro, in programma lunedì sera (ore 21) allo 'Zaccheria'. Sarà la prima partita con la tribuna est completamente disponibile, dopo la conclusione dei lavori di installazione dei seggiolini nell'anello superiore.

Come fa presente lo stesso club rossonero, sono già 5mila le presenze garantite in vista della partita di lunedì a due giorni dal termine della vendita dei tagliandi: "Prevendita a gonfe vele. Non fermiamoci: riempiamo lo Zaccheria", l'appello della società.

I biglietti sono disponibili in tutti i settori: i prezzi vanno dai 10 euro delle curve ai 50 euro della tribuna centralissima. Biglietti a 18 euro in tribuna est, settore in cui la società ha rinnovato la promozione speciale riservata a donne, under 14 e over 65 che avranno la possibilità di acquistare il tagliando a soli 2 euro. Inoltre, per coloro i quali hanno sottoscritto l'abbonamento in tribuna est, prima dei lavori, ci sarà la possibilità di accomodarsi nel settore superiore.

I tagliandi per assistere al match possono essere acquistati collegandosi sul circuito vivaticket.com, official supplier del Calcio Foggia 1920, in uno dei punti vendita Viva Ticket e al botteghino dello stadio Pino Zaccheria in Via Gioberti. C'è tempo per acquistare i biglietti fino a lunedì pomeriggio. Il botteghino sarà aperto anche oggi dalle 17 alle 20, domani dalle 10 alle 13, e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per quanto riguarda il settore ospiti, la vendita è riservata ai soli residenti nela città di Catanzaro e nella provincia di Catanzaro e si chiuderà alle ore 19 di domenica 10 aprile.

FERRANTE OUT? - Un po' meno liete le notizie relative al campo. Alexis Ferrante continua ad allenarsi a parte. Il bomber rossonero, assente nella trasferta di Vibo, resta in forte dubbio per la partita con il Catanzaro. Le prossime ore saranno decisive, ma sul suo recupero filtra pessimismo. In caso di nuovo forfait, Zeman dovrebbe fare nuovamente affidamento sul tridente composto da Merola, Curcio e Turchetta, quest'ultimo in gol contro la Vibonese.