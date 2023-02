Il Taranto e la legge dello zero. Cerignola a bocca asciutta allo Iacovone

La legge dello zero non fa sconti nemmeno al Cerignola. E così il Taranto chiude per la sesta volta nelle ultime nove gare sullo 0-0. I rossoblu di Capuano non segnano e non subiscono e, gol di Boccadamo a parte nella vittoria contro il Latina di due domeniche fa, non gonfiano la porta avversaria da prima di Natale contro il Messina. Di certo un buon punto in chiave salvezza quello conquistato dagli ionici al cospetto di un Cerignola che pure era sceso in campo allo Iacovone con la voglia di allungare a tre la serie di vittorie di fila. Ma così non è stato e l'Audace di mister Pazienza è finito imbrigliato nelle reti degli ostici tarantini. Quarto posto che, complice il secco 3-0 del Foggia sulla Juve Stabia, torna appannaggio dei rossoneri mentre per i "cicognini" resta la quinta piazza da condividere con il Picerno (vittorioso 1-0 con il Latina) a quota 42 punti.

TARANTO - Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Mazza (77’ Diaby), Crecco (77’ Labriola), Ferrara; Bifulco (70’ Rossetti), Tommasini (57’ Nocciolini). In panchina: Loliva, Caputo, Provenzano, Manetta, Semprini, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio. Boccadamo. Allenatore: Ezio Capuano

AUDACE CERIGNOLA - Saracco; Russo, Blondett, Allegrini (70’ Coccia), Righetti (57’ Zak Ruggiero); Tascone, Capomaggio, Langella, Sainz Maza (57’ Achik); D’Andrea (83’ Samele), Malcore (70’ D’Ausilio). In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Montini, Mengani, Botta, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Costin Del Santo Spataru di Siena e Mattia Bortolomucci di Ciampino.

Ammoniti: Langella, Malcore (AC); Tommasini, Capuano, Rossetti (Ta).

Note: Angoli 0-3 per il Cerignola. Recuperi 2’/5’