Il Cerignola ad Andria per un derby verità

Serie C Girone C

Partita verità domani alle 21 al “Degli Ulivi” dove l’Audace Cerignola dovrà dimostrare di aver superato l’impatto con la Serie C, cercando di fare risultato nel sentitissimo derby contro la Fidelis Andria. Mister Michele Pazienza, dopo la vittoria al “Monterisi” contro il Giugliano, ha esternato tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei sui contro i campani, il cui frutto è stata la vittoria firmata da bomber Malcore al 92’. “Non era facile contro il Giugliano, chiuso dietro la linea della palla e all’esito di una settimana per noi pesante sotto il piano psicologico dopo la sconfitta a Pontedera – ha dichiarato il tecnico sanseverese – Abbiamo reagito alla grande ma siamo consapevoli che dobbiamo imparare a soffrire e a vincere ogni difficoltà. La trasferta di Andria sarà insidiosa, anche in virtù del pochissimo tempo che le due squadre avranno avuto per recuperare dalle fatiche di domenica”.

La Fidelis Andria ha rivoluzionato totalmente il proprio organico rispetto alla passata stagione, culminata con la salvezza ottenuta ai play-out a scapito della Paganese. Soltanto Ciotti in difesa e Urso a centrocampo sono i superstiti di una compagine che ha deciso di affidarsi a Mirko Cudini, proveniente da una buona stagione sulla panchina del Campobasso. E proprio dalle ceneri dei molisani sono arrivati Zamarion tra i pali, Dalmazzi in difesa, Candellori in mediana e Bolsius in avanti. Della rosa nuova di zecca fanno parte, tra gli altri, Delvino, Ercolani e Milillo in difesa provenienti rispettivamente dal Francavilla, dal Catania e dal Mantova; capitan Arrigoni arrivato dal Teramo e Paolini dalla Pistoiese a centrocampo e l’ex Catania Sipos in attacco. Ben sette dei 21 nuovi elementi degli andriesi sono arrivati dalle tre squadre recentemente scomparse dal panorama professionistico del calcio italiano come Campobasso, Teramo e Catania.

L’avvio di stagione della Fidelis è stato tutto sommato positivo, considerando il pareggio a reti bianche in casa alla prima contro il Potenza e il due pari di Viterbo di domenica scorsa con Urso e Paolini marcatori di giornata ad aprire e chiudere le danze, nonostante i laziali avessero colpito due volte portandosi sul momentaneo 2-1.

Andria e Cerignola si affrontano per la prima volta in Serie C nella loro storia. Finora, infatti, si contano tre precedenti in terra andriese e tutti disputati in Serie D. Il bilancio sorride ai cerignolani, corsari in una occasione su tre. I biancazzurri, invece, devono invertire il trend negativo che li vede mai andati a segno tra le mura amiche contro i gialloblu. Nel 2018/2019, sul neutro di Apricena, fu Riccardo Lattanzio a regalare i tre punti all’Audace. Nelle due stagioni successive, invece, la contesa tra le due squadre è terminata a reti inviolate.

Arbitro dell’incontro sarà Mario Perri di Roma 1.

Di seguito l’attuale rosa della Fidelis Andria. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

FIDELIS ANDRIA – Allenatore: Mirko Cudini

PORTIERI

1 - Alberto Savini (Proveniente dall’AlbinoLeffe – 1999) (1/-0)

12 - Emanuele Zamarion (Proveniente dal Campobasso – 2000) (8/-9)

DIFENSORI

16 - Pietro Ciotti (Confermato – 1999) (11/0 + 15/1 nella Vibonese)

21 - Alessandro Dalmazzi (Proveniente dal Campobasso – 1994) (30/0)

15 - Fabio Delvino (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1998) (18/0)

5 - Luca Ercolani (Proveniente dal Catania – 1999) (14/0)

4 – Aldo Graziano (Confermato – 2004) (1/0)

2 - Cristian Hadziosmanovic (Proveniente dal Teramo – 1998) (34/1)

3 - Daniele Mariani (Proveniente dal Real Aversa – 2001) (28/2)

31 - Alessio Milillo (Proveniente dal Mantova – 1997) (30/3)

8 - Matteo Pinelli (Proveniente dal Krsko – 2001) (12/1 + 2/0 nella Vis Pesaro)



CENTROCAMPISTI

28 - Gianmarco Alba (Proveniente dal Seregno – 2001) (5/0)

6 - Andrea Arrigoni (Proveniente dal Teramo – 1988) (35/4)

18 - Kevin Candellori (Proveniente dal Campobasso – 1996) (33/1)

19 - Malik Djibril (Proveniente dal Vicenza – 2003) (15/0 nella Primavera)

77 - Simone Paolini (Proveniente dalla Pistoiese – 1997) (9/0)

10 - Francesco Urso (Confermato – 1994) (24/2)

20 - Endri Zenelaj (Proveniente dal Sassuolo – 2003) (29/0 nella Primavera)



ATTACCANTI

98 - Don Bolsius (Proveniente dal Campobasso – 1998) (11/3 + 13/1 nella Fermana)

11 - Giovanni Mercurio (Proveniente dal Napoli – 2003) (17/1 nella Primavera)

7 - Alessandro Orfei (Proveniente dalla Spal – 2003) (32/4 nella Primavera)

27 - Fabian Pavone (Proveniente dalla Turris – 2000) (28/3)

34 - Lorenzo Persichini (Proveniente dalla Nuova Florida – 1999) (32/14)

25 - Leon Sipos (Proveniente dal Spartaks – 2000) (*/* + 26/7 nel Catania)



FUORI LISTA

Giacomo Tulli (Confermato – 1987) (A) (23/0 + 1/0 nel Feralpisalò)