Costa e Peralta illudono, poi il Foggia crolla: il derby lo vince l'Audace in rimonta

Serie C Girone C

Poco più di cinquanta minuti è durata la gara del Foggia, illusasi per un doppio vantaggio che l'Audace Cerignola ha distrutto con forza, tecnica e qualità. Male, malissimo i rossoneri, incapaci di restare in partita dopo il gol di Peralta, al 7' della ripresa, e di trovare le contromisure al ritorno veemente degli ofantini. L'ha vinta Pazienza, con i concetti di gioco e i cambi. L'ha persa Gallo, per gli stessi motivi.

PRIMO TEMPO – Non c’è pubblico allo ‘Zac’, il grigio che avvolge il cielo sopra lo stadio sembra quasi la rappresentazione di un sentimento di disappunto. Foggia e Cerignola, però, non si immalinconiscono e danno vita a una prima frazione più che gradevole. Pazienza conferma la transizione al 3-5-2, foraggiata anche dall’esigenza di fronteggiare la ‘quadratura’ della squadra di Gallo. La novità è rappresentata da Achik, collocato a destra nel ruolo di quinto. Le intenzioni sono chiare: schermare Costa e provare a pescare corridoi giocabili sulla trequarti. Nonostante si fronteggino due squadre dalla filosofia dissimile (gli strappi rossoneri contro il palleggio gialloblu), le principali occasioni da ambo le parti si originano tutte da situazioni di contropiede. Come all’11’, quando Achik recupera palla sulla trequarti avversaria e arriva alla conclusione (a un passo dal palo) dopo aver sezionato a metà le linea difensiva del Foggia. Due minuti dopo è il Foggia a sfiorare il gol con Vuthaj, che non trova la precisione sotto porta su un passaggio rasoterra di Costa. I satanelli arrivano con maggiore frequenza dalle parti di Saracco, l’attacco della porta vede la presenza di una moltitudine di maglie rossonere; manca la precisione nell’ultimo passaggio, o la scelta del destinatario dello stesso. Alla fine, il gol arriva su corner. La beffarda firma la pone il mancino di Costa, la cui traiettoria passa in mezzo a una selva di gambe prima di insaccarsi. Il Cerignola tenta di affidarsi molto alle incursioni di Achik, mentre i due avanti tentano di muoversi molto, pur senza avere grossi palloni giocabili. Malcore lavora molto soprattutto sulla trequarti, ma guai a lasciargli palloni giocabili. Come al 31’, quando riesce a farsi spazio tra i centrali e calcia sfiorando il palo alla sinistra di Nobile. Dall’altra parte, la coppia Peralta-Vuthaj convince assai poco. L’argentino opera da trequartista a tutto campo, ma raramente trova i tempi e la giocata giusta. Vuthaj, invece, soffre maledettamente la fisicità di Capomaggio, agevolandone il compito con i consueti difetti tecnici.

SECONDO TEMPO – Il gol di Peralta lascia presagire un pomeriggio di festa. Bellissimo l’uno-due che precede il mancino a giro che finisce all’angolino destro. A quel punto, va in scena un’altra partita, tutta di marca ofantina. Il Foggia inizia quasi subito a scollarsi, anche per un calo di ritmo, come si evince nell’azione del pari. Superba, nell’occasione, il tacco con il quale Malcore apre una prateria all’accorrente Russo che in due tempi supera Nobile. È un altro match, perché in campo ci sono un altro Cerignola (più aggressivo e preciso nel fraseggio) e soprattutto un altro Foggia (passivo, lungo, impreciso nelle ripartenze). I rossoneri devono anche ringraziare l’arbitro Scatena che giudica ‘legale’ un intervento di Malomo su Neglia, da poco subentrato a D’Andrea. I cambi sono un altro dei fattori determinanti. Perché l’Audace con Neglia e D’Ausilio muta completamente volto. Lo stesso non si può dire di Odjer e Tonin. Le mancate correzioni di Gallo fanno ancora più male. A destra Malomo va in affanno, Maza ringrazia e ispira il gol di Malcore. È la mezz’ora, due minuti dopo c’è spazio per Schenetti, ma l’aria ormai è cambiata. Il lob di Achik per Neglia è una delizia, il posizionamento difensivo del Foggia è quasi imbarazzante. È 2-3. L’assalto finale è un inno alla sterilità. Il fatto che il più pericoloso sia Nobile, nell’ultimo disperato corner, è la perfetta fotografia di un pomeriggio ai limiti dell’assurdo.

Foggia-Audace Cerignola 2-3: il tabellino

FOGGIA (3-5-1-1) 15 Nobile; 5 Malomo (33’st 38 Nicolao), 6 Di Pasquale, 3 Rizzo; 2 Garattoni (21’st 99 Tonin), 26 Frigerio (32’st 7 Schenetti), 25 Petermann (26’st 77 Odjer), 28 Di Noia, 32 Costa; 10 Peralta (21’st 21 Leo); 72 Vuthaj. A disposizione: 12 Illuzzi, 22 Dalmasso, 7 Schenetti, 8 Chierico, 9 Ogunseye, 19 Sciacca, 33 Peschetola, 44 Iacoponi. Allenatore: Gallo

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) 1 Saracco; 6 Allegrini, 5 Capomaggio, 32 Blondett; 19 Achik (40’st 16 Botta), 29 Tascone (14’st 10 D’Ausilio), 33 Langella (40’st 4 Bianco), 20 Sainz Maza (40’st 72 Giofrè), 3 Russo; 17 D’Andrea (19’st 11 Neglia), 9 Malcore. A disposizione: 12 Fares, 22 Trezza, Olivera, 8 Inguscio, 26 Farucci, 28 Basile, 37 Vitali, 99 Signorile. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Scatena

Assistenti: Votta – Galimberti

Quarto ufficiale: Leone

Marcatori: 18’pt Costa (F), 7’st Peralta (F), 13’st Russo (AC), 29’st Malcore (AC), 36’st Neglia (AC)

Ammoniti: Petermann (F), Sainz Maza (AC), Garattoni (F), Capomaggio (AC)