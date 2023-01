La Virtus Francavilla non perde mai in casa. Derby ostico per il Foggia

Serie C Girone C

Rimediare al ko interno contro il Picerno non sarà facile per il Foggia di mister Gallo, atteso al “NuovArredo Arena” di Francavilla Fontanta, sabato alle 14:30, da un avversario che proprio tra le mura amiche ha costruito, finora, le proprie fortune. Alterne se si considera che la Virtus Francavilla di mister Nicola Calabro ha avuto un rendimento pessimo in trasferta fino a questo momento. Ed è così che dei 25 punti in classifica, 21 sono frutto di sette vittorie casalinghe ed altri quattro sono equamente distribuiti tra pareggi casalinghi ed esterni. Delle dieci sconfitte subite ben nove sono arrivate lontano da casa. Diciotto i gol fatti in casa, appena otto in trasferta. Appena nove quelli incassati tra le mura amiche a fronte di ben 23 subite in trasferta.

Numeri che conferiscono a patron Macrì la cifra di una stagione fino a questo momento deludente considerate le sue notorie ambizioni e un ormai acclarato radicamento nelle zone di alta classifica da quando i biancazzurri sono stabilmente in Serie C. Il mercato di gennaio ha visto finora quattro addii e due nuovi arrivi: quelli dei difensori De Marino dal Pescara e Yakubiv dal Crotone. Via Miceli, difensore passato alla Turris; Giorno, centrocampista passato al Piacenza e gli attaccanti dalle “polveri bagnate” Ekuban, ceduto alla Fidelis Andria, e Perez, ceduto al Messina.

La classifica marcatori dei brindisini è ovviamente guidata da Cosimo Patierno, attaccante nel mirino del Foggia, con ben undici centri all’attivo. A seguire il compagno di reparto Murilo con cinque marcature, il centrocampista Cardoselli a quota tre, il trequartista Maiorino a due gol. Una rete a testa per il difensore Solcia e per i centrocampisti Enyan, Macca e Risolo.

All’andata fu D’Ursi a regalare la vittoria ai Satanelli nel derby allo Zaccheria.

Arbitro dell’incontro sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Francavilla. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 21esima giornata.

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Nicola Calabro

PORTIERI

22 - Michele Avella (Confermato – 2000) (21/-32)

1 - Joakim Milli (Confermato – 1999) (0/-0)

98 – Andrea Romagnoli (Confermato – 1998) (0/-0)



DIFENSORI

17 - Alessandro Caporale (Confermato – 1995) (20/0)

Davide De Marino (Proveniente dal Pescara – 2000) (3/0 nel Pescara)

92 – Alexandre Dermirdjian (Confermato – 1997) (0/0)

28 - Marco Fakete (Confermato – 2005) (0/0)

2 - Riccardo Idda (Confermato – 1988) (19/0)

Sergio Yakubiv (Proveniente dal Crotone – 2002) (10/0 nella Primavera)

96 - Alessandro Minelli (Confermato – 1999) (11/0)

13 - Daniele Solcia (Confermato – 2001) (13/1)



CENTROCAMPISTI

5 - Cassio Cardoselli (Confermato – 1998) (16/3)

27 - Francesco Carella (Confermato – 2001) (10/0)

8 - Tommaso Di Marco (Confermato – 2003) (11/0)

67 - Elimelech Enyan (Confermato – 2001) (10/1)

30 - Federico Macca (Confermato – 2003) (9/1)

7 - Pasquale Maiorino (Confermato – 1989) (19/2)

11 - Federico Mastropietro (Confermato – 1999) (10/0)

18 - Roberto Pierno (Confermato – 2001) (20/0)

21 - Andrea Risolo (Confermato – 1996) (20/1)

23 - Giovanni Tchetchoua (Confermato – 2000) (11/0)



ATTACCANTI

26 - Andrea Cisco (Confermato – 1998) (20/0)

19 - Riccardo Ejesi (Confermato – 2003) (4/0)

31 - Murilo (Confermato – 1995) (14/5)

9 - Cosimo Patierno (Confermato – 1991) (19/11)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

6 - Mirko Miceli (D) (Confermato e poi ceduto alla Turris – 1991) (20/0)

4 - Francesco Giorno (C) (Proveniente dalla Triestina e poi ceduto al Piacenza – 1993) (12/0)

66 - Joseph Ekuban (A) (Proveniente dal Monterosi e poi ceduto alla Fidelis Andria – 2000) (10/0)

10 - Leonardo Perez (Confermato e poi ceduto al Messina – 1989) (9/1)