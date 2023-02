Testa-coda insidioso per il Foggia contro la Fidelis Andria

Serie C Girone C

Se non fosse per quanto accaduto in settimana in casa Foggia con le inaspettate dimissioni di mister Gallo e l’arrivo di Mario Somma in panchina, si potrebbe pensare che la trasferta al “Degli Ulivi” di Andria sarebbe stata, più o meno, una passeggiata. Rossoneri lanciati verso il terzo posto, andriesi ultimi. Un derby dal destino quasi segnato se non fosse che i testa-coda sono sempre insidiosi, a maggior ragione per quanto accaduto in casa dauna. Bisognerà verificare se i Satanelli avranno subito contraccolpi psicologici e quanto mister Somma, a caccia di rilancio, avrà saputo tenere il gruppo squadra sul pezzo.

Di contro la Fidelis Andria cercherà di vendere cara la pelle. L’ultimo posto in classifica a quota 20, ben quattro punti sotto la Viterbese che, senza penalizzazione, ne avrebbe addirittura 26, e il peggior attacco del girone con sole 18 reti messe a segno certificano l’annata disastrosa dei biancazzurri, anch’essi al terzo allenatore in panca con Bruno Trocini dopo aver bruciato Cudini e Doudou.

Gli andriesi hanno finora racimolato solo tre vittorie (tutte in casa) e undici pareggi (di cui sette tra le mura amiche). Sono state 14 le sconfitte subite (quattro casalinghe) e 39 le reti incassate che, tuttavia, non fanno della difesa della Fidelis la peggiore del torneo.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Bolsius con cinque centri. A seguire il difensore Dalmazzi con tre gol, due a testa per i centrocampisti Arrigoni, Candellori, Paolini e Urso (ceduto a gennaio alla Torres), una ciascuno per gli attaccanti Orfei e Tulli (passato all’Arzignano in cambio del difensore Grosso nel primo mese dell’anno).

Il mercato di riparazione, quindi, non poteva che essere decisamente movimentato. Ben tredici i volti nuovi, a fronte di undici partenze, in larga parte esperti e di categoria come quelli del portiere Polverino dal Bari e dei difensori De Franco e Finizio arrivati dal Picerno; dei centrocampisti Castellano dall’Imolese, Costa Ferreira dal Potenza e Salandria dalla Cavese; degli attaccanti Ekuban dal Virtus Francavilla, Micovschi dell’Avellino e Ventola dalla Recanatese.

Una rivoluzione che, ad oggi, non ha sortito effetti dato che la Fidelis Andria non vince da dodici giornate (ultimi 6 punti conquistati a novembre, peraltro frutto di due vittorie contro Monterosi e Giugliano nel doppio turno casalingo) condite da sette sconfitte, di cui quattro di fila, e un solo gol fatto nelle ultime sette partite. Quattro pareggi si cinque, infine, sono arrivati all’esito di gare terminate sullo 0-0.

All’andata il Foggia si impose allo Zaccheria per 3-1. All’iniziale vantaggio ospite di Candellori risposero Rizzo, Nicolao e Petermann.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Calzavara di Varese. Calcio d’inizio sabato alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa della Fidelis Andria. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 28esima giornata.



FIDELIS ANDRIA – Allenatore: Mirko Cudini poi Diaw Doudou poi Bruno Trocini

PORTIERI

31 – Emanuele Polverino (Proveniente dal Bari – 1997) (3/-7 + 0/-0 nel Bari)

1 – Alberto Savini (Confermato – 1999) (11/-11)

99 – Filippo Vandelli (Confermato – 2000) (7/-6)



DIFENSORI

13 – Jean Borg (Proveniente dal Valletta – 1998) (5/0 + 15/0 nel Valletta)

16 - Pietro Ciotti (Confermato – 1999) (16/0)

21 - Alessandro Dalmazzi (Confermato – 1994) (26/3)

17 – Ciro De Franco (Proveniente dal Picerno – 1988) (6/0 + 14/0 nel Picerno)

15 - Fabio Delvino (Confermato – 1998) (16/0)

5 - Luca Ercolani (Confermato – 1999) (3/0)

2 – Mario Finizio (Proveniente dall’Az Picerno – 1992) (7/0 + 3/0 nel Picerno)

26 – Edoardo Grosso (Proveniente dall’Arzignano – 2002) (0/0 + 9/0 nell’Arzignano)

3 - Daniele Mariani (Confermato – 2001) (16/0)

8 - Matteo Pinelli (Confermato – 2001) (3/0)



CENTROCAMPISTI

28 - Gianmarco Alba (Confermato – 2001) (1/0)

6 - Andrea Arrigoni (Confermato – 1988) (26/2)

18 - Kevin Candellori (Confermato – 1996) (28/2)

4 – Fabio Castellano (Proveniente dall’Imolese – 1998) (0/0 + 11/0 nell’Imolese)

11 – Pedro Costa Ferreira (Proveniente dal Potenza – 1991) (2/0 + 0/0 nel Potenza)

19 - Malik Djibril (Confermato – 2003) (18/0)

88 – Andrea Marino (Proveniente dalla Lazio – 2001) (1/0 + 5/1 nella Primavera)

77 - Simone Paolini (Confermato – 1997) (18/2)

23 – Francesco Salandria (Proveniente dalla Cavese – 1995) (5/0 + 13/0 nella Cavese)



ATTACCANTI

98 - Don Bolsius (Confermato – 1998) (28/5)

14 - Joseph Ekuban (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2000) (7/0 + 10/0 nel Virtus Francavilla)

29 – Claudiu Micovschi (Proveniente dall’Avellino – 1999) (4/0 + 7/0 nell’Avellino)

7 - Alessandro Orfei (Confermato – 2003) (16/1)

10 – Rodrigo Pastorini (Proveniente dal Cantolao – 1990) (4/0)

27 - Fabian Pavone (Confermato – 2000) (20/0)

9 – Danilo Ventola (Proveniente dalla Recanatese – 2000) (5/0 + 15/2 nella Recanatese)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

12 - Emanuele Zamarion (P) (Confermato e poi svincolato – 2000) (7/-15)

23 - Cristian Fabriani (D) (Proveniente dal Campobasso e poi ceduto alla Torres – 2001) (14/0)

4 – Aldo Graziano (D) (Confermato e poi ceduto al Lamezia – 2004) (3/0)

2 - Cristian Hadziosmanovic (D) (Proveniente dal Teramo e poi ceduto al Potenza – 1998) (16/0)

31 - Alessio Milillo (D) (Confermato e poi ceduto all’Arzignano – 1997) (15/0)

10 - Francesco Urso (C) (Confermato e poi ceduto alla Torres – 1994) (17/2)

20 - Endri Zenelaj (C) (Confermato e poi ceduto all’Empoli – 2003) (6/0)

11 - Giovanni Mercurio (A) (Confermato e poi ceduto al Casarano – 2003) (7/0)

34 - Lorenzo Persichini (A) (Proveniente dalla N.Florida e poi ceduto all’Arezzo – 1999) (10/0)

25 - Leon Sipos (A) (Proveniente dal Spartaks e poi ceduto al Trento – 2000) (17/0)

32 - Giacomo Tulli (A) (Confermato e poi ceduto all’Imolese – 1987) (3/1)