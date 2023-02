Equilibrio nei precedenti tra Fidelis Andria e Foggia

Sono 20 i precedenti tra Fidelis Andria e Foggia in terra andriese. Di questi ben 6 sono relativi a gare di Coppa Italia (5 volte in quella di C e una sola in quella maggiore). Il bilancio è in perfetto equilibrio con sette vittorie per i rossoneri, 6 per i biancazzurri e sette pareggi. I foggiani si sono imposti per quattro volte in “stagione regolare” e altrettante volte in Coppa Italia di Serie C (in due circostanze su tre solo ai calci di rigore dopo i pari nei tempi regolamentari, ndr). La Fidelis, invece, ha vinto cinque volte in campionato, una volta a tavolino in Coppa Italia di C e un’altra volta nell’unico match disputato tra le due squadre in Coppa Italia maggiore. Ultimo precedente tra le due squadre quello relativo alla passata stagione quando i Satanelli di Zeman calarono il tris con il tridente Curcio, Ferrante, Merola. La Fidelis ha battuto il Foggia nelle uniche due occasioni in cui le squadre si sono affrontate in Serie B, sia nel 95/96 che nel 97/98. Storico il pirotecnico 3-3 in C2 nella stagione 2002/2003 con gli andriesi avanti di due gol grazie a Spinelli e Chigou, grande rimonta foggiana nella ripresa con Greco, Mariniello e De Zerbi. Infine Sbaccanti su rigore a pochi minuti dalla fine riuscì a rimediare il pari per i padroni di casa.

Di seguito l'elenco dei precedenti tra le due squadre in terra andriese

Serie D 54/55 – Andria-Foggia 2-2 (Diogene (An); rig.Gorini (Fg); rig.De Benedictis (An); Bartolini (Fg)

Serie D 55/56 – Andria-Foggia 2-0 (Pollini, Canal)

Serie D 56/57 – Andria-Foggia 1-1 (Bruno (An); Cosmano (Fg)

Coppa Italia C 84/85 – Fidelis Andria-Foggia 0-0

Coppa Italia C 85/86 – Fidelis Andria-Foggia 0-2 (Messina, rig.Messina)

Coppa Italia C 87/88 – Fidelis Andria-Foggia 1-1 (Martiradonna (An); Scienza (Fg) (6-7 d.c.r.)

Coppa Italia C 88/89 – Fidelis Andria-Foggia 1-1

Serie B 95/96 – Fidelis Andria-Foggia 2-1 (Passoni, Massara (An); Bresciani (Fg)

Coppa Italia 96/97 – Fidelis Andria-Foggia 3-0 (Alfieri, Palumbo, aut.Oshadogan)

Serie B 97/98 – Fidelis Andria-Foggia 2-0 (Lasalandra, Sturba)

Serie C2 01/02 - Fidelis Andria-Foggia 0-0

Coppa Italia C 02/03 – Fidelis Andria-Foggia 1-1 (La Porta (Fg); Ludovisi (An) (3-0 a tavolino)

Serie C2 02/03 – Fidelis Andria-Foggia 3-3 (Spinelli, Chigou (An); Greco, Mariniello, De Zerbi (Fg); rig.Sbaccanti (An)

Serie C1 09/10 - Andria Bat-Foggia 0-1 (Trezzi)

Serie C1 10/11 – Andria Bat-Foggia 0-1 (Insigne)

Serie C 15/6 – Fidelis Andria-Foggia 3-0 (Bollino, Bisoli, Cianci)

Coppa Italia C 16/17 – Fidelis Andria-Foggia 1-1 (Onescu (An); Chiricò (Fg) (4-5 d.c.r.)

Serie C 16/17 – Fidelis Andria-Foggia 1-1 (Agnelli (Fg); Tartaglia (An)

Serie D 19/20 – Fidelis Andria-Foggia 1-2 (Gentile (Fg); Nannola (An); Cittadino (Fg)

Serie C 21/22 - Fidelis Andria-Foggia 0-3 (Curcio, Ferrante, Merola)