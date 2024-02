Santaniello replica a Rapisarda, ma il Catania (in dieci) resiste fino alla fine: allo 'Zac' un pari per il Foggia

PRIMO TEMPO – Al termine della prima frazione gli applausi che accompagnano il rientro negli spogliatoi sono di incoraggiamento e ottimismo. Segno che la prestazione non è dispiaciuta. Ai famigerati punti ci sono pochi dubbi su chi avrebbe meritato di far propria la contesa. Ad accrescere i pensieri positivi, il rosso beccato da Haveri per doppia ammonizione, poco prima che Diop mandasse le squadre a ristorarsi.

Espulsione giunta dieci minuti dopo il primo sigillo di Santaniello con la maglia rossonera, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti (da lui stesso procurata) calciata magistralmente di Millico. Un gol meritato, perché il vantaggio del Catania nasce da un’azione confusa e ricca di rimpalli, per la verità agevolata anche da una non irreprensibile giocata difensiva di Riccardi. Ma per il resto, la squadra di Lucarelli ha prodotto ben poco. Tante le assenze tra gli etnei (Sturaro, Celli e Cianci, per citarne alcuni), anche se la formazione iniziale resta di altissimo livello. C’è anche Peralta, beccato da copiosi fischi, e impiegato da mezzala con licenza di staccarsi per accompagnare le due punte Di Carmine e Chiarella. Il previsto 4-3-3 di Cudini vede subito Tenkorang dal 1’. Non male la prima parte, al netto di qualche lettura un po’ così. Di alto livello, invece, la prova di Millico. Il fantasista è l’uomo in più del Foggia e lo si intuisce sin dalle prime battute. Sue le prime due conclusioni su due transizioni ben orchestrate in avvio. Il ‘millicocentrismo’ fa sì che il gioco si sviluppi soprattutto sul fronte mancino del Foggia, anche perché su quel lato c’è Monaco che ha tra le sue doti sicuramente il fisico, non di certo la rapidità. Per la verità, si potrebbe sfruttare anche il fronte opposto, dove lo spazio per assecondare l’attitudine alle fughe di Tonin non manca. Non a caso, da quella parta c’è Haveri, che becca due gialli in pochi minuti lasciando il Catania in dieci.

SECONDO TEMPO – Tello per Peralta è la prima mossa di Lucarelli. Fuori il trequarti, dentro una mezzala con conseguente passaggio al 4-3-2. Di fatto, l’unica scelta possibile per tenere le due punte e non sguarnire la mediana. Cudini non tocca nulla, anche perché il giocattolo funziona discretamente. È un monologo rossonero, come prevede il contesto. Ma la produzione offensiva viene meno nel momento clou. Per la verità, il Foggia non è neanche troppo fortunato, come quando la deviazione di Carillo sugli sviluppi di un corner va a morire sulla traversa. Tante le potenziali occasioni costruite dai rossoneri, che trovano spazi sia a sinistra con i movimenti a rientrare di Millico, che a destra con le fughe di Tonin. Lucarelli si affida a Welbeck e Cicerelli per poi chiudere con il 5-3-1 quando Bouah subentra a Quaini. Il fortino catanese regge, malgrado la pletora di traversoni che spiovono da entrambi i fronti. Cudini fa all-in rinunciando a Marino e schierando Rolando a destra in un ultraoffensivo 4-4-2. C’è spazio anche per Ercolani, che rileva l’acciaccato Carillo, così come Vezzoni subentra a Salines fermato dai crampi, fino agli innesti finali di Odjer e Gagliano. Proprio il centrocampista ex Palermo ha sul destro una buona occasione, ma la sua sventola dalla distanza trova sulla traiettoria Kontek. Proprio lui. Sarà l’ultima reale occasione di una partita nella quale non sono mancati cuore e voglia, solo un altro gol.

Il tabellino di Foggia-Catania

FOGGIA (4-3-3) Perina; Salines (29’st Vezzoni), Riccardi, Carillo (30’st Ercolani), Rizzo; Tenkorang (35’st Odjer), Marino (30’st Rolando), Tascone; Tonin (44’st Gagliano), Santaniello, Millico. A disposizione: Nobile, De Simone, Silvestro, Castaldi, Martini, Antonacci, Manneh, Papazov, Brancato, Embalo. Allenatore: Cudini

CATANIA (3-4-1-2) Albertoni; Monaco, Kontek, Castellini; Rapisarda, Zammarini (10’st Welbeck), Quaini (42’st Bouah), Haveri; Peralta (1’st Tello); Di Carmine (42’st Costantino), Chiarella (28’st Cicerelli). A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Chiricò. Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Diop di Treviglio

Assistenti: Paggiola di Legnago – Giudice di Frosinone

Quarto ufficiale: Cherchi di Carbonia

Marcatori: 20’pt Rapisarda (C), 34’ Santaniello (F)

Ammoniti: Haveri (C), Riccardi (F), Marino (F), Rapisarda (C), Tello (C)

Espulsi: 46’pt Haveri (C) per doppia ammonizione