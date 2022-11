Botta e risposta in avvio, Foggia e Avellino si dividono la posta

Serie C Girone C

Un pari che può starci, più per un secondo tempo nel quale il Foggia è stato meno dominante e molto più impreciso, che per una prima frazione durante la quale i satanelli non sono riusciti a costruire i presupposti per il successo. È successo tutto nel giro di cinque minuti: tanti sono trascorsi tra il rigore trasformato da Petermann e la beffarda punizione di Russo. Le emozioni più eclatanti della partita si sono condensate tutte nei primi otto minuti di gara. Meglio i satanelli nel primo tempo, pericolosi due volte con Garattoni e una con Vuthaj. È mancata la precisione nell'atto finale, mancanza non proprio di poco conto.

