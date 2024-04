Il Cerignola vince un altro derby, gli ex Maza e D'Andrea castigano il Foggia: rossoneri quasi fuori dai playofff

L'hanno decisa due ex rossoneri, passati da Foggia in epoche diverse. Sainz Maza e D'Andrea sono gli autori del nuovo blitz che l'Audace ha compiuto in casa del Foggia, dopo quello dello scorso campionato. Allora fu una rimonta clamorosa in uno Zaccheria deserto. Stavolta il pubblico c'era e si è anche fatto sentire. Ma non è bastato alla squadra di Cudini per far sua la contesa e mettere più di un piede e mezzo in zona playoff. Troppo brutto il Foggia, in affanno nella prima frazione, comunque chiusa in parità, e incapace di reagire al raddoppio di D'Andrea giunto a metà ripresa. E ora, tutto è rovesciato. Con il Cerignola di nuovo padrone del suo destino, mentre al Foggia - complice il successo in rimonta del Crotone - servirà battere il Monterosi e sperare in una sconfitta dell'Audace sabato prossimo in casa con il Giugliano.

PRIMO TEMPO – Chissà se sarà l’ultima stagionale allo ‘Zac’. Sicuramente è l’ultima della regular season. E neanche questa volta Cudini può contare sull’abbondanza, visti i forfait dell’ultim’ora di Rizzo e Vezzoni, in aggiunta a quelli già consolidati di Silvestro e Millico. Cudini recupera Tascone e Odjer, e sceglie Di Noia come vice Rizzo e Antonacci al posto di Vezzoni. Tutto confermato per il resto. Dall’altra parte Raffaele ritrova Krapikas in porta, affidandosi a Gonnelli come guida del terzetto difensivo. In avanti, la conferma della coppia ex Foggia Vuthaj-D’Andrea, con Malcore ancora in panchina. Alla fine del primo tempo il punteggio è molto più generoso nei confronti dei satanelli. Molto meglio l’Audace, in sintesi. La squadra di Raffaele sorprende i padroni di casa con ritmi sostenuti, pressing sistematico e movimenti rapidi e intelligenti. Il tutto funziona alla grande grazie alle geometrie garantite da Capomaggio, autentico padrone della mediana. Malgrado il passo non sia quello di un velocista, copre il campo splendidamente. All’8’ l’Audace è già avanti. Cross da destra di Visentin, Maza attacca bene lo spazio e fulmina di testa Perina. Non è un lampo, ma il prologo di quello che è la storia dell’intera prima frazione. La fatica del Foggia nel fraseggio, che già di default non è il migliore della categoria, viene accentuata dalla pressione degli ofantini. I due braccetti Ligi e Visentin salgono sempre con i tempi giusti su Rolando e Schenetti, mentre Maza e Tascone si scambiano spesso di posizione, allargandosi e stringendosi a seconda delle situazioni. Il Foggia per oltre mezz’ora ci capisce poco, prendendo diverse imbucate centrali, come quella che porta Tascone davanti a Perina, la traversa ricaccia indietro il lob del centrocampista. Anche Vuthaj avrebbe un paio di chance, nella prima è bravo Perina, nella seconda – dopo il pari di Antonacci – è bravo Riccardi a sporcare il diagonale. Per il Foggia non resta che sperare nell’episodio o nelle imperfezioni che di tanto in tanto l’Audace concede. Non è un caso se il pari arrivi in una fase di gioco in cui Capomaggio è fuori dal campo per medicare una ferita al capo. Salines trova il corridoio sull’out di destra, il rasoterra taglia l’area e pesca l’altro esterno lesto a segnare il secondo gol consecutivo. Un lampo, questo sì. Anche perché l’Audace potrebbe riprendersi il vantaggio. Alla succitata occasione di Vuthaj, si aggiunge anche l’inserimento di D’Andrea che porta Perina a un altro intervento salvifico.

SECONDO TEMPO – Un interrogativo che spesso viene fuori quando una squadra gioca un primo tempo a ritmi piuttosto sostenuti riguarda la tenuta: riuscirà l’Audace a ripetersi. La risposta arriva quasi subito. Il baricentro molto più alto del Foggia, più che di un innalzamento del tasso di coraggio dei satanelli, è figlio del calo del Cerignola. O comunque di un cambio di atteggiamento. Di certo è una situazione che fa più comodo ai satanelli, che possono costruire con meno ansie. Il problema sta in un dettaglio che tanto dettaglio non è: la finalizzazione. La manovra del Foggia è raffazzonata, povera di qualità. Il Cerignola preferisce attendere, nella speranza che si apra qualche varco in ripartenza. Pensiero tutt’altro che peregrino. Il gol arriverà su un errore difensivo – Riccardi che ostacola Ercolani su una chiusura difensiva –, di cui è bravo D’Andrea a beneficiare e a purgare Perina. È il 28’, ma la partita è praticamente finita. Cudini, che aveva speso due slot in tre minuti facendo entrare Papazov e Tonin per Di Noia e Antonacci, spostando Rolando a sinistra, getta nella mischia Santaniello. Ma la mossa della disperazione non viene premiata. Il Foggia non costruisce più nulla. Per la verità, nell’ultimo quarto d’ora si gioca pochissimo, tra scaramucce e strategiche perdite di tempo degli ospiti. Il triplice fischio chiude la contesa e, verosimilmente, anche la stagione del Foggia. Per conquistare la decima piazza servirebbe un miracolo. Ma con questa squadra - senza offese - sarebbe quasi uno spreco.

Foggia-Audace Cerignola: il tabellino

FOGGIA (3-4-2-1) Perina; Ercolani, Riccardi, Di Noia (12’st Papazov); Salines, S. Tascone, Odjer, Antonacci (15’st Tonin); Rolando, Schenetti; Gagliano (31’st Santaniello). A disposizione: De Simone, Nobile, Martini, Marino, Manneh, Brancato, Embalo. Allenatore: Cudini

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Krapikas; Visentin, Gonnelli, Ligi; Coccia, M. Tascone (46’st Rizzo), Capomaggio, Sainz Maza (18’st Bianchini), Tentardini (46’st Allegrini); Vuthaj, D’Andrea (32’st Carnevale). A disposizione: Fares, Barosi, Russo, Bianco, Malcore, Lombardi, Leonetti, Ghisolfi. Allenatore: Raffaele

Arbitro: Centi di Terni

Assistenti: Ravera di Lodi – Castro di Livorno

Quarto ufficiale: Zanotti di Rimini

Marcatori: 8’pt Sainz Maza (AC), 37’pt Antonacci (F), 28’st D’Andrea (AC)

Ammoniti: M. Tascone (AC), Odjer (F), Papazov (F), Gonnelli (F)