Mercato chiuso. Stasera allo Zac c'è il Taranto

Serie C Girone C

Se il mercato ha chiuso i battenti lasciando più di una perplessità per come non si sia mosso il Foggia in entrata, stasera alle 21 c’è il derby contro il Taranto allo Zaccheria. Una occasione per riprendere la marcia verso il quarto posto per i dauni di mister Gallo, per rimediare a un altro brutto ko subito nel girone di andata e per sfruttare al meglio il primo di due impegni casalinghi di fila (domenica c’è la Gelbison allo Zac).

L’avversario è cliente scomodo. Non tanto per la qualità della rosa, sicuramente e decisamente migliorata rispetto all’andata, quanto per la grinta del suo mister, Eziolino Capuano, sempre abile nell’esaltarsi in situazioni in cui le sue squadre, pur non eccelse tecnicamente nei singoli, riescono a dare il meglio sul campo.

Gli ionici, tuttavia, vengono da un mini-ciclo deficitario. Quattro pareggi, tutti per 0-0, e una sconfitta per 1-0, cosa che certifica un dato: i tarantini hanno segnato l’ultimo gol in campionato il 18 dicembre a Messina, ultima di tre vittorie di fila centrate dai rossoblù prima di spegnersi. Capuano, fugace ex mister del Foggia all’inizio della stagione 2020/2021, è subentrato a Di Costanzo dopo tre gare di campionato terminate con altrettante sconfitte. Ne consegue che i 30 punti finora raccolti sono tutti frutto del lavoro del pittoresco trainer salernitano. Otto vittorie, 6 pareggi e sette sconfitte sono i numeri della sua gestione a cui si aggiungono appena 19 gol fatti, penultimo attacco del girone, e 29 subiti. Lontano dalle mura amiche, il Taranto ha vinto due incontri, pareggiato in altrettante occasioni e perso otto match per sole sette reti messe a segno e 21 incassate.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Tommasini con quattro gol. A seguire il difensore Antonini e il centrocampista Romano con tre centri a testa. Una ciascuno per il difensore Manetta e i centrocampisti Diaby e Labriola. Tra gli altri marcatori figurano anche tre attaccanti che hanno cambiato casacca nel corso del calciomercato di gennaio: Guida, passato alla Turris, a quota quattro, Infantino, passato alla Gelbison e andato a segno all’andata proprio contro il Foggia su rigore e La Monica, anche lui autore di un gol, ceduto al Giugliano in cambio dell’esperto Nocciolini.

Decisamente movimentato il mercato tarantino in questa sessione invernale. Oltre ai tre attaccanti andati a segno, sono andati via, tra i vari, Russo tra i pali, De Maria, Granata e Vona in difesa e Gaston Romano a centrocampo. Dentro l’ex Foggia Sciacca e Boccadamo dal Montevarchi, un ritorno, in difesa; Citarella dalla Gelbison e Crecco dal Pescara in mediana; Bifulco dal Padova, Rossetti dal Renate e Semprini dalla Lucchese in attacco, oltre al già citato Nocciolini.

All’andata il Foggia rimediò ben 9 cartellini (due li prese Costa e un rosso diretto Malomo). Solo Nobile, Odjer e D’Ursi nell’undici iniziale assieme ai subentrati Nicolao, Frigerio e Ogunseye uscirono indenni dallo “Iacovone” e da quella che, sicuramente, fu la peggiore prestazione stagionale dei rossoneri.

Arbitro dell’incontro sarà Marco Emmanuele di Pisa.

Di seguito l’attuale rosa del Taranto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 24esima giornata.

TARANTO – Allenatore: Nello Di Costanzo poi Ezio Capuano

PORTIERI

63 - Giorgio Caputo (Confermato – 2005) (0/-0)

1 - Andrea Loliva (Confermato – 2000) (2/-4)

22 - Alessio Martorel (Confermato – 2000 (0/-0)

26 - Gianmarco Vannucchi (Confermato – 1995) (19/-15)



DIFENSORI

4 - Matias Antonini (Confermato – 1998) (23/3)

77 - Antonio Boccadamo (Proveniente dal Montevarchi – 1999) (0/0 + 12/0 nel Montevarchi)

50 – Nicolò Canalicchio (Proveniente dalla Sammaurese – 2001) (0/0 + 15/1 nella Sammaurese)

24 - Nicolò Evangelisti (Confermato – 2003) (21/0)

3 - Antonio Ferrara (Confermato – 1999) (20/0)

27 - Giovanni Formiconi (Confermato – 1992) (15/0)

6 - Marco Manetta (Confermato – 1991) (22/1)

19 – Giacomo Sciacca (Proveniente dal Foggia – 1996) (0/0 + 19/0 nel Foggia)

Francesco Siragusa (Inattivo – 2001) (0/0)



CENTROCAMPISTI

54 - Nunzio Brandi (Confermato – 2001) (5/0)

17 – Francesco Citarella (Proveniente dal Gelbison – 2003) (0/0 + 9/0 nel Gelbison)

11 – Luca Crecco (Proveniente dal Pescara – 1995) (1/0 + 5/1 nel Pescara)

8 - Aboubacar Diaby (Confermato – 2000) (8/1)

38 - Giacomo Finocchi (Proveniente dall’Olbia – 2001) (0/0 + 0/0 nell’Olbia)

10 - Valerio Labriola (Confermato – 2001) (20/1)

72 - Gianluca Mastromonaco (Confermato – 2000) (23/0)

21 - Leonardo Mazza (Confermato – 2000) (20/0)

5 - Alessandro Provenzano (Confermato – 1991) (9/0)

96 - Antonio Romano (Confermato – 1996) (19/3)



ATTACCANTI

14 – Alfredo Bifulco (Proveniente dal Padova – 1997) (3/0 + 0/0 nel Padova)

Manuel Nocciolini (Proveniente dal Giugliano – 1989) (0/0 + 21/2 nel Giugliano)

23 - Filip Raicevic (Confermato – 1993) (5/0)

29 – Simone Rossetti (Proveniente dal Renate – 1997) (4/0 + 7/0 nel Renate)

7 – Mauro Semprini (Proveniente dalla Lucchese – 1998) (3/0 + 18/1 nella Lucchese)

81 - Christian Tommasini (Confermato – 1998) (18/4)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

12 - Antonino Russo (P) (Proveniente dalla Salernitana e poi ceduto al Real Aversa – 2000) (4/-10)

18 - Vincent De Maria (D) (Confermato e poi ceduto alla Lucchese – 1999) (9/0)

17 - Antonio Granata (D) (Confermato e poi ceduto al Gelbison – 2000) (5/0)

33 - Edoardo Vona (D) (Proveniente dall’Imolese e poi ceduto alla Recanatese – 1996) (8/0)

78 - Daniele Camorani (C) (Proveniente dal Matese e poi ceduto allo stesso – 2003) (0/0)

Clemente Crisci (C) (Proveniente dal Bisceglie e poi svincolato – 2002) (0/0)

20 – Giovanni Maiorino (C) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Termoli – 2003) (1/0)

32 - Gaston Romano (C) (Proveniente dall’Estrella e poi svincolato – 1998) (14/0)

7 - Stefano D’Egidio (A) (Proveniente dal Castelnuovo e poi ceduto al Teramo – 1996) (3/0)

11 - Michele Guida (A) (Proveniente dal Vastogirardi e poi ceduto alla Turris – 1998) (21/4)

9 - Saveriano Infantino (A) (Proveniente dalla Carrarese e poi ceduto al Gelbison – 1986) (12/1)

99 - Giuseppe La Monica (A) (Proveniente dal R.Aversa e poi ceduto al Giugliano – 2001) (19/1)

Mario Pacilli (A) (Confermato e poi ceduto al Terni – 1987) (0/0)

19 - Matteo Panattoni (A) (Proveniente dal Pisa e poi ceduto allo stesso – 2002) (2/0)

25 - Kevin Sakoa (A) (Proveniente dall’Amiens e poi ceduto alla Bagnolese – 2003) (2/0)